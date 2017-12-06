Больше «красивостей» - больше мусора

Пластиковые бутылки я гордо закидываю в специальный контейнер на площадке своего ТСЖ, а вот стеклянные выбрасываются вместе с прочим мусором: до ближайшего пункта приема – несколько кварталов, чтобы утилизировать стекло как полагается, нужен автомобиль. При этом даже возможности сбора ПЭТ-бутылок (самого популярного сырья у предприятий, занимающихся вторпереработкой) еще далеко не исчерпаны - например, на улице Р. Зорге контейнеры для них попадаются нечасто. Да что там - даже алюминиевых банок - самого высоко ценимого приемщиками сырья (30 рублей за килограмм) - во дворах при желании можно насобирать сколько угодно. А, между прочим, производство 1 тонны алюминия требует колоссального количества электроэнергии -13,5 киловатт-часов (хватит 150-квартирному дому на целый месяц).
Оранжевый - цвет успеха
Пункт приема макулатуры имеется недалеко от дома, а вот батарейки приходится складировать в ожидании момента, когда мой маршрут пройдет мимо оранжевого бокса нового образца - с отдельными отверстиями для ламп и для батареек: все-таки это совершенно разные виды опасного сырья. Таких новых контейнеров становится все больше - из 857 штук, установленных в Уфе, 257 - новые: ООО «ЭкоСервис» ведет планомерную замену. При этом 536 экобоксов приобретено за счет городского бюджета на сумму в 4,7 млн рублей. Эта мера сделала Уфу и республику (в которой, исключая столицу, установлено еще 1085 оранжевых контейнеров) регионом-новатором в области утилизации опасных отходов: кроме Башкортостана такая система имеется пока только в Московской области. Пилотный проект «Экобокс» был запущен при поддержке главы администрации Уфы Ирека Ялалова в 2014 году. А за 2016 год и первые три квартала 2017-го таким образом было собрано и передано на обезвреживание 290,633 тонны отходов I-III классов опасности.
Кстати, управляющим компаниям и ТСЖ, не организовавшим места первичного сбора опасных отходов, грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей, а людям, выбросившим их в общий контейнер, - от одной до двух тысяч.
К сожалению, нередки случаи, когда в экобоксы (или просто в мусорные контейнеры) выбрасываются офисные ртутные лампы. Те предприятия, которые это делают, разбивают «домашние» лампочки или градусники внутри боксов и в любом случае подвергают опасности население близлежащих домов: ртутные лампы - будь то большие или маленькие - относятся к отходам I класса опасности. В таких случаях обслуживающая организация вынуждена выезжать по заявкам жильцов и забирать непрофильный опасный груз.
За чистоту - отдельный счет
Изменить всю систему сбора твердых коммунальных отходов и увеличить эффективность сбора сырья, которое можно переработать вторично, призвана новая система обращения с отходами. Окончательно она вступит в силу в 2019 году, однако, как отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, отчитываясь перед депутатами Госсобрания - Курултая РБ, мы подходим к ключевому мероприятию перехода к этой системе - выбору региональных операторов, которое состоится в феврале 2018 года: срок заключения соглашения с ними - 1 мая.
А когда операторы приступят к сбору, сортировке и утилизации ТКО, в платежках за ЖКУ появится отдельная строка «вывоз мусора», которая «потянет» рублей на 50-60. Но если отходы действительно будут разделять и перерабатывать, за это стоит заплатить чуть больше - тем более, что этой статье расходов все равно далеко до стоимости отопления и горячего водоснабжения.
Увеличивается и интерес бизнесменов к данной сфере. Например, в Уфе сегодня функционируют 15 предприятий, занимающихся утилизацией и вторпереработкой ТКО.
Полигон еще постоит
О том, как будет решаться проблема с полигоном ТКО в Черкассах, рассказал глава Башкортостана Рустэм Хамитов:
- Полигон начал использоваться десятилетия тому назад в качестве обычной свалки; еще в начале 1950-х годов туда выбрасывали и отходы химической промышленности. При существующем темпе заполнения он может существовать еще около 15-20 лет.
На самом деле, конечно, он находится в городской черте, кроме того, стоит выше уфимского Южного водозабора, и самое лучшее из того, что можно сделать, - законсервировать его и провести работы по рекультивации и исключению стоков с этого огромного объема отходов в Шугуровку, а дальше в Уфимку. Но будем реалистами: полигон будет действовать еще какое-то время. Ведется мониторинг загрязненных сточных вод, поступающих с него - как утверждают специалисты, пока все в пределах допустимых норм.
В то же время ищется вариант по размещению новых полигонов. В Иглинском районе сделать это не удалось из-за протестных настроений населения, теперь рассматривается Благовещенский район. Возможно новый полигон будет чуть подальше от Уфы, чуть затратнее - ну и что? Это можно отрегулировать тарифами.
Есть ряд территорий, которые приняли на себя обязательства по строительству мусоросжигательных заводов. Я сознательно не воздействовал на наше Министерство экологии, чтобы оно участвовало в этих конкурсах, потому что считаю: сжигание целесообразно прежде всего там, где нет земли для складирования, - например, в Москве и Московской области. У нас такая возможность есть.
Сегодня Уфа нуждается в новом полигоне, и этот процесс неостановим: среднестатистический житель в год производит бытовых отходов уже больше, чем 1 кубометр. 15 лет назад не было упаковок, не было этих «красивостей» жизни, которые потом превращаются в отходы. Также жизненно необходима еще большая сортировка на уровне сбора в городах, - заключил глава республики.
Реализовать эти перспективы призван и проект реконструкции старого полигона: он займет новые площади, где будет предусмотрена гидроизоляция. А в дополнение к уже имеющимся линиям сортировки ТКО появится еще одна - уже на 400 тысяч тонн в год. На данный момент проект продолжает проходить госэкспертизу. Если его одобрят, срок эксплуатации полигона продлится еще на 17 лет, он сможет принять еще столько же отходов и даже немного больше (на данный момент его вместимость - 5 420 тысяч тонн уплотненных отходов).
А почему не мы?
В Челябинске появилась первая в стране линия по переработке и утилизации отслуживших свой срок батареек. Извлекать из них можно железо, графит, марганцево-цинковые соли либо синтезировать из солей чистые металлы. Модернизация производства для выпуска чистых металлов обошлась в 18 миллионов рублей. Зато их можно «доставать» из отходов сколько угодно раз: например, в Бельгии на переработку идет до 55 процентов использованных элементов питания, и каждая новая батарейка на 7 процентов состоит из продуктов переработки.
Компания уже заключила соглашения с несколькими торговыми сетями об установке в магазинах контейнеров для сбора использованных батареек. Реальной выгоды от новой линии переработки здесь пока не ждут: она окупится лишь при загруженности не менее 1000 тонн в год, а пока удалось собрать не более 700.
Но если мест сбора станет гораздо больше - эффект будет! Почему бы Уфе (с нашей системой экобоксов) тоже не заняться этим?
Екатерина КЛИМОВИЧ.