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Бокс снесли, бетон остался

Автор: cmanager от Вчера, 16:11
Бокс снесли, бетон остался- Рядом с нашим домом №2/2 по улице Парковая когда-то стоял гараж, принадлежавший инвалиду-участнику ВОВ. Потом к нему примкнули еще два. В одном из них машины никогда и не было, а служил он кладовой для хранения старых вещей. Три года назад владельцы вывезли металлические конструкции, но вот бетонные основания так и остались, - пожаловалась в редакцию старшая по дому Валентина Александровна.

Жильцы, устав «любоваться» на «бетонный» клочок земли, где должен находиться газон, даже нанимали трактор, который немного разровнял территорию.

Когда-то к постройкам решил примкнуть еще один сосед из дома по улице Зорге. Нанял технику, которая уже начала рыть котлован, но на радость жильцам в этот день по служебным обязанностям рядом с домом оказался начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов. Валентина Александровна попросила его обратить внимание на несанкционированные работы, и после выяснения ситуации соседа оштрафовали.

Мы обратились за комментариями в обслуживающую организацию ООО «Парковая». Директор Рубин Галимов ответил, что данный участок не является придомовой территорией, а относится к городу.

После этого мы связались с заместителем начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства района Риной Юсуповой.
- Все работы проводятся по плану с 2014 года. Мы засыпаем территорию, вывозим бетонные блоки. Сейчас из-за погодных условий они приостановились. Вернемся к ним весной. Что касается конструкций вблизи дома по Парковой, 2/2, мы включим их в свой план работ на следующий год.

Редакция будет следить за развитием событий.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Подпись к фото:
Сейчас на бетонные блоки лег слой снега, но летом картина здесь менее красочная: валяются пакеты, бутылки и прочий мусор.
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Категория: Четверг

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