Вспышки гриппа происходят каждый год, начиная с конца осени, но об эпидемии говорят, когда заболеваемость превышает 5% среди всего населения. Чтобы не допустить распространения инфекции в городе началась профилактическая работа.- В 2017 году за счет средств федерального бюджета в г. Уфе запланирована вакцинация 440 200 человек из «группы риска», в том числе 369 960 взрослых и 70 240 детей, - сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ Галина Пермина. - Это обеспечит охват иммунизацией около 39% населения города. Необходимо привить также работников сферы обслуживания , по роду своей деятельности имеющих обширный контакт с населением, а значит, и повышенный риск инфицирования. Здесь могут быть привлечены дополнительные источники финансирования: республиканские, муниципальные и средства работодателей.Для бесплатного вакцинирования поликлиники снабжены инактивированной субъединичной вакциной «Совигрипп», произведенной уфимским филиалом НПО «Микроген». Она представляет собой поверхностные гликопротеины (гемагглютинин и нейраминидазу), выделенные из очищенных вирионов вируса гриппа типов А и В.- Антигенный состав штаммов ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам Минздрава России, - рассказывает заместитель директора филиала НПО «Микроген» по производству и технологии Рина Тимербаева. – Изготовлена вакцина со штаммами AH1N1, AH3N3 и В, имеющая высокий уровень безопасности, который обеспечивается последовательной многоступенчатой очисткой вируса от балластных белков и других примесей.В качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», полимерная природа которого обеспечивает его основные полезные качества: он сочетает в себе свойства адъюванта, соединяясь с антигенами и обеспечивая их более длительное удержание в месте введения, и иммуномодулятора, увеличивая иммуногенность вакцины и формирование более стойкого иммунитета.Существует мнение, что импортные вакцины переносятся лучше, чем российские. Однако специалисты с уверенностью заявляют – реакция практически идентична и зависит в первую очередь от здоровья пациента. Более того, зарубежные препараты содержат большее количество антигенов, поэтому реакция на прививку более выражена.Еще один распространенный миф – нельзя вводить вакцину детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Но это в корне неверно – возрастных ограничений для прививки немного, а опасаться следует лишь аллергикам с реакцией на куриный белок. Если вы не уверены в отсутствии аллергии, в больнице вам предложат сделать скрининговый тест – капают препарат под язык и наблюдают за реакцией. С вакцинацией следует подождать тем, у кого диагностировано воспаление или простуда, гипертрофированная реакция на предыдущую прививку, злокачественные новообразования, острое инфекционное или обострение хронического заболевания. Врачи настоятельно рекомендуют не отказываться от инъекции людям, страдающим заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и часто болеющим ОРВИ: осложнения гриппа у них особенно часты и наиболее опасны.Юлия ПАХОМОВА.juliapahomova@yandex.ru