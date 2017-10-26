БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вчера в Шакше торжественно открылся Сквер Исполнения желаний.- Раньше на этом месте был сплошной бурьян да бурелом, кто-то даже выбрасывал сюда мусор, - вспоминает председатель домкома Анатолий Шуляковский. – Инициативная группа предложила жильцам дома № 17/2 по улице Малеузовской поучаствовать в программе поддержки местных инициатив. Люди нашу идею поддержали.- Муж согласился сразу. У нас скоро родится второй ребенок, поэтому мы рады, что возле дома появилось красивое место - есть где погулять с детьми, – призналась местная жительница Анастасия Ципий.Еще здесь скоро появятся асфальтированный переезд и стоянка для автомобилей. По предварительным данным преображение обойдется в 1 млн 245 тыс рублей, 15% из них софинансируют жители многоквартирного дома.- Хочу выразить благодарность за инициативу и любовь к своему микрорайону, вы сами выбрали проект и сформировали его общую концепцию, - поздравил собравшихся глава администрации Калининского района Сергей Кожевников. - Всего в этом году в районе по ППМИ реализуются шесть проектов.Анастасия ЛИСТКОВА.echo91@mail.ru