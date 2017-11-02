Есть мнение

Город ищет архитектораПочему старинные уголки Уфы – пусть несколько заброшенные, вроде конца улицы Пушкина, и сохранившиеся в реконструированном виде, вроде Гостиного двора – так притягивают нас? Может потому, что там есть архитектура – не одинаковые коробки как в нынешних спальных районах, а здания с собственным характером? На днях столичная мэрия объявила конкурс на замещение должности главного архитектора – человека, ответственного за то, чтобы архитектуры у нас становилось больше, а «просто домов» и «просто офисов» - меньше.А почти 100 лет назад о том, каким должен быть настоящий архитектор, размышлял Георгий Гольц - с 1935 года руководитель мастерской Моссовета, лауреат Сталинской премии второй степени за проект жилого дома по Большой Калужской улице. И оказывается, что многие его мысли вполне современны.«Современная архитектура должна быть прекрасной и простой, но не аскетической, не бескровной, не безразличной, не схематично-схоластической, не скучной», - говорил он. А что думают нынешние эксперты отрасли. Какой должна быть архитектура сейчас, и может ли ей задать тон руководитель городского Управления?- Главный архитектор должен иметь реальный опыт проектирования, - подчеркнул важную деталь заслуженный архитектор России, профессор, заведующий кафедрой архитектуры УГНТУ Ильдар Сабитов. - Необходимо четкое видение перспективы развития города. Этот человек должен иметь авторитет и быть сильным, уметь отстаивать свою точку зрения.Универсальных рецептов и одинаковых лекарств оздоровления современных городов нет. Каждому нужен свой подход, и одной из наиболее комфортных считается сложная многообразная городская ткань.- Управление городом - работа коллективная, и главный архитектор сегодня является частью этой команды, - поясняет свою точку зрения Константин Донгузов, заслуженный архитектор РБ, профессор кафедры архитектуры УГНТУ. - Пример - сегодняшнее развитие Москвы командой Сергея Собянина и роль главного архитектора Сергея Кузнецова в осуществлении программ реновации жилого фонда, благоустройстве городской среды до уровня лучших городов мира, цифровизации общественных пространств и их включении в систему интерактивного управления городом.Отчасти на плечи главного архитектора ляжет сложная задача по сохранению исторического городского облика.- Неважно, будет он со стороны или его назначат из местных архитекторов, главное – должен быть профессионалом и обязательно порядочным человеком, - считает Сергей Веремеенко, председатель наблюдательного совета Фонда «Имэн Кала», созданного для содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия Уфы. - По этим качествам я и сам подбираю кадры. Сейчас ценятся компетенции, а не менеджеры, которых набирали в свое время.«Еще одна вещь многих пугает - национальная, историческая ассоциация. Лишь бы не похоже на наше прошлое, лучше на Америку или новую Италию...», - сетовал в свое время Гольц.Зато теперь мы ждем возращения в архитектуру национального стиля от человека, который - хоть и не единолично - будет руководить процессами, меняющими облик Уфы.Иван ЗАРОКОВ.krosh1969@list.ru