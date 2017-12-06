В добровольном плену

В России самой молодой социальной сетью остается «ВКонтакте»: почти две трети авторов этой сети младше 25 лет. Ежемесячная аудитория более 53,6 млн человек. Ежедневно в соцсети «заплывают» около 80 процентов россиян и проводят в них около трех часов в сутки.Психологи стали бить тревогу – у пользователей появились симптомы интернет-аддикции. Заболевание даже внесли в международную классификацию «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам».Психотерапевт Кирилл Шарков рассказал о том, как соцсети влияют на психику.- Постепенно увеличивается виртуализация нашей жизни. Все большее количество действий мы можем совершить, не выходя из дома. Для некоторых людей польза и возможности Интернета могут стать источником глубоких личностных переживаний. Стресс виртуальный, а переживания — вполне реальные. Размещая в соцсетях фото, статусы, заметки, люди инвестируют в это свои ожидания. Один человек может просто поделиться мыслями и не ждать отклика. Для другого важна именно обратная связь, комментарии и «лайки».З - зависть- Есть мнение, что люди стали завидовать друг другу, просто просмотрев страницу в соцсетях, где пользователи рассказывают о своих путешествиях, покупках…- Зависть — естественное для социума и достаточно древнее чувство. Надо помнить, что «друзья» в соцсетях — понятие более размытое. Ими могут быть одноклассники, с которыми не общался 10 лет, случайные знакомые по совместной поездке, коллеги. Полагаю, что успехам настоящих друзей, которые составляют подавляющее меньшинство контактов в соцсетях, люди могут радоваться.Диагноз - зависимость- Если вы заметили, что часто зависаете в соцсетях за просмотром новостей, чувствуете непреодолимое желание опубликовать фотографию и следить за проставленными лайками, то пора задуматься, - говорит уфимский энергокоуч Гульназ Гизатуллина. - В первую очередь я советую понаблюдать за собой, посчитать, сколько времени в целом вы проводите в соцсетях. Следующий шаг - отключите уведомления, чтобы всплывающие окна не отвлекали вас и не призывали лишний раз проверить социальные сети.После этого предлагаю разбить посещение соцсетей на блоки, то есть расписание, чтобы ответить на письма, опубликовать свои посты, проставить лайки и др. Помните, соцсети – это мощный поглотитель нашей энергии, которая предназначена для решения ваших важных задач во всех сферах. Вы наверняка замечали, что после просмотра ленты в социальных сетях состояние ухудшается, появляется апатия и усталость. Это объясняется тем, что в процессе мозг постоянно переключается между порциями неструктурированной хаотичной информации.Интернет-детоксикацияОдин раз в неделю устройте себе «День информационной тишины». Будет трудно, но вскоре вы поймете, как это ценно. А чтобы уже сейчас могли прочувствовать, как важен такой день, ответьте себе: какие дела вы забросили, чем пренебрегли в силу нехватки времени. Составьте список дел, что вы давно хотели сделать. Это может быть посещение спортзала, завершение важного доклада перед выступлением, поход с семьей на выставку или в парк и др. У каждого из нас есть целый список обещаний, которым мы пренебрегаем и ждем удобного момента.Расставляем приоритетыЗадайте себе вопрос: насколько для вас важна социальная сеть? И составьте два списка. На одном выпишите, какую пользу она принесла. Например, общение с друзьями, раскрутка своего бизнеса, знакомство с новыми людьми. А в другой список впишите, на что соцсеть повлияла отрицательно и негативно (в первую очередь - трата времени, нашего исчерпаемого ресурса). Она может играть положительную роль только при условии умеренного использования. Уже через месяц будут заметны изменения: прилив энергии, улучшение качества жизни во всех сферах за счет грамотного распределения своего времени и возможностей.Розалия ВАЛЕЕВА.