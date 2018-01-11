«Зарплата» за ребенка

С 1 января семьи, в которых родился первый или второй ребенок, могут обратиться за назначением дополнительной ежемесячной выплаты, для получения которой необходимо выполнение нескольких условий.Кому положено?В первую очередь, малыш должен родиться после 1 января 2018 года. А доход каждого члена семьи должен быть меньше или равен 1,5 прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. И рассчитывается он с учетом новорожденного. То есть в расчет надо брать доход как минимум на трех человек.Выплату не получат граждане, дети которых находятся на полном гособеспечении, а также лица, лишенные родительских прав либо ограниченные в них. Ежемесячную выплату может получить: женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка; отец или усыновитель; опекун ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав, а также при отмене усыновления ребенка. Выплату на второго ребенка может получить владелец сертификата на маткапитал.По предварительным подсчетам, средний размер детского пособия на первого и второго ребенка по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году - 10,8 тысячи, в 2020 году - 11,1 тысячи.Новые возможности маткапиталаЭтим же законом продлевается срок действия программы маткапитала - до конца 2021 года. И снимается возрастное ограничение по его использованию на оплату дошкольного образования. Ранее ребенок должен был достичь возраста трех лет прежде чем маткапитал можно было направить на его образование. Теперь это можно будет делать с любого возраста. Еще одно новшество: расширен список регионов - получателей субсидий на выплаты при рождении третьего ребенка и последующего. Родителям третьего малыша в семье будут платить пособие - тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Башкортостан также получит средства из федерального бюджета – всего будет выделено 533 млн 941 рублей субвенций.Как это сделатьПодать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения. Если за выплатой обратиться в течение 6 месяцев после рождения ребенка, ее назначат со дня рождения, а в остальных случаях - со дня обращения. Выплату сначала назначают на один год. После надо подать новое заявление до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а также представить все необходимые документы. Заявление о выплате на первого ребенка надо подать в соцзащиту по месту жительства, на второго ребенка - в отделение Пенсионного фонда. Также можно все оформить через многофункциональный центр госуслуг. Кстати, заявление о выплате на второго ребенка можно подать в ПФР одновременно с заявлением о выдаче сертификата на маткапитал. Соцзащита или фонд запросят необходимые документы в соответствующих ведомствах, все оформят и назначат выплату, если получатель имеет право на нее. Перечислят деньги на указанный банковский счет.И сиротам тоже…Также с 1 января социальные пенсии будут назначаться детям, оба родителя которых неизвестны. Речь идет о малышах, от которых отказались матери в роддоме, детях, найденных на улице, подкидышах. В общем, мальчиках и девочках, при регистрации которых сведения о родителях отсутствовали. Им будут платить пенсию в сумме 10 068 рублей в месяц до восемнадцатилетия. А если ребенок, когда вырастет, поступит учиться в вуз на очное отделение, пенсию ему оставят до 23 лет. Обычно деньги кладут на банковский счет. Распоряжаться ими имеют право опекуны, если такие имеются.Подготовила Розалия ВАЛЕЕВА.