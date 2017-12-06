Как «луноход» честь «гармошки» спасал

Всем известно, что нынче не то, что давеча. А если прошло почти четыре десятилетия, даже всё плохое и скучное покрывается флёром радости и веселья. Но, может, и в самом деле тогда было лучше? Судите сами.
31 декабря, воскресенье, семь утра. Все спят, набираясь сил для новогоднего застолья, а я уже проснулся, выпил своего кофею и начинаю собираться. Мне предстоит ехать в другую часть города. И не просто ехать, а на госэкзамен! Да ещё и предмет из разряда не вполне удобных – научный коммунизм. Я до сих пор с трудом представляю, как это можно было сдать, ведь в жизни мы наблюдали, что такое коммунизм ненаучный – тот самый, что нам был обещан к 1980 году. Натягивая рубашку, я по привычке взглянул на заоконный градусник. Ничего так – 48!!! В 1969-м минус 42 мы, конечно, «проходили», но всё же…
Иду к остановке. На тротуарах наблюдаю широкие трещины. Народу – никогошеньки! Автобусов тоже нет: ни «гармошки» 29-го, ни 12-го. А ехать-то километров пятнадцать. Это уже потом - со знанием дела - я сообразил, что все наши прекрасные «Икарусы» просто замёрзли. Точнее, замёрзло дизтопливо в их баках (про это нам рассказывали, например, на лекциях по товароведению – этой фразой я, надеюсь, кому-то подсказал, что учился в ту пору в нефтяном институте).
На моё счастье, приехал «луноход» - ЛиАЗ-677 с бензиновым двигателем, и минут через сорок я уже обменивался с однокурсниками «морозными» новостями.
Как проходил экзамен, честно говоря, помню плохо. Знаю точно только, что в зачётке появилась запись «отлично».
Умудрённые опытом, назад поехали на 106-м. Был такой популярный среди студентов автобус, «Экспресс» назывался, билет в нём вместо шести копеек стоял аж 25. Но зато быстро и тепло. Правда, народу набилось - как шпрот в баночку-жестянку. Дома нас ждал Новый, 79-й. Год великого уфимского наводнения, фильма «Место встречи изменить нельзя» и «ввода ограниченного контингента войск в Афганистан». Но мы ничего ещё об этом не знали. Урчал двигатель, сквозь морозное марево проглядывало солнце, а мы, поняв, из какой истории выпутались, веселились и радовались жизни.
Анатолий ЧЕЧУХА.
44uha@mail.ru
Фото Валерия Шахова.