Да он… настоящий!

«Дед Мороз не обманывает и всегда выполняет обещанное», - говорит актер Башкирского академического театра имени Мажита Гафури, заслуженный артист республики Хаким Муртазин. И он знает суть вопроса – ведь вот уже двадцать лет под Новый год он работает Дедом Морозом – в театре, на корпоративах и утренниках.
- Хаким Фаритович, с чего все началось?
- В 1997 году, когда я пришел в Башдрам, мы с Алмазом Амировым организовали новогодний «капустник». Он был Дедом Морозом, а я… Снегурочкой (замечу, мой собеседник имеет баскетбольный рост и весьма крепкое телосложение). Как вы понимаете, появление такой пары уже вызывало смех, но мы, конечно, еще и довольно удачно шутили. А потом начались детские утренники, где уже я был Дедом Морозом, поскольку этот персонаж мне подходит больше. С каждым годом становится все больше желающих пригласить Деда Мороза домой, на корпоратив. И замечу, и взрослые, и дети ждут чуда, когда к ним с холода приходит такой большой человек в заснеженной шубе, с бородой, с безразмерным мешком, в котором находится именно то, о чем ты мечтал.
- А бывали непредвиденные ситуации...
- Конечно! Все просчитать нельзя. Однажды на елке в цирке я шел по рядам, где сидели маленькие зрители, и с каждым здоровался за руку, вдруг… краем уха слышу детский шепот: «А дедушка со мной не поздоровался». Я повернулся и увидел огромные, наполненные слезами глаза малыша. Это была такая трагедия! Я вернулся, ласково погладил мальчика по голове и говорю: «Видишь, я старенький, не заметил тебя». Малыш заулыбался, а случай запал мне в душу. Тогда понял, что ребенка не обманешь. Поэтому всегда стараюсь быть максимально искренним.
- Нынешних детей трудно удивить… Верят ли они в сказку? Не пытаются разоблачить?
- Был такой случай. Пришел на праздник в детский сад. И кто-то из детей, что постарше, увидел, что я приехал в обычной одежде, а потом переоделся. Подошла ко мне ребятня: «А вы же не настоящий». Пришлось объяснить. Присел на корточки и говорю: настоящий не может везде успеть, ведь всем нужно подарки раздать, вот я ему и помогаю.
- Как вы дома отмечаете праздник?
- Наряжаем елочку, а чтобы вручить подарки, разыгрываем детей: даем им фотоаппарат и велим ждать и смотреть в окно, чтобы не пропустить приезд главного волшебника, который должен прибыть в санях, запряженных оленями. И пока они терпеливо ждут, кладем подарки под елочку и в нужный момент зовем. Дети приходят в изумлении: «Как же так они не заметили?». Но однажды дочь заметила, как шуба Деда Мороза сушится дома на батарее и подошла ко мне: «Папа, разве ты и есть Дед Мороз?» Но опять в ход пошла сказка про помощника.
- Трудно ли творить чудеса?
- Стараюсь импровизировать, я же мастер разговорного жанра. И не нарушаю статус Волшебника - он у меня величав, но добр. Так как мне не по душе, когда сейчас пытаются сделать из него шоумена, развлекающего публику.
- А ваш идеал?
- Мне очень близок образ, созданный моим коллегой Александром Хвылей. Он играл Деда Мороза в сказке Роу и много лет оставался главным волшебником страны на Кремлевской елке.
- Что пожелаете начинающим артистам?
- Иногда заходишь в зал и теряешься от сотен взглядов. Так вот, не растеряться поможет ваша искренность и вера в то, что вы делаете. Вера в себя творит чудеса!
Беседовала Лилия Зимина.
ziminadolskaya@mail.ru