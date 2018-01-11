На чужом несчастье…

В конце декабря дольщики коттеджного поселка Новобулгаково объявили голодовку. Новость облетела как региональные, так и федеральные СМИ. Впрочем, представители застройщика мужественно подставили грудь под «крестьянские вилы», постаравшись успокоить разгневанный народ. В сетях даже появилось видео, где ИО генерального директора ООО «Стройвертикаль» Валерий Прудской «оправдывается перед дольщиками, а Владимир Небестлер (ранее занимавший должность генерального директора) молчит»… Власти также не оставили проблему без внимания, на следующий же день в Госстрое РБ собрали экстренное совещание с участием инициативной группы. В итоге некоторые требования бастующих удовлетворили еще до начала праздников. Сдали два многоквартирных дома, расселив около 150 человек, нашли долгожданного инвестора, расписали дорожную карту, и пообещали приступить к работам с начала января.
Как же на деле развивается ситуация?
Когда въезжаешь в поселок Новобулгаково, на первый взгляд трудно догадаться, что здесь могут быть какие-либо проблемы. Стоят вполне себе обжитые дома, повсюду ведется строительство. Но при обращении к прорабам выясняется, что наблюдаем мы за работой других фирм и организаций, а «стройвертикалевские» находятся дальше…
Напротив дома 15А встречаем молодого человека, который представился Вадимом Гареевым.
- Время от времени прихожу сюда посмотреть, как возводится мой дом, - рассказывает он.
Далее последовала короткая, но, к сожалению, довольно распространенная история. Молодая семья с ребенком решила обзавестись собственным жильем, взяла ипотеку, однако вместо ожидаемой квартиры - крохотная комната у родителей, ежемесячные выплаты по кредиту в размере 24 тысяч и растянувшаяся на годы борьба за свое право жить под собственной крышей.
- Покупал квартиру, когда дом находился на стадии фундамента, в 2014 году, но возвели его довольно быстро. Мы должны были заселиться уже в 15-м. Потом стройка внезапно заглохла. Последние два года здесь вообще ничего не делалось. Зато природа поработала хорошо: ковер из мха да плесень вместо обоев, а еще на одной из стен пошла большая трещина, дом не был должным образом законсервирован и практически не охраняется: его растаскивают на кирпичи, бьют стекла. Только в конце ноября, когда мы начали привлекать к проблеме СМИ, наконец-то взялись за крышу. Но и здесь я обнаружил отклонение: ливневки почему-то у нас выходят не на улицу, а в подвал. Получается, что вся дождевая вода будет скапливаться там, - сетует наш собеседник.
За время постоянного мониторинга «собственники» успели изучить весь «анамнез» строительства.
- Наш дом начали возводить в октябре 15-го года, это была компания-подрядчик ООО «Система». Коробку соорудили буквально за 3-4 месяца, дымоход доделали в августе 2016-го, и с тех пор ни одна нога рабочего не ступала в наш дом. Хотя он часто попадает в кадр, когда застройщики в очередной раз на видео отчитываются о том, что дело движется, - рассказывает дольщица дома 2Б Айгуль Булатова. - Многие подрядчики ушли потому, что им деньги задолжали, несколько оконщиков остались без зарплаты.
Будучи старостой, представляющей интересы будущих жильцов своего дома, Айгуль трудится воспитателем в детском садике и в одиночку растит двух маленьких дочерей. Без сомнения, женщина не хрупкого десятка и привыкла полагаться на свои силы, однако открывшаяся перспектива приобретения собственной двухкомнатной квартиры только прибавляет трудностей. Все вырученные средства от продажи прежней жилплощали она вложила в долевое строительство, полагая, что Новобулгаково - наиболее безопасный вариант… Теперь, чтобы обеспечить семью, ей приходится работать вдвое больше, так как из основной зарплаты в 13, 5 тыс. рублей на оплату съемной комнаты Айгуль отдает 8 000, плюс коммунальные услуги.
В еще более плачевной ситуации оказалась пенсионерка, ветеран труда, Миляуша Н. В буквальном смысле слова она оказалась на улице без определенного места жительства: даже денег на съемное жилье не осталось, как и надежд заселиться в заветную квартиру. Поняв, что строительство ее дома затягивается, женщина расторгла договор. Разумеется, денег ей пока так и не вернули… На фоне бытовых неудобств и судебных тяжб обострились старые болячки, с голодовки ее уже увозили в машине «скорой помощи».
- У меня астма и диабет, но в 21-ю больницу положили из-за высокого давления, начало шалить сердце. Там познакомилась с соседкой по палате. Она предложила некоторое время пожить у нее, - говорит женщина. - И все же не хочется долго стеснять человека в однокомнатной квартире. К детям тоже не могу - живут они на Севере, а тот климат мне противопоказан.
- Таких историй полно: есть семьи, которые разводятся и теперь делят квартиру, в моем доме собственник уже умер, успели даже вступить в наследство родственники, есть ветераны ВОВ, которые, похоже, получали жилье по сертификату, по социальной жилищной программе также были дети-сироты (где они и что с ними – мне не известно), - пояснила ситуацию дольщица Юлия Искандарова. – Конечно, на сегодняшний момент есть продвижения, но я не могу сказать, что это 100 % гарантия. Нам частично предоставлены финансовые документы, правда, без бухгалтерской отчетности, была встреча с инвестором, который обязался предоставить нам подписанный договор подряда. Его также должна предоставить ООО «Система». Обещали, что мы будем ежемесячно встречаться с рабочей группой и контролировать строительство и замечания отправлять напрямую Госстрою РБ. Если будут какие-то отклонения, то в экстренном порядке собираемся в рабочую группу. Но это пока только слова…
Сегодня заселения дожидаются 540 семей. Инвестор в обмен на земли застройщика, которые сейчас находятся под арестом судебных приставов, планирует завершить строительство порядка 15 домов. Предварительная сумма инвестиций составит 200 млн.
- Мы внесем около 100 млн средств «Уфимского хлопчатобумажного комбината» и «Стройвертикали», остальные возьмем в кредит в «Сбербанке», - ранее сообщил Марсель Юсупов изданию «Коммерсант».
Исходя из сведений представителей предпринимателя, сейчас сумма достигла 270 млн.
Во время своего визита мы заметили, что работа ведется только в доме 28Б, его обшивают утеплителем. По словам подрядчиков, вскоре приступят к отделке. Отрадно, что в первый же рабочий день нового года приезжали инспектировать стройку и представители Госстроя.
- В марте мы рассчитываем сдать дома 17Б и 15А на 32 и 24 квартиры соответственно, то есть расселим 56 дольщиков. До конца года намерены решить вопросы по всем остальным. Пока инвестор готов взять на себя затраты. Но мы сейчас находимся в непростом положении, потому что запущена процедура банкротства, и люди будут выбирать, как мы дальше будем двигаться: по пути ликвидации или оздоровления. Решение они примут на первом собрании кредиторов 24 марта? – сообщил нам Валерий Прудской.
Редакция также будет следить за развитием событий.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.