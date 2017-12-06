Что год грядущий нам готовит…

Городской бюджет-2018 будет социально ориентированным, в числе приоритетных останутся расходы на образование, а неналоговые доходы муниципалитета снизятся, инвестиционная привлекательность столицы останется на прежнем уровне. Таковы основные итоги очередного заседания городского Совета.Прогноз социально-экономического развития столицы был представлен депутатам на основе достигнутых показателей за 9 месяцев текущего года и динамики развития экономики в целом. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в этом году возрастет на 6,4% и составит 731 млрд руб. Наибольший прирост показывает производство нефтепродуктов, металлоизделий, автотранспорта и электрооборудования.Объем инвестиций в крупные и средние предприятия оценен на уровне 97,5 млрд руб., что меньше, чем годом ранее.- Основной причиной такого является снижение объемов вложенных инвестиций в крупнейшие предприятия и организации города. Это группа компаний «Башнефть», АО «Транснефть-Урал», - отметил заместитель главы администрации Уфы Илгиз Насыртдинов. – Однако в столице сейчас реализуется 122 инвестиционных проекта с суммарным объемом порядка 189 млрд руб. Когда они заработают в полную силу, город получит почти 9,5 тыс. новых рабочих мест, при том, что более 90% – средства частных инвесторов.По оценкам экспертов, объем жилищного строительства по итогам текущего года снизится на 16% и составит 642 тыс. кв. м. Среди причин Илгиз Диккатович назвал несвоевременное финансирование, повышение себестоимости и уменьшение покупательской способности горожан. Такая же картина прослеживается и в других городах-миллионниках.Оборот розничной торговли вырастет на 2%, объемы платных услуг и общепита останутся на уровне прошлого года.Заработная плата работников крупных и средних предприятий выше, чем в малом бизнесе, но даже при этом она вырастет на 3,7% и в среднем по городу составит к концу года 33700 руб. Безработица сохранится на прежнем уровне.Уфимцев станет больше, и произойдет это благодаря естественному приросту численности населения. Такая тенденция сохраняется с 2008 г.Что касается бюджета на 2018 г. и на период 2019-2020 гг., то он сохранит свою социальную ориентированность.- Все конструктивные предложения, озвученные на публичных слушаниях, с учетом заключения постоянной комиссии по бюджету, налогам и сборам, будут приняты к исполнению, - сказала заместитель главы администрации Уфы, начальник Финансового управления Гульнара Валиева. – Они будут реализованы за счет внутреннего перераспределения ресурсов и при наличии дополнительных источников финансирования.Напомним, что таких предложений было пятьдесят одно, из них 18 удовлетворены, а 14 будут рассмотрены после исполнения бюджета текущего года.В целом проект главного финансового документа города на три года сформирован без дефицита. Объем расходов и доходов сбалансирован и составит в 2018 г. 22,7 млрд руб.Кроме основных прогнозов социально-экономического развития и городского бюджета на последующие годы, депутаты рассмотрели еще несколько вопросов.Как отметил первый вице-мэр Салават Хусаинов, с 24 марта по 22 апреля в период весенней распутицы будет установлено временное ограничение предельно допустимой нагрузки на ось и полную массу большегрузов. Однако теперь оно не будет распространяться на международные перевозки грузов, пищевых продуктов, лекарств, топлива, сельскохозяйственной техники и пассажирские перевозки автобусами. Все процессы будут регулироваться специальными разрешениями и талонами. Отметим, что такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорожного полотна. А решение об организации пунктов весового контроля будет принято после оценки их экономической целесообразности и эффективности.Было также отмечено, что в настоящий момент в южной части города отсутствуют земельные участки, принадлежащие муниципалитету и пригодные для организации мест погребения. На сегодня прорабатываются вопросы сохранения лесных насаждений на Южном кладбище площадью 3,7 га, с администрацией Михайловки подписано мировое соглашение о предоставлении компенсационных земельных участков совокупной площадью 4,2 га. Для этого на 2018 год Управлению коммунального хозяйства выделены лимиты для подготовки проектной документации изменения границ зеленой зоны Уфимского лесничества. Кроме того, с декабря 2016 г. все новые захоронения осуществляются на Северном кладбище, а на Южном с начала 2017 г. захоронено 1585 человек.Для завершения всех необходимых мероприятий Салават Сахиевич предложил перенести срок закрытия Южного кладбища еще на 14 месяцев.Также в столице будут проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории общего пользования улицы Летчиков, что находится в Затоне, предназначенной для размещения линейных объектов местного значения. С предложением о поддержке проведения слушаний обратился к депутатам заместитель главы администрации Уфы Артур Хромец. Территория в границах проекта межевания составляет 8 га, протяженность уличной дорожной сети - 1,61 км, проектируемой трассы коллектора – 3,32 км. Проект прошел все необходимые согласования и в срок не более 3-х месяцев должен быть заслушан горожанами.Эдуард АХСАНОВ.liberoplus@gmail.com