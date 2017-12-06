Болевая точка

Беспросветное несчастье
Семья с детьми живет в саду без газа и электричества
На указателе, ведущем в Юматово, наша машина сворачивает с трассы вправо и выезжает на проселочную дорогу, припорошенную декабрьским снегом. Через пару минут за окном начинают мелькать разномастные домишки. В этой сельской местности недалеко от Уфы ни души. Лишь пару раз мимо мелькнули одинокие автомобили. Минут через пять подъезжаем к небольшому пятачку. Выходим из теплого салона и по тропинке идем к ветхому, кое-как сколоченному, местами обвалившемуся забору. Хлипкая калитка открывается и нашему взору открывается небольшой дворик, отчаянным лаем встречает сторожевой пес. В центре двора строение, которое сначала показалось сарайчиком. За дверью раздается голос хозяйки: «Не стойте на улице, заходите в дом».
Окно в Европу
Пройдя через крошечную холодную прихожую, попадем в единственную жилую комнату, шириной примерно три метра, длиной около четырех. Часть тесного пространства занимает небольшая кирпичная печка, которую квартиранты топят день и ночь. Газа нет, да и электричества тоже. В садах его подают только в дачный сезон, Татьяна отлично знает дату, когда его включают и отключают – 14 апреля и 29 октября. Так и живут при свечах, без радио, без телевизора, не зная, что такое компьютер. Фонари и телефоны заряжают у соседей, ветки для топки набирают в ближайшей посадке, воду носят из колодца.
Рядом с печкой «кухня», она состоит из умывальника и деревянной полки с посудой. Этот же угол служит ванной в банные дни, когда с улицы для водных процедур заносят внушительных размеров таз.
Всю противоположную стену занимает тахта, на которой спит Татьяна, рядом повидавшая виды двухъярусная кровать, ее занимают дети. Незанятый мебелью пятачок застелен замусоленными ковриками. В фанерном полу – дверь в погреб. В холодное время года рядом с заготовленными на зиму овощами здесь квартируют куры. Как бы ни топили хозяева печь, тонкий пол пропускает холод. Стены состоят из разномастных кусков ДСП, прослоенных ватой. Ее клочки торчат из проема небольшого оконца в кухонном углу. «Я его сама вырубила в этом году. Надоело в потемках сидеть. Взяла топор и вырубила… окно в Европу», - смеется Татьяна. На стенах и потолке листы материала местами разъезжаются, через щели проникают студеный воздух и влага. Кажется, что все это ненадежное строение словно сшито из лоскутов – того и гляди развалится.
«Мечтаю вырваться отсюда»
О Татьяне мы узнали из письма уфимца Алексея Яковлева. Он просил помочь женщине, которая с пятилетним сыном и 16-летней дочерью ютятся в дачном домике в садовом товариществе неподалеку от Алкино. Будем откровенны: такие истории не редкость. Сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних частенько обходят сады, посещая живущие там семьи, часто неблагополучные. Но Татьяна симпатизирует тем, что руки не опустила и со своей печальной участью не смирилась. Хотя в ее положении есть от чего впасть в уныние.
Наша героиня из многодетной семьи, и все ее проблемы родом из детства. Рассказывает о себе скупо, но дает понять, что никогда не была счастливой. Самое поразительное, что неподалеку от нее живут и первый супруг, и родная мать Татьяны. Но отношения ни с тем, ни с другой не сложились.
- Мать пила, и детства у меня не было. Я не могла толком учиться, подростком уже подрабатывала на стройке, носила ведра с цементом, с сестрами лазали по соседним огородам в поисках еды. Когда мне было четырнадцать, приезжал родной отец, хотел забрать меня к себе, но мать не отпустила, чтобы не остаться без детского пособия, и этого я ей простить до сих пор не могу. Знаю, что он живет на Украине, мне бы хотелось увидеть его, но вряд ли теперь это возможно, - вздыхает женщина. Ей не было и двадцати, когда родила старшего сына Ивана, через несколько лет на свет появилась средняя дочь. Но семейная жизнь не заладились, и она с двумя детьми на руках осталась одна. Работала техничкой в одной из уфимских больниц, потом «выросла» до сестры-хозяйки. На наколенные деньги смогла купить садовый домик, который впоследствии стал ее постоянным жилищем.
Вроде бы дела налаживались, но тут нагрянула новая любовь и ее жизнь изменилась и снова не к лучшему. С виду Татьяна - женщина не глупая. Но то ли не слишком разборчива в людях, то ли чувство ослепило, а то ли захотелось опереться на крепкое мужское плечо, но новый избранник оказался далеко не подарком судьбы. Супруг прикладывался к бутылке, и скорое рождение сына его не отрезвило. Когда малышу было полгода, произошла и вовсе чудовищная история. Мужчина подошел к Татьяне, которая в этот момент чистила картошку, и ее рукой вонзил себе в грудь нож. Спасло его то, что лезвие прошло в двух миллиметрах от сердца.
После рождения младшего сына устроиться на постоянную работу Татьяна не может, так как не с кем оставить Олежку. Перебивается тем, что за небольшую плату помогает по хозяйству пожилым соседям, держит огород и птицу.
- В день зарабатываю по 300 рублей, редко когда выходит 400. Бывает, что дочка подрабатывает, помогает мне рублем. Старший сын живет у сестры, теперь он самостоятельный, - поведала нам хозяйка. – А у меня одна мечта - вырваться отсюда, жить в человеческих условиях.
Местная администрация о проблемах Татьяны знает. И нельзя сказать, чтобы ей совсем не пытались помочь, но у нее на все свои доводы. Предлагали пожить в социальном приюте – не поехала: не хотела бросать живность – кур, кошку да собаку. Собирались ей выделить делянку для заготовки дров – отказалась, потому что надо было платить налог, а дрова рубить самой. Могла бы водить сынишку в детский сад, но «платить за него две тысячи рублей не в состоянии». На бирже труда не состоит – «Какой смысл стоять там за пособие в 900 рублей? Я больше денег на дорогу потрачу»; социальных пособий не получает - ведь справки собирать надо; в свое время подавала заявление на получение земельного участка, но в администрации его потеряли.
Но все-таки осуждать ее не беремся – впроголодь не сидит и детей в черном теле не держит, работы не боится, по домашнему хозяйству хлопочет, в доме хоть из каждого угла и кричит нищета, но довольно уютно. И как бы тяжело ей ни было, ребят держит при себе, в детский дом не отдает.
Свел случай
С недавних пор у Татьяны появился ангел-хранитель в лице Алексея, того самого, что написал письмо о ее тяжелой судьбе. Такими посланиями он забросал местную администрацию, правительство, другие кабинеты чиновников, даже телевидение. Женщину приглашали на съемки передачи «Мужское и женское», которую на Первом канале ведет Гордон. За участие предлагали решить квартирный вопрос, но мать наотрез отказалась ехать в Москву.
- С Татьяной мы познакомились, когда я продавал дом своей бабушки в Чишминском районе. Она хотела купить его на материнский капитал, но Пенсионный фонд отказал из-за большого износа жилища. Меня удивило, что когда она с детьми осматривала дом, то восторгались им так, будто ходит по дворцу, - рассказывает мужчина. - В ответ на мое недоумение, Татьяна рассказала, как они живут. История семьи потрясла меня, я отправился к ним в гости и своими глазами убедился в правдивости ее слов. В наш век, когда каждому гражданину доступны высокие технологии, дети не должны жить так беспросветно. Мне стало жаль Татьяну и ее детей, и я решил помочь, чем могу.
Единственная возможность для женщины обрести крышу над головой – купить жилье на материнский капитал, но на деле это трудновыполнимая задача. Взять дополнительный кредит наша героиня по понятным причинам не может, а дом в размере маткпитала можно найти только в небольшой деревушке, да и то самый скромный. Вместе с Алексеем они объездили едва ли не всю республику в поисках подходящего варианта, ведь надо, чтобы и деревня была не самая глухая - Татьяна же должна где-то работать. Но то продавцы не хотят связываться с сертификатом, то Пенсионный фонд не одобряет сделку, то слишком дорого.
- Сейчас нашли подходящий домик в Чекмагушевском районе. Но местная администрация теперь должна дать положительное заключение. Мы просили ускорить процедуру, однако пока нам не идут навстречу. А так хотелось бы, чтобы перед Новым годом все получилось, и Таня с детьми могли въехать в новое жилище. Ведь на носу более холодные месяцы и как они переживут зиму в этой хлипкой хибаре, остается только догадываться. Но, к сожалению, к какому чиновнику я бы ни обращался, везде наталкиваюсь на равнодушие, хотя каждый раз рассказываю, в каких условиях живут дети, но никому и в голову не пришло не то, чтобы помочь реальным делом, а просто подарить набор продуктов, - сетует Алексей.
PS
На самом деле Татьяна нас ни о чем не просила – ни о публикации, ни о материальной помощи, просто рассказала свою историю жизни. Ими сегодня никого не удивишь, а время такое, что жалеть других некогда, о себе бы подумать. Тем более удивил нас Алексей, который не смог равнодушно пройти мимо чужого несчастья. Да, честно говоря, удивила и сама Татьяна, словно крест несущая на себе тяжелую печать детства, никогда не видевшая достатка и любви, но не озлобившаяся на весь мир.
Альбина Зубарева.
Фото Валерия Шахова.
Имена героев изменены.
Корзинка
Уважаемые читатели!
Мы просим присоединиться к акции по сбору помощи для младшего сына Татьяны, 5-летнего Олежки. У ребенка нет верхней зимней одежды и обуви (рост 120 см, размер обуви 30-й). Не откажется малыш от игрушек, красок, альбома, карандашей, а также сладостей. Если есть возможность помочь семье, просим принести вещи в редакцию (улица 50-летия Октября, 13, Дом печати, 7-й этаж, кабинет 721). Справки по телефону: 273-48-83. Перед Новым годом мы еще раз навестим наших героев и передадим всю помощь.