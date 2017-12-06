Но бывает, что минута…

После затяжной неудачной серии игр, когда «Салават Юлаев» оказался на грани непопадания в кубковую восьмерку, команда собралась и стала набирать очки.
Не показывая своей лучшей игры, уфимские хоккеисты берут старанием, характером, игровой дисциплиной. 10 декабря тче юлаевцы принимали ярославский «Локомотив».
Перед игрой железнодорожники имели 75 очков и шли на 4-м месте в своей конференции, тогда как юлаевцы набрали всего 58 и занимали 7-е место на «Востоке».
Последний домашний матч в этом году в рамках КХЛ хозяева провели с большим желанием.
В состав вернулись Вячеслав Солодухин, Александр Логинов и Максим Гончаров.
Однако уже на 5-й секунде встречи гости открывают счет: последовал бросок из центральной зоны, шайба ударилась об лед и влетела в ворота – похоже, вратарь Бен Скривенс в этот момент.
просто зазевался. Весь период «Салават» пытался отыграться, но на последней минуте за 5 (!) секунд до конца пропустил в меньшинстве вторую шайбу.
Во второй двадцатиминутке тренерский штаб заменил вратаря, на лед вышел Андрей Кареев. И он закрыл юлаевские ворота на замок!
Ход матча перевернулся на 180 градусов : на 24-й минуте матча Игорь Макаров выиграл силовую борьбу у борта, Энвер Лисин подобрал шайбу и передал ее Михаилу Юнькову. Центральный нападающий бросил в касание и забил.
Через 4 минуты счет сравняло первое звено: подопечные Эркки Вестерлунда получили большинство и реализовали свою попытку - Тему Хартикайнен переправил шайбу в ворота после паса Линуса Умарка.
В начале третьего игрового отрезка юлаевцы вышли вперед - Захар Арзамасцев завладел шайбой и нанес сильный бросок, а Йоонас Кемппайнен добил отскочившую шайбу в ворота.
Гости заменили вратаря на шестого полевого игрока в концовке, но получили четвертую шайбу в пустые уже ворота. Правда, мгновением раньше прозвучала финальная сирена…
Пока после четвертой победы подряд у уфимцев 61 очко после 40 встреч и 7-е место в турнирной таблице конференции «Восток».
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.