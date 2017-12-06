Кармен из Лондона и компания

График выступлений стажера Королевского театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшиной расписан до 2021 года, но она не могла не откликнуться на предложение принять участие в концерте в Художественном музее имени М. Нестерова
В музыкальной гостиной собрались поклонники оперного искусства, а главными действующими лицами стали ученики преподавателя училища искусств Наили Юсуповой, которые сегодня получают высшее образование в Уфимском институте искусств и Санкт-Петербургской консерватории.
- Надо идти от индивидуальных особенностей каждого, от характера, — говорит Наиля Габделхаевна. - Самое главное - влюбить ученика в наше дело, чтобы он осознал свои возможности. Когда чувствуют, что справляются - тогда остаются в профессии, что становится их жизнью.
- Она – замечательный педагог, - поделилась Айгуль, - и британские музыканты рекомендовали продолжить занятия с ней.
Ахметшина родилась в селе Киргиз-Мияки, пела с детства.
То, что молодую певицу пригласили в один из лучших театров мира в 20 лет, сделав для нее исключение (на стажировку берут с 25), говорит о том, что она обладает исключительным голосом, редким по тембру.
- Для меня приглашение стало полной неожиданностью, -расказывает Айгуль. - Была ли это счастливая случайность? В какой-то степени, да. Меня заметил кастинг-директор Ковент-Гардена Дэвид Гоуланд на конкурсе в Москве, где я стала первой, и пригласил сразу на второй тур. Там все и случилось. С другой стороны, на конкурсы я ездила с 12 лет, и без помощи семьи, которая меня всегда поддерживала, и спонсоров, это было бы невозможно. Поехать на прослушивание обойдется – минимум в 100 тысяч. Моя мама откладывала деньги со своей скромной зарплаты. Она воспитывала меня одна, вообще наша семья сильна своей женской половиной: бабушка, мама и я.
Ковент-Гарден - первый театр в биографии оперной дивы. Интересно, что в Лондоне никто не спрашивал, какое у нее образование, здесь важны талант, молодость и работоспособность. Дебютом молодой певицы стала партия Кармен в одноименной опере Бизе в постановке Питера Брука. Отзывы английской прессы говорят сами за себя. Вот что пишет «Financial Times»: «Русскому меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной только 20 лет, но у нее есть все: яркая внешность, актерское мастерство и отличный голос. Это новая Нетребко».
В этом сезоне на сцену наша землячка выйдет не только в рамках молодежной программы, но и в основной группе в партии Мерседес в «Кармен», а также Сонетки в «Леди Макбет Мценского уезда». Кроме того, стажеры участвуют в концертных программах.
В башкирскую столицу Айгуль приехала всего на неделю, до этого побывав в родном селе, где ее с нетерпением ждали родственники.
- Все новогодние праздники буду работать, - рассказала нам певица. – В театре с утра до вечера: репетиции, занятия с преподавателями английского, французского языков. Сейчас я уже могу говорить и понимаю своих собеседников, а первое время чувствовала себя беспомощной.
На концерте Айгуль исполнила несколько арий, особенно впечатлила зрителей хабанера из «Кармен».
Порадовали и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Диана Нурмухаметова и Айдар Хайруллин, а также Рашида Байгильдина и Радим Зайнутдинов, которые исполнили произведения на музыку Россини, Бизе, Делиба, Римского-Корсакова и Чайковского.
Саша БЕЛОВА.
stylya@yandex.ru
На фото: Айгуль Ахметшина с декабрьским номером журнала «Уфа», где было опубликовано интервью с ней.