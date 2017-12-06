Тонкости перепланировки

- В нашем доме по проспекту Октября, 84/1 в одной из квартир пристроили себе балкон. Он шире стандарта, а в подвале ее было построено дополнительное помещение: мы сами видели, как оттуда вывозили землю. Не опасно ли это, ведь часть дома может просесть или обрушиться? - с такими вопросами обратился в редакцию старший по дому Николай Кузнецов.
Нехватка жилой площади заставляет некоторых граждан, живущих на первых этажах многоэтажек, по-новому взглянуть на свои владения: окинуть их придирчивым взором со стороны улицы и внезапно понять, что для полного счастья им не хватает балкона, который есть у соседей, живущих выше.
- Вопрос находится не в нашей компетенции. Мы занимаемся перепланировкой площади, которая находится в собственности, а в данном случае это присоединение дополнительных метров, - пояснили нам в Центре городского дизайна.
Пристройка – один из видов реконструкции, так как для выхода на балкон придется вырубать дверной проем в несущей стене. Для того чтобы провести ее в рамках закона, придется пройти сложную процедуру согласований и получить ряд административных одобрений.
Как нам сообщили в Управлении жилищного хозяйства Октябрьского района, на прошлой неделе к владелице «новых метров» приходил инспектор.
- Представителям управляющей организации собственник квартиры сообщила, что документы на выполненную перепланировку находятся на стадии оформления и будут предоставлены после получения, - ответил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Рустем Гафаров.
Если в течение месяца соответствующие «бумаги» не будут предоставлены, жилищники придут вновь. Если окажется, что реконструкция состоялась незаконно, то согласно Жилищному кодексу РФ жительнице предстоит привести помещение в первоначальное состояние. А сделать это намного сложнее, чем выполнить работы по обустройству балкона.
Мария Апкаримова.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.