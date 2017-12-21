Кошелек под прицелом

Чем меньше времени остается до боя новогодних курантов, тем сильнее работает волшебный магнит, притягивающий нас в ловушки праздничных витрин, пестрящих скидками и акциями. Можно ли уберечь свой кошелек от коварных козней мерчендайзеров? Корреспондент «УВ» решил рискнуть своим семейным бюджетом, посетив уфимские супермаркеты и торговые центры.Как уверяет статистика, минимум пятая часть того, что мы купим за время такого предновогоднего шопинга, окажется затем выброшенным. По подсчетам экспертов, это 40 процентов от зарплаты. Как правило, в этом «повинны» предновогодние акции и скидки – излюбленный прием ритейлеров по всему миру. Но как же с ними бороться, когда вдруг видишь на своем пути «Красную цену», по которой тебе обещают огромную скидку или два товара по стоимости одного?Алексей Волков, повстречавшийся мне в торговом зале «Пятерочки», предновогоднюю корзину собирает очень внимательно:- Прежде всего, не нужно хватать первый попавшийся товар, - считает он. – Чего делать не стоит, даже если на покупки остается совсем мало времени. Надо учитывать, что рассчитано все именно на это: люди приходят в магазин, видят специальные цены и ведутся на них. Здесь важно проверить, действительно ли это «красная» цена, потому что под ней иногда могут продавать товары по обычной стоимости или даже с наценкой. Вот, к примеру, на полке стоит говяжья кусковая тушенка по 26 рублей за банку. Меня подобный продукт настораживает. Боюсь даже предположить, из чего он сделан.И Алексей отставляет столь «завлекательный» продукт в сторону:- Дело в том, что совсем недавно я имел уже неудачный опыт покупки зеленого горошка и кукурузы под брендом «Красная цена», - вздыхает он. – Горошек оказался странного коричневого цвета, впрочем, как и кукуруза. Видно было, что при изготовлении товара использовали не первосортное сырье.Вообще, при походах по супермаркетам стоит учитывать, что весь ассортимент товаров делится на сезонные, которыми сети специально запасаются к праздникам, и те, которые можно будет продать и потом. А это означает, что акции именно на «новогодние» товары – мандарины, икру или красную рыбу, сладкие подарки – скорее всего, окажутся вполне приемлемыми. Ведь магазины понимают, что после Нового года их продажа вновь упадет в разы, поэтому и выставляют с минимальной накруткой.Хорошо знакома горожанам своими скидками и акциями сеть гипермаркетов «Лента». К тому же многим их Новогодний каталог пришел прямо в почтовый ящик. В нем подробно рассказывается, чем сетевики готовы порадовать покупателей.- Я считаю, это довольно правильный маркетинговый ход. Ведь при наличии на руках такого каталога ассортимент покупок можно запланировать заранее, - уверена учительница младших классов Рашида Салимова. – Например, приглядела для себя посуду для сервировки стола с 40 %-й скидкой. Акция длится только один день, и лично мне цена за бокальчики и тарелки показалась интересной. Просто мы только-только въехали в собственную квартиру и пока еще не обзавелись хозяйственными мелочами.А заодно Рашида приобрела пару новогодних подарков для племянников. В этот день они тоже продавались со скидкой на треть.- Мне кажется, чтобы своему бюджету не нанести ущерб, стоит заранее запастись продуктами, которые не относятся к строго «новогодним», но пригодятся для приготовления праздничного ужина, - считает маркетолог одного из столичных супермаркетов Валентина Павлова. – А еще стоит цены соразмерять со своим кошельком, чтобы по возможности отказаться от ненужной и слишком дорогой покупки. Ведь Новым годом жизнь не заканчивается, а, как правило, первый его месяц в экономике редко бывает хлебосольным. Да и на дату изготовления акционных товаров тоже стоит обратить особое внимание. Нередко под привлекательными ярлыками нам предлагают продукты на исходе срока годности.И все же поход по супермаркетам нанес ощутимую брешь моему кошельку. Ведь на что ни посмотришь, все вроде бы на новогоднем столе было бы не лишним. Видимо, в будущем году стоит использовать рецепт от писательницы Иоанны Хмелевской. Она таким образом играла в рулетку: считала, сколько раз не поставила на определенное число. Вот так и я начну считать, который раз прохожу мимо коварных витрин супермаркетов.Владимир ГЛИНСКИЙ.dzecko@mail.ru