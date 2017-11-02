Журналист спешит на помощь

Незаконная приватизация
- Наш двор по проспекту Октября, 25/1 принадлежит единоличникам-автомобилистам. Все парковочные карманы огорожены металлическими цепями, и каждый «пятачок» имеет своего хозяина. Кто демонтирует незаконные конструкции? Ведь договориться со старшим по дому невозможно, - пожаловалась в редакцию инициативная группа жильцов.
Они предоставили нам коллективное обращение, в котором подробно изложили свою проблему. 25 марта 2015 года прошло общее собрание, на котором был поднят вопрос о парковочных местах на придомовой территории. Однако решения по нему не приняли. Тем не менее всю территорию двора вдруг разгородили на множество парковочных мест. Остальные жители вынуждены каждый раз искать себе бесплатные «пятачки» - на газонах и вдоль проезжей части.
Количество машин в крупных городах растет, и потому борьба за парковочные места во дворах становится все более ожесточенной. Проблема приобретает большие масштабы. Нередки случаи, когда «активные» горожане устраивают себе парковки на газонах, детских площадках.
Мы отправились по вышеуказанному адресу и убедились, что на парковочных карманах висят цепочки и замки. А двое мужчин, увидев, что мы осматриваем двор, вдруг поинтересовались: как им получить здесь место, и даже были готовы заплатить.
В тот же день мы связались со старшим по дому, который уверял, что у юриста ЖЭУ и в районном УЖХ имеются копии протокола собрания, где большинством голосов было принято решение об установке ограждений.
- Такого быть не может. Поэтому протокол не следует даже искать. Решение незаконно. Свяжусь с директором ЖЭУ №38 и дам распоряжение на демонтаж оборудования, - ответил нам по телефону директор УЖХ Советского района Альфис Гареев.
В тот же день цепочки и столбы были ликвидированы. И вот как прокомментировал ситуацию юрист обслуживающей организации Игорь Фунтиков.
- Скорее всего, часть жильцов собрали деньги, завезли щебенку, благоустроили территорию и посчитали, что те, кто их не сдавал, не должны пользоваться парковкой. Что касается протоколов, у меня есть только один от 25 марта 2015 года, в котором нет решения об обустройстве стоянки.
Мария Апкаримова.
Фото Валерия ШАХОВА.