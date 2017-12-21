Опасные выхлопы

Начиная с середины 2000-х годов, автотранспорт в Уфе практически сравнялся с промышленностью по объемам выбросов в атмосферу, которые в 2016 году составили 81,6 тысячи тонн, или 72 килограмма в пересчете на одного уфимца. При сгорании бензина и дизтоплива образуется более 200 видов различных вредных компонентов. В часы пик на оживленных перекрестках содержание в воздухе опасных для здоровья веществ может в несколько десятков раз превышать допустимые нормы. Поэтому поиск путей снижения вреда от автотранспорта становится одной из главных экологических задач.Один из основных способов снижения токсичности выхлопных газов – применение топлива высоких экологических классов, дающее при сгорании меньший объем вредных веществ. Башкортостан стал одним из первых регионов страны, осуществивших перевод местных НПЗ сначала на производство топлива стандарта Евро-4, а затем Евро-5. Однако это практически не сказалось на динамике выбросов, показывающих стабильный рост.По словам министра природопользования и экологии РБ Ильдара Хадыева, это может быть связано с постоянным увеличением автопарка, нивелирующим эффект от использования более экологичного топлива. Только в текущем году республиканский автопарк, насчитывающий более 1,6 млн машин, вырос на 24 тыс. единиц, причем основной прирост приходится на Уфу и другие города региона. Если 15 лет назад в столице РБ было 230 тыс. автомобилей, то сейчас – около полумиллиона. В последнее время ежегодный прирост составлял 5-7%, что ведет к пропорциональному росту объемов выбросов. Среди других негативных факторов эксперты выделяют характерную в целом низкую экологичность транспортных средств. По данным агентства «Автостат», двигатели класса ниже Евро-2 имеют около 35% всех легковых и более половины грузовых автомобилей, а класс Евро-5 есть лишь у 8% легкового и 3% грузового транспорта. Проблему усугубляет фактическое отсутствие системы контроля токсичности выхлопов, которая в изношенных или неправильно настроенных двигателях может возрастать в десятки раз.- Раньше инспектор ГИБДД мог остановить автомобиль, проверить качество выхлопа и в случае несоответствия нормам выписать штраф, - пояснил замминистраприродопользования и экологии РБ Филюс Яхин. – Затем данную функцию передали в пункты техосмотра, в результате чего сейчас механизма контроля фактически не существует. Данный вопрос стоит весьма остро, и его нужно решать законодательно.Экология пробокНаибольший объем вредных выбросов автомобиль производит во время остановки с включенным двигателем, разгона и торможения, а наименьший – при равномерном движении со средней скоростью. То есть стояние в пробках и проезд по загруженным улицам многократно увеличивает негативную составляющую.Для увеличения пропускной способности улиц в Уфе реализуется программа расширения проезжих частей дорог за счет газонов и тротуаров, но ее потенциал, особенно в центральных районах практически исчерпан. Многие крупные мегаполисы пытаются решить проблему пробок путем создания транспортных колец и обходных магистралей, значительно ослабляющих нагрузку на дороги в густонаселенных кварталах. В нашем городе первым таким проектом стал созданный в 2004-2007 годах проспект Салавата Юлаева. Утвержденный в 2006 году Генплан предполагает строительство еще двух подобных магистралей – Западного и Восточного обхода Уфы. Первый должен пройти по территории Зауфимья от Нагаево до Шакши, второй – от Нижегородки до Черниковской промзоны вдоль линии железнодорожных путей. Появление новых обходов могло бы значительно снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть, но их перспективы осложняет высокая стоимость и сложность строительства.Еще одним вариантом уменьшения пробок может стать создание системы, способной в автоматическом режиме регулировать работу светофоров в зависимости от числа проходящих машин, и тем самым оптимизировать транспортный поток. Пропускная способность охваченных ею дорог, по расчетам, повысится как минимум на 30%, что обеспечит 15-процентное сокращение выбросов. Общая стоимость внедрения такой системы на основных автострадах в 2015 году оценивалась в 313 млн рублей, но эта сумма не окончательная и может меняться в зависимости от колебаний цен на материалы и оборудование. Точные сроки реализации проекта пока не определены и будут зависеть от наличия финансирования.Газовый выхлопНаиболее кардинальный вариант решения проблемы транспортных выбросов – переход на электромобили. Эта тенденция получает все большее распространение в развитых странах, где производители и владельцы электрокаров получают специальные госдотации, а для их эксплуатации создается развития инфраструктура. В России электротранспорт представлен в основном в сфере пассажирских перевозок и из-за дефицитов бюджетов трамвайно-троллейбусные парки многих городов находятся на грани полного износа. В целом, внедрение электромобилей в России сдерживают их дороговизна и возможные проблемы с эксплуатацией в холодный сезон.Наиболее эффективным с точки зрения стоимость-эффективность может стать перевод транспорта на газовое топливо, прежде всего, наиболее экологичный природный газ метан. По данным Минэнерго России, метан по сравнению с бензином стандарта Евро-4 при сгорании в двигателе дает в 3 раза меньше оксидов азота, в 14 раз меньше углеводородов и более чем в 16 - бензапирена.Поддержка внедрения газомоторного топлива существует на федеральном и региональном уровне. Согласно постановлению правительства РФ №767, в городах с населением более миллиона человек к 2020 году половина общественного автотранспорта и техники коммунальных служб должна работать на природном газе. В республике приняты поправки в закон о транспортном налоге, снижающие ставку на 50% для владельцев автобусов и грузовиков на природном газе, а также граждан, имеющих один газобаллонный автомобиль.Программа газификации транспорта получает и прямое бюджетное финансирование. За три последних года в регионе приобретено около 300 единиц газобаллонной техники, в основном пассажирских автобусов для Уфы. Субсидии на эти цели составили около 800 млн руб. В три ближайших года 2,5 млрд рублей из бюджета РБ будут направлены на приобретение работающего на газе общественного и коммунального транспорта.Одним из факторов, сдерживающих распространение газомоторного топлива, является дефицит заправочных станций. В Башкортостане действует всего 15 метановых АГЗС, в том числе 4 в Уфе. Для решения проблемы к 2020 году «Газпром» планирует строительство 6 новых метановых АГЗС в селе Архангельское, городах Янаул, Сибай и в Уфе. Предприятиями и организациями будут более широко использоваться передвижные автогазозаправочные станции. Это должно создать условия для запланированного на 2024 год перевода на газ до 10% республиканского автопарка.Алексей ФАТЫХОВ.krosh84@list.ru