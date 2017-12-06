Достойны подражания

Городской конкурс «Образцовый двор, дом, подъезд» подвел итоги в тринадцатый раз. Цель его не изменилась – улучшение внешнего облика столицы, дворов и домов. Кроме того, своей задачей организаторы видят массовое привлечение жителей к благоустройству, формирование эстетического вкуса, культуры отношения к собственному подъезду, дому, двору.
- Квартира должна начинаться не с входной двери, а с подъезда, - считает председатель совета многоквартирного дома №21 по ул. Таллинской Александр Скакалин. – Когда к кому-то из жильцов приезжают гости, или в подъезд заходят сотрудники «скорой помощи», других служб, все удивляются, насколько у нас красиво. Стены и пол выложены плиткой, вокруг нереальная чистота, на стенах - картины и есть даже ростовое зеркало с окладистой отреставрированной рамой. Каждый этаж оборудован системой видеонаблюдения, поэтому в коридорах спокойно хранятся детские коляски, велосипеды. При этом нет фактов вандализма: люди привыкли к окружающей их красоте, и даже жители проблемных квартир ведут себя пристойно.
Отметим, что Александр Михайлович более 30-ти лет проработал в органах внутренних дел, в том числе участковым уполномоченным, и не понаслышке знаком с проблемами и чаяниями демчан. Поэтому установить в своем доме дисциплину и порядок для него не составило особого труда.
После капитального ремонта двор дома №27/2 по ул. Магистральной тоже претендует на звание образцового. Были передвинуты опоры наружного освещения, расширена проезжая часть, количество парковочных мест увеличилось на 40%, построена детская площадка. Это стало возможным благодаря реализации проекта по поддержке местных инициатив. Напомним, что при такой схеме финансирования около 5% вкладывают жители, остальную сумму покрывает бюджет.
- Мы 5 лет ждали появления детской площадки, - поделилась радостью жительница дома №27/2 на ул. Магистральной Маслюда Мустафина. – И вот теперь у нас есть елка, и мы нарадоваться не можем.
Арт-объекты из аварийных, но живых деревьев соорудили во дворе еще одного номинанта на звание лучшего – дома №91 по ул. Коммунистической. Их планировалось спилить и вывезти, но в последний момент решили сделать из них сказочные скульптуры. Так и поселились во дворе куница, павлин и медведь, возле которых расположилась уличная мебель из пней и малые архитектурные формы.
- Людям очень нравится, - рассказывает директор ЖЭУ №40 Сергей Яковлев. – Приходят жители других улиц, интересуются, как все это сделано. Идея изначально принадлежала руководству УЖХ Кировского района, а мы ее реализовали своими силами.
Конкурс «Образцовый двор, дом, подъезд» впервые был объявлен в 2004 году. Его идеи сразу же стали популярными среди работников жилищных предприятий и горожан.
С 2004 по 2017 гг. в нем приняли участие 2040 объектов жилищного фонда, находящихся в управлении УЖХ районов. За время его существования в городе появилось 710 уютных и красивых дворов, столько же домов и 707 подъездов. На многих стенах домов появились таблички «Образцовый двор, дом, подъезд» и «Наш дом борется за звание образцового». Если посчитать в процентах, то улучшен внешний облик и содержание около 20% городских дворов, 14% домов и 5% подъездов. Таким образом, дан толчок развитию жильцов и работников жилищных предприятий.
Конкурс проходит с мая по декабрь текущего года в два этапа.
В этом году его участниками стало 44 двора, столько же домов и 43 подъезда. Из них по результатам первого этапа конкурса признаны победителями в своем районе и представлены для участия во втором этапе 24 объекта.
Эдуард АХСАНОВ.