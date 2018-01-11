Лисин проснулся!

«Салават Юлаев» матчем в Череповце завершил длительную выездную серию, состоящую из десяти игр. И как бы не сложилось противостояние с местной «Северсталью», побед в очковой копилке уфимцев будет больше, чем поражений.
А начиналась серия для подопечных Эркки Вестерлунда очень неудачно, если не сказать печально. За досадным поражением в «зеленом дерби» в Казани от принципиального соперника с минимальным счетом 1:2 последовало не менее обидное от ХК «Сочи». Все это, естественно, негативным образом отражалось на настроении многочисленной армии болельщиков «Салавата», которые ранее обратились к главе республики с просьбой разобраться и «наказать виновных» в невыразительной и беспомощной игре команды. Но тут, как это часто бывает в закрученных сюжетах бестселлеров, ситуация развернулась на сто восемьдесят градусов. Сначала юлаевцы невероятным образом вытащили матч с «Сибирью», уступая новосибирской дружине 0:3, преобразовавшиеся, в конечном итоге, в 6:3. Хет-триком в Новосибирске отметился Антон Бурдасов, появление которого в Уфе в обмен на Дениса Кокарева вызвало немало вопросов.
Затем последовала победа в Астане - 2:0, где первую сухую викторию в составе «Салавата» отпраздновал молодой и подающий надежды голкипер Андрей Кареев. Тем временем, пока уфимская дружина добывала столь нужные очки на льду, на трансферном рынке ХК «Салават Юлаев» также отличился, став на время главным поставщиком новостей в период дозаявок. Коллектив пополнился сразу четырьмя игроками «Адмирала»: нападающими Дмитрием Саюстовым, Владимиром Ткачевым, защитником Оскарсом Бартулисом и вратарем Иваном Налимовым. Причем владивостокский клуб отпустил своих лидеров без всякой компенсации, чем не преминул воспользоваться менеджмент юлаевцев.
Уже в следующей встрече против «Авангарда» и тренерский штаб сформировал новую тройку нападения Ткачев-Саюстов-Бурдасов, ставшую еще и бригадой большинства. Противостояние в Омске проходило в упорной борьбе, завершившейся победой гостей – 2:1.
Свой последний поединок в 2017 году «Салават» проводил в Ханты-Мансийске, где местная «Югра», возглавляемая Анатолием Емелиным, дала настоящий бой гостям. Исход встречи решил Григорий Панин, распечатавший ворота хозяев на последней секунде дополнительного времени!
Уже в новом, 2018 году, юлаевцам еще два раза пришлось играть в дополнительное время – против рижского «Динамо» и нижегородского «Торпедо». В обоих случаях гости дожимали хозяев, с рижанами это получилось сделать в овертайме, а в Нижнем Новгороде дело дошло до буллитов. На последнем рубеже уфимцев в этих встречах действовал новичок Иван Налимов. Давать оценку его действиям, на мой взгляд, еще рано, но нельзя не отметить, что во вратарской линии сейчас очень сильная конкуренция между тремя голкиперами. Причем если канадец будет в заявке на матч, то «лишним» оказывается один из легионеров, а именно Оскарс Бартулис. Кто из них будет первым номером в плей-офф – вот вопрос, который тренерскому штабу предстоит решать в ближайшее время.
В недалеком прошлом одна из статей нашей газеты, посвященная флагману башкирского хоккея, называлась «Когда проснется Лисин?». Так вот, теперь с уверенностью можно сказать, что он проснулся – уже в пяти матчах кряду Энвер не уходит с площадки без заброшенной шайбы. Это ли не повод для оптимизма!
Наиль Магадиев.
Фото Валерия ШАХОВА.