Столичный почерк

Два года назад один из домов по Уфимскому шоссе получил статус аварийного – из-за нарушений в строительстве два крайних подъезда покрылись трещинами и готовы были обвалиться. Людей в экстренном порядке переселили во временное жилье. История получила долгожданную развязку – новый двухподъездный дом по улице Глумилинской, 2 готов к приему новоселов.Бело-синяя девятиэтажка расположилась на периферии микрорайона – из окон открывается великолепный вид на Уфимку и живописная панорама города. Дом построен в рамках реализации Адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь застройки составляет 4500 кв.м.- Мы контролировали процесс строительства, а жильцы активно помогали. Дом получился качественным, - заявил глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов. - На сайте застройщика есть возможность наблюдать за ходом работ в режиме онлайн. Строительство шло с опережением графика, сдача объекта состоялась раньше срока.Придомовая территория уже благоустроена, пешеходные дорожки покрыты свежим асфальтом, установлена детская площадка, здание окружают газоны и цветники. Все продумано до мелочей: в укромном уголке стоит новенькая контейнерная площадка, не забыты урны, вазоны и скамейки у подъездов. Работы выполнялись силами застройщика ГК «Крупнопанельное домостроение» и администрацией Октябрьского района.- Дом оборудован с учетом современных нормативов и требований доступной среды, оснащен удобным лифтом для инвалидов с двусторонними дверьми, на площадках установлены светильники с датчиками движения, - рассказывает начальник отдела по учету и оформлению жилья администрации района Наталья Петрова. – В течение двух-трех недель будут оформлены документы, жильцы получат новые свидетельства о собственности.Торжественная сдача дома в эксплуатацию стала днем знакомства новоселов с уютными квартирами. Они осмотрели комнаты, оценили свежий ремонт.- Квартира очень понравилась – светлая и чистая, даже немного больше прежней, - говорит Оксана Сазонова.- В ближайшие годы можно ничего не переделывать, ремонт выполнен качественно, - вторит ей сосед Рамиль Шахмаев.Юлия ПАХОМОВА. juliapahomova@yandex.ruФото Валерия ШАХОВА