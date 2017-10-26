«Камешек» преткновения

- Жильцы многоэтажки по улице Рехмукова, 7 самовольно установили блочные конструкции на проезде между своим домом и нашим по Нуреева, 14а. Другая дорога, ведущая на Менделеева, находится в плачевном состоянии, где сложно не только проехать, но и пройти, - пожаловалась в редакцию читательница Лариса Чайкина.
В последнее время горожане все чаще хотят отгородить свои дворы, устанавливая преграды. Шлагбаум – дело затратное, а привезти простой бетонный блок - значительно дешевле и эффективнее, хотя он и портит вид.
- По вышеуказанному адресу конструкции были установлены управляющей компанией по просьбе жителей многоэтажки, чтобы сохранить благоустройство прилегающей территории, - сообщил директор ООО «Уфимская управляющая компания» Эльмир Хуснутдинов.
Людей можно понять, особенно если двор сквозной: постоянный автомобильный шум, да еще и чужие машины паркуются.
Пункт 75 постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» гласит, что исправное содержание дорог, подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам должно быть обеспечено в любое время суток. Но что говорит Жилищный кодекс РФ?
- Согласно ему, у собственников квартир есть право пользования придворовым земельным участком. На общем собрании они могут принять решение об установке шлагбаума. Однако необходим дежурный, который постоянно обеспечивал бы доступ во двор машин оперативных служб, - прокомментировал юрист Виктор Давыдов.
- В адрес директора направлено обращение с рекомендацией демонтировать установленные ограждения по указанному адресу, - сообщил нам заместитель главы администрации Октябрьского района Артур Гафаров.
Фото Ларисы Ветлугиной.