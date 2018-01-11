Продолжаем есть кактус?

Конечно, и салат «Оливье», столь красочно описанный нашей высокопоставленной землячкой главой российского Центробанка, и бокал шампанского, и хороводы под елочкой – все это неотъемлемые атрибуты нашего российского Нового года. Но есть нечто, без чего мы давно уже не можем себе представить этот праздник, - магия телеэкрана.Во времена позднего застоя каждая советская семья ждала в эти дни премьеры новых знаковых фильмов, песен. По новогоднему «Голубому огоньку» мы пытались угадать очертания будущего. К примеру, 1982 год встречали под тикание старинных часов, о которых в дуэте с Раймондом Паулсом пела Алла Пугачева. «Жизнь невозможно повернуть назад, И время ни на миг не остановишь...» - кто бы мог тогда подумать, насколько точно эта фраза выразила то, что произойдет со всеми нами уже в ближайшие годы. Мы это явно ощутили 10 ноября того же года, когда умер казавшийся нам застывшей вечностью Брежнев. А помните новогоднюю ночь 1985 года, когда та же Пугачева вдруг пропела: «Эй! Вы там, наверху! Не топочите как слоны...»? И ведь опять напророчила – через четыре месяца апрельский пленум ЦК КПСС объявил перестройку. С тех пор перманентное перестраивание всего и вся стало народной забавой.В эти дни на телеэкранах происходили премьеры любимых режиссеров: Эльдара Рязанова, Марка Захарова. Кстати, именно 1 января 1977-го по Первому каналу показали премьеру мультфильма «Дядя Федор, пес и кот», который мы сегодня обычно называем по первой серии «Трое из Простоквашино».Но вернемся в день сегодняшний. Какие сигналы нам подавала в нынешний Новый год российская телепрограмма? Я бы выделил два основных. Во-первых, страна устала от своих «героев». Персонажи праздничных огоньков настолько приелись и давно уже стали настолько предсказуемыми, что наиболее часто слышимая фраза во время перещелкивания телеканалов звучит так: «Ой, убери это, не могу на него (или ее) смотреть уже». Старые шутки, старые песни, успевшая состариться молодежь, продолжающая прыгать диким козликом по сцене, – все это сегодня служит скорее раздражительным фактором. А во-вторых, сам зритель не может выйти за рамки того, что он привык считать «новогодним меню»: «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старые песни о главном», Алла Пугачева и Петросян. И любые попытки нарушить эти схемы считает посягательством на устои.Вот и получается, как в старом анекдоте: «Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус».Владимир ГЛИНСКИЙ.