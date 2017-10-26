ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уже сегодня в республике идет снег - на юге с метелью и гололедом, на отдельных участках автодорог - снежный накат и заносы. Температура будет понижаться и дальше: ночью от 0 до -8 градусов, днем – от -2 до +3. Нас ждут тяжелые мокрые хлопья, гололедица, а окончательный снежный покров, по прогнозам метеорологов, накроет республику 4-8 ноября - словом, наступает настоящая зима.Однако для жилищников и коммунальщиков Уфы она не стала сюрпризом. Со снегом и льдом в столице будут бороться 410 единиц спецтехники, 940 дворников, а всего 20 тысяч работников коммунального хозяйства. В каждом районе вся техника муниципальных организаций прошла тщательную проверку в два этапа: первый - оценка состояния всей материально-технической базы, оснащенности программами, размещения аварийно-диспетчерских служб, и второй - проверка исправности снегоуборочной техники сотрудниками Гостехнадзора, Управления гражданской защиты и самой дирекции УЖХ. Они отметили достаточную укомплектованность и полную готовность машин к работе в зимних условиях.Ни убрать, ни передвинуть- У нас четыре трактора: три МТЗ и один гусеничный - ТТ, для него закупили два новых аккумулятора - чтобы заводился сразу и без проблем, в любую погоду, - рассказывает директор ЖЭУ № 73 Рустэм Хамидуллин. - Этим трактором мы наводим «окончательный лоск»: счищаем снег практически до асфальта. Естественно, трое наших механиков провели полный осмотр всех машин, и как раз сейчас мы отправляемся на смотр техники Калининского района. Также закупили около 60 кубометров песка.Но убирать снег очень мешают брошенные машины. За зиму они превращаются в сугробы, приводят к невольным столкновениям - словом, очень осложняют жизнь. Да и жители-автовладельцы не все реагируют на наши записки с просьбой переставить железных коней перед уборкой двора. Тут помогает обращение к старшим по дому.Рискуя собой и другимиГотовы к снегу и гололеду должны быть не только городские службы. Забота каждого сознательного водителя в эти дни - поменять летние шины на зимние.- В день менять резину приезжают от трех до девяти клиентов, а пик «переобувания», думаем, наступит в выходные и на следующей неделе, - поделились наблюдениями в одном из автосервисов на Трамвайной.Однако, как показывают соцопросы, безопасной езды это не гарантирует: 30 процентов автовладельцев вообще не собираются менять резину. В мэрии Уфы отметили: в Швейцарии, например, выезжать зимой на авто без зимних шин вообще противозаконно, в некоторых кантонах за это полагается весьма существенный штраф. И было бы нелишним инициировать подобный законопроект и у нас.Подальше припаркуешься - поближе найдешьОпыт прошлых зим показывает: уборке дворов и улиц очень мешают как бесхозные авто, которые можно эвакуировать только в том случае, если они неправильно припаркованы, так и имеющие хозяев машины, стоящие по краям улиц вторым и третьим рядом и так далее. Для борьбы с этим явлением в будние дни в городе действуют 20 эвакуаторов.- На 20 октября на наших стоянках хранилось 580 невостребованных владельцами транспортных средств, - отметил директор МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест Уфы Владимир Петров. - Всего же на текущий момент нами эвакуировано 26 128 единиц автотранспорта.Стоит добавить, что согласно постановлению правительства, теперь в случае, если автовладелец стал свидетелем эвакуации своего автомобиля за нарушение правил парковки, он может оплатить на месте только работу эвакуатора, избежав таким образом платы за доставку на спецстоянку и хлопот по возвращению машины.Екатерина КЛИМОВИЧ.