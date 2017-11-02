ОФИЦИАЛЬНО

МАГия партнерства
Глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Ирек Ялалов принял участие в работе Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве.
Масштабный форум собрал более 400 делегатов из всех субъектов - представителей муниципалитетов, социально ориентированных некоммерческих организаций, органов ТОС, общественных советов и палат. Обсуждались международное и межмуниципальное сотрудничества, взаимодействие органов государственной власти с советами муниципальных образований, общественное самоуправление, муниципально-частное партнерство.
Вчера, во второй день работы Конгресса, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» (ОКМО) и МАГом. Объединение усилий станет важным этапом в развитии институтов, представляющих интересы местного самоуправления. Взаимодействие двух организаций предполагает реализацию совместных проектов: обмен лучшими практиками, проведение мероприятий для укрепления экономических, культурных и деловых связей между городами-членами ассоциаций.
Также прошла церемония награждения участников и экспертов форума, которую провел президент ОКМО Виктор Кидяев. Ирек Ялалов был удостоен Почетного знака «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».
Иван ЗАРОКОВ.
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