Уфа IV века: мода на яйцеголовых

Волосы схвачены кожаной налобной повязкой, к ней прикреплены украшения – височные подвески. На шее - гривна (колье в виде цельный металлический дрот). Женщина одета в платье-рубашку, поверх которой – распашная одежда без застежек, похожая на современный башкирский елян. На груди – красивая застежка-фибула бабочковидной формы, на поясе – накладки (в реальности они были бронзовыми, но здесь - латунные: современным ремесленникам выплавить бронзу не так-то легко). Они сделаны по образцу из Ангасякского могильника, материалы который хранятся в Музее археологии и этнографии. За поясом - нож: его находят в погребении практически каждой женщины данной культуры. На ногах - сапожки из кожи; подошвы тоже кожаные, но более плотной выделки. Правда, такую обувь могли себе позволить только богатые представители эпохи раннего средневековья. Можно добавить, что ученые не исключают использование обуви в виде поршней и плетеной обуви.
Так, по мнению сотрудников Республиканского музея-заповедника «Древняя Уфа», одевались представительницы бахмутинской культуры - первой, которая заселила городище Уфа-II. Данный памятник возник, как считают ученые, в IV веке нашей эры. Реконструированные костюмы жителей древней Уфы, интересные находки, сделанные в ходе раскопок с 2006 по 2017 год, - все это можно увидеть на выставке «Городище Уфа-II. Люди. Мода. Традиции», открывшейся в зале по Лесотехникума, 49. Эта реконструкция – первый подобный опыт в республике, для нее понадобились специалисты разного профиля: реконструкторы одежды Антон и Галина Сухаревы, кузнец Галинур Зарипов, ювелир Артем Белявский.
Парой бахмутинской женщине стал мужчина совсем другой культуры - турбаслинской. Встретиться они могли не раньше V века: именно тогда турбаслинцы и появились в Приуралье.
Одним из главных украшений мужчин этого племени были поясные пряжки: бронзовые, украшенные позолоченной фольгой. Они были хорошо вооружены: прямой меч, нож, лук тюрко-хазарского типа с изгибом посередине – причем значительная часть вооружения крепилась к поясу, ведь до XVI века в одежде карманов не было. Реконструкторы воспроизвели даже стрелы – деревянные, с острыми костяными наконечниками. Естественно, по материалам одного только городища сделать это было бы невозможно - использовались данные из погребений Югомашевского, Старо-Кабановского, Бирского, Ново-Турбаслинского, Дежневского могильников, погребений на территории Уфы.
- Сам характер наших находок подтверждает тот факт, что городище существовало очень долго – с IV по XIV век, - отмечает руководитель археологического отдела музея «Древняя Уфа» Марсель Шамсутдинов. - Практически все это - вещи, которые кто-то потерял. Если бы город существовал недолго, и вдруг его жители внезапно снялись с места и куда-то ушли – вещей бы осталось гораздо больше. Естественно, когда не было каскада ГЭС, в реке было гораздо больше крупной рыбы, но поймать ее, не будучи профессионалом в этом деле, практически невозможно. Кстати, здесь не отражена одна интересная особенность турбаслинцев: с раннего возраста они перетягивали себе черепа, старались сделать их более вытянутыми, что видимо было признаком красоты и общественного статуса.
На выставке немало любопытного и помимо фигур в древних одеждах довольно большой и подробный макет самого городища – с валом, частоколом, круглыми и прямоугольными жилищами и даже фигурками людей и животных, целых три стенда находок с городища и отдельный, посвященный керамике.
- Склеенный сосуд - находка этого года, он прибыл сюда из Хазарского каганата, ремесленники которого, в отличие от местных, были знакомы с гончарным кругом, - рассказывает младший научный сотрудник отдела археологии «Древняя Уфа» Ольга Белявская. - Это современные реплики сосудов бахмутинской культуры, характерная примета - украшения в виде дырочек. А это – настоящий сосуд той эпохи (естественно, склеенный из черепков). Одна из массовых категорий находок - костяные изделия; наконечники стрел были и из железа, но они из-за коррозии сохранились гораздо хуже. Игольница, амулет из клыка кабана, пест…Второй стенд еще интереснее: здесь представлены металлические, каменные и стеклянные изделия - например, бронзовое зеркало, украшенное с обратной стороны символом солнца, или фигурка коня (у турбаслинцев был культ этого животного). Серьги с наконечником-многогранником – серебряная и две бронзовых - импорт из Крыма: там они появились в III-IV веках, сюда дошли в IV-V вв.. Маленькие сосуды - остатки металлического производства: так называемые льячки, из которых наливали расплавленный металл. Бусы - в основном стеклянные, но встречаются и бусины из поделочного камня - янтаря, халцедона, и все это - импорт с Ближнего Востока, Индии, Кавказа, Средней Азии. Словом, находок, способных убедить даже самых отчаянных скептиков в том, что человек жил здесь много столетий, достаточно (тем более что выставлено далеко не все). А многие артефакты (те же серьги, бусы, а также кости верблюда) говорят и о том, что Уфа-II была значимой точкой торговли, в том числе для караванов северного ответвления Великого шелкового пути.
Что касается этносов, о которых мы таким образом рассказываем - бахмутинцы стали составляющим компонентом башкирского этноса как и другие культуры эпохи раннего средневековья на обитавших на Южном Урале. Здесь нужно сделать оговорку: бахмутинцами эти племена принято называть у нас в Башкортостане, для других исследователей это представители мазунинской культуры – но сути это не меняет. Насчет пришедших сюда позже турбаслинцев единого мнения у исследователей нет: их относят к тюркам, кочевникам-хионитам. Есть точка зрения, что это поздние сарматы, которые кочевали здесь, затем присоединились к гуннскому союзу Аттилы, а после его распада вновь вернулись на прежние кочевья. Таким образом формирование башкирского этноса включает в себя взаимодействие нескольких культурных компонентов лесного и степного происхождения.
Однако все нюансы нам пока не известны. Но так хочется узнать, не правда ли?
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru
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