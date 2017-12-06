Кармен из Лондона и компания

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Три больницы приняли пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге Пострадавшие при взрыве, который произошел в среду вечером в магазине в Петербурге, госпитализированы в три больницы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы вице-губернатора по социальным вопросам ...

В Петербурге снимают ограничения на дорогах после взрыва Ограничения на дорогах в районе взрыва в магазине "Перекресток" снимаются, общественный транспорт возвращается на рабочие маршруты, сообщил РИА Новости представитель городского ...