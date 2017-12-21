Все флаги в гости к нам…

Декабрь подарил уфимцам и гостям столицы очередной спортивный праздник. На стадионе «Динамо» прошел Международный форум боевых искусств. Его участниками стали свыше 2000 бойцов из более чем 40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В программу были включены: Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, открытый Национальный чемпионат по боевым единоборствам, открытые межрегиональные и республиканские турниры по ушу, борьбе на поясах, тайскому боксу, рукопашному бою, тхэквон - до ГТФ, международный семинар по айкидо и показательные выступления.
- Это одно из самых значимых мероприятий в стране в области единоборств, - отметил вице-президент республиканского филиала Российского Союза боевых искусств Александр Соснин. - Форум проводится с 2006 г. под эгидой Министерства спорта России, а также ряда международных федераций. С каждым годом мы улучшаем уровень подготовки и проведения соревнований. Формат состязаний - любительские и профессиональные бои, а в целом в этом году удалось собрать представителей примерно восьми видов боевых искусств.
- Для меня Уфа – это столица единоборств России, - считает президент «Федерации Комбат самообороны России» Рафгат Алтынбаев. - Я много езжу, много вижу самых разных соревнований. На таком уровне они организовываются только в Уфе.
- Если говорить о форуме в целом, стоит начать с Всероссийского мастерского турнира по всестилевому каратэ, - настаивает руководитель регионального отделения «Федерации Комбат самообороны России» Ильдар Абулханов. – Только на него приехало более 500 спортсменов. Многие бойцы прибыли за таким трофеем, как выполнение норматива мастера спорта России.
Самая многочисленная делегация, по понятным причинам, из Башкортостана, на втором месте – Свердловская область. Активны в плане развития единоборств Чечня, Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край.
- Ни по количеству участников, ни по массовости этот форум не сравнить ни с каким другим, - поделился мнением мастер боевых искусств России, чемпион Японии по каратэ Николай Коровин. - На нескольких площадках одновременно шла напряженнейшая борьба среди спортсменов, которые демонстрировали очень высокий уровень подготовки. Это говорит о том, что развитие единоборств в Башкортостане находится на должном уровне, а самое главное – здесь очень крепкий тренерский состав. В нашем деле именно хороший наставник определяет результат.
Особенно порадовало выступление местных мальчишек по муай тай. Совершенно очевидно, что это не самодеятельная секция, а мастеровитые бойцы, которые в ближайшем будущем дадут фору и тайцам, и китайцам, да и кому угодно.
Кульминацией спортивного праздника стало Международное профессиональное бойцовское шоу «Combat Ring». В бескомпромиссном противостоянии сошлись сильнейшие, проведя в совокупности 10 невероятных по красоте поединков.
Кириллу Хомицкому из Казахстана достался соперник из США Кристофер Уолкер. Заокеанский гость не продержался и раунда. После поединка Уолкер попросил соперника о матче-реванше, и получил отказ.
И, конечно, главным событием «Комбата» стал титульный поединок между магнитогорцем Владимиром Бялобжицким и Бекболотом Абдылда Уулу из Кыргызстана. В результате пояс победителя достался россиянину.
По итогам форума команда Башкортостана одержала безоговорочную победу во всех видах единоборств. Напомним, что республику представляли 500 спортсменов из более чем десяти городов.
Эдуард АХСАНОВ.
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Фото Дениса САЛИМГАРЕЕВА.