«Камешек» преткновения

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Рахой объявил о решении отправить в отставку правительство Каталонии Глава правительства Испании Мариано Рахой объявил в пятницу о решении отправить в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, сообщает сайт газеты El Pais.

Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО «Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.