Полигонные перспективы

В настоящее время твердые бытовые отходы вывозятся на полигон в Северной промзоне недалеко от поселка Черкассы.
Эксплуатируется он с 1969 года. Ежесуточно сюда поступает 8 тысяч кубометров отходов, ежегодно – 3,4 миллиона кубов. Кроме того, каждый год здесь обезвреживается 75 тонн биологических и 80 тонн медицинских отходов. Площадь объекта - 102 гектара, из них около 60% уже занято мусором. Снизить объемы складирования отходов и тем самым продлить срок службы полигона позволяет сортировка с извлечением ценного вторсырья. Сейчас на его территории действует мусоросортировочный комплекс компании «Эко-Уфа» производительностью 200 тысяч тонн в год.
- Федеральное законодательство запрещает размещение отходов без предварительной сортировки, - заявил на круглом столе директор МУП «Спецавтохозяйство» Уфы Рамиль Гумеров. - Поэтому проектом реконструкции полигона предусмотрено строительство сортировочной линии, представляющей из себя современное оборудование по сортировке отходов с извлечением ликвидных вторичных ресурсов, оборудование дробления древесины и крупногабаритных отходов. Это позволит обеспечить 100-процентную сортировку поступающих отходов, снизить нагрузку на полигон, уменьшить объем захораниваемых отходов и увеличить срок эксплуатации.
После сортировки место складирования будет покрываться геомембраной – специальным материалом на основе полиэтилена, не позволяющего продуктам разложения попасть в почву и грунтовые воды. Кроме того, на территории планируется построить очистные сооружения. Собранная благодаря геомембране жидкость будет проходить очистку и использоваться в качестве технической воды. Таким образом, после реконструкции полигон ТБО в Черкассах станет современным коммунальным комплексом, оборудованным системами сбора фильтрата и свалочного газа и отвечающим всем требованиям природоохранного и экологического законодательства.
Алексей ФАТЫХОВ.