Прорубим окно в Европу!

Сыграно 2/3 сезона 2017-2018.
В своем четвертом сезоне в российской премьер-лиге клуб из Башкортостана стабильно улучшает свою игру и показатели, и уже реально претендует на участие в 2018 году в еврокубках. На данный момент после 2/3 сезона команда находится на шестом месте в турнирной таблице с 27-ю очками, опережая грозненский «Ахмат» на 2 очка и отставая на 8 баллов от «ЦСКА».
А ведь 6 место при благоприятном стечении обстоятельств может принести путевку в Еврокубки.
Игра в атаке
Главный тренер Сергей Семак постепенно переводит игру команды на атакующие рельсы. Если в прошлом сезоне «Уфа» играла вторым номером и уповала на редкие контратаки, то теперь наши футболисты чаще владеют мячом и порой доминируют на поле, ведут позиционные атаки.
Результативность растет: если в предыдущие три сезона уфимцы забивали 26, 25 и 22 гола за 30 матчей, то на сегодня на их счету 20 за 20 игр.
Состав
Летом трансферная кампания была проведена скромно: пришел свободным агентом грузинский защитник Джемал Табидзе, позже к команде присоединился также на безвозмездной основе Веролюб Салатич из Швейцарии.
Табидзе нередко совершал ошибки и сейчас потерял место в основном составе. А вот Салатич наоборот, пришелся ко двору – с его приходом центр поля стал выглядеть куда более стабильным.
Как всегда неутомим и полезен Игбун: на его счету 6 голов и 2 результативные передачи. Уфимский нигериец идет на 10-м месте и в споре снайперов, и по системе гол+пас!
Стал прибавлять Вячеслав Кротов, который забил три гола и взял на себя обязательство забить как минимум 7 за сезон. Иван Обляков также растет и становится важной фигурой в команде.
Следует отметить и Бояна Йокича: атакующий крайний левый защитник играет очень большую роль в построении атак.
Дмитрий Стоцкий показывает свой класс в каждой игре, и однажды был призван под знамена сборной России.
В целом игра ФК «Уфа» организована просто, но на довольно высоком уровне, все футболисты знают и понимают, что им делать на поле. В последнем матч этого года «горожане» уступили «Ростову» на выезде - 0:1, правда, арбитры не засчитали чистый гол, забитый уфимцами. А ведь мяч «всего лишь» на полметра пересек линию ворот.
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.