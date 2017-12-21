Гудящий «сосед»

- Вечерами в моей квартире по улице Мусоргского, 19 а стоит страшный гул, который продолжается до утра. Уже четвертую неделю не могу спокойно спать, совсем потеряла покой... Причина - в работе вентиляционной системы магазина «Пятерочка», расположенного на первом этаже. Вызывали полицию, те составили протокол, и кажется, сделали им замечание, так как шумы стали реже. Но совсем они не прекратились. Хоть из квартиры съезжай, да некуда, - пожаловалась в редакцию читательница Зоя Лазарева.
Шум грузовых машин, работающего оборудования, перекатывания складских тележек – эти проблемы не понаслышке знакомы жителям вторых этажей, под которыми «поселились» продуктовые магазины. Сегодня торговые точки располагаются едва ли не в каждом жилом доме. Однако их деятельность не должна вносить сумятицу в размеренный быт жильцов, а тем более вредить их здоровью. В соответствии с Федеральным законом № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания.
По нашему обращению Управление жилищного хозяйства Демского района провело комиссионное обследование с участием сотрудников ЖЭУ №32 и собственников квартир, в ходе которого подтвердился шум компрессоров.
- Обслуживающей организацией арендаторам помещения выдано предписание на его устранение, - сообщил заместитель директора УЖХ города Рафаэль Ахметов.
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и помещениям эксплуатация оборудования не должна превышать предельно допустимые уровни шума и вибрации. Поэтому вопрос на контроль взяли в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ. На днях сотрудники ведомства нанесли контрольный визит по проблемному адресу.
- 7 декабря в квартире заявителя проведены измерения уровней шума. Полученные данные соответствуют требованиям СанПиНа, - резюмировал заместитель руководителя Александр Жеребцов.
Фото Анастасии ЛИСТКОВОЙ.