Но бывает, что минута…

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Американские F-22 перехватили российские Су-25 в небе над Сирией Два истребителя ВВС США F-22 осуществили перехват двух российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией в районе реки Евфрат.

РБК назвал имя предоставившего $2 млн на «взятку» Алексею Улюкаеву Деньги на проведение оперативного эксперимента, в ходе которого министру экономического развития Алексею Улюкаеву глава «Роснефти» Игорь Сечин передал $2 млн, были предоставлены Валерием ...