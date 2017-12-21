Кошелек под прицелом

Чем меньше времени остается до боя новогодних курантов, тем сильнее работает волшебный магнит, притягивающий нас в ловушки праздничных витрин, пестрящих скидками и акциями. Можно ли уберечь свой кошелек от коварных козней мерчендайзеров? Корреспондент «УВ» решил рискнуть своим семейным бюджетом, посетив уфимские супермаркеты и торговые центры.
Как уверяет статистика, минимум пятая часть того, что мы купим за время такого предновогоднего шопинга, окажется затем выброшенным. По подсчетам экспертов, это 40 процентов от зарплаты. Как правило, в этом «повинны» предновогодние акции и скидки – излюбленный прием ритейлеров по всему миру. Но как же с ними бороться, когда вдруг видишь на своем пути «Красную цену», по которой тебе обещают огромную скидку или два товара по стоимости одного?
Алексей Волков, повстречавшийся мне в торговом зале «Пятерочки», предновогоднюю корзину собирает очень внимательно:
- Прежде всего, не нужно хватать первый попавшийся товар, - считает он. – Чего делать не стоит, даже если на покупки остается совсем мало времени. Надо учитывать, что рассчитано все именно на это: люди приходят в магазин, видят специальные цены и ведутся на них. Здесь важно проверить, действительно ли это «красная» цена, потому что под ней иногда могут продавать товары по обычной стоимости или даже с наценкой. Вот, к примеру, на полке стоит говяжья кусковая тушенка по 26 рублей за банку. Меня подобный продукт настораживает. Боюсь даже предположить, из чего он сделан.
И Алексей отставляет столь «завлекательный» продукт в сторону:
- Дело в том, что совсем недавно я имел уже неудачный опыт покупки зеленого горошка и кукурузы под брендом «Красная цена», - вздыхает он. – Горошек оказался странного коричневого цвета, впрочем, как и кукуруза. Видно было, что при изготовлении товара использовали не первосортное сырье.
Вообще, при походах по супермаркетам стоит учитывать, что весь ассортимент товаров делится на сезонные, которыми сети специально запасаются к праздникам, и те, которые можно будет продать и потом. А это означает, что акции именно на «новогодние» товары – мандарины, икру или красную рыбу, сладкие подарки – скорее всего, окажутся вполне приемлемыми. Ведь магазины понимают, что после Нового года их продажа вновь упадет в разы, поэтому и выставляют с минимальной накруткой.
Хорошо знакома горожанам своими скидками и акциями сеть гипермаркетов «Лента». К тому же многим их Новогодний каталог пришел прямо в почтовый ящик. В нем подробно рассказывается, чем сетевики готовы порадовать покупателей.
- Я считаю, это довольно правильный маркетинговый ход. Ведь при наличии на руках такого каталога ассортимент покупок можно запланировать заранее, - уверена учительница младших классов Рашида Салимова. – Например, приглядела для себя посуду для сервировки стола с 40 %-й скидкой. Акция длится только один день, и лично мне цена за бокальчики и тарелки показалась интересной. Просто мы только-только въехали в собственную квартиру и пока еще не обзавелись хозяйственными мелочами.
А заодно Рашида приобрела пару новогодних подарков для племянников. В этот день они тоже продавались со скидкой на треть.
- Мне кажется, чтобы своему бюджету не нанести ущерб, стоит заранее запастись продуктами, которые не относятся к строго «новогодним», но пригодятся для приготовления праздничного ужина, - считает маркетолог одного из столичных супермаркетов Валентина Павлова. – А еще стоит цены соразмерять со своим кошельком, чтобы по возможности отказаться от ненужной и слишком дорогой покупки. Ведь Новым годом жизнь не заканчивается, а, как правило, первый его месяц в экономике редко бывает хлебосольным. Да и на дату изготовления акционных товаров тоже стоит обратить особое внимание. Нередко под привлекательными ярлыками нам предлагают продукты на исходе срока годности.
И все же поход по супермаркетам нанес ощутимую брешь моему кошельку. Ведь на что ни посмотришь, все вроде бы на новогоднем столе было бы не лишним. Видимо, в будущем году стоит использовать рецепт от писательницы Иоанны Хмелевской. Она таким образом играла в рулетку: считала, сколько раз не поставила на определенное число. Вот так и я начну считать, который раз прохожу мимо коварных витрин супермаркетов.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
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