Завтра, в День рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, в Башкирском государственном университете состоится торжественное открытие мемориальной доски и творческой мастерской имени Мустая Карима - Центра по изучению башкирского языка и литературы.- Аккуратнее, не торопитесь – у центрального входа в университет суетятся рабочие, сооружены строительные леса. Пара часов кропотливой работы - и внушительная мемориальная доска занимает свое место. До 20 октября барельеф будет скрыт от посторонних глаз.Открытия творческой мастерской имени Мустая Карима на факультете башкирской филологии и журналистики БашГУ ждут с нетерпением.- Это родные стены для отца, который ушел отсюда на фронт, - говорит Альфия Каримова, дочь поэта, директор Фонда имени Мустая Карима. - Он всегда мечтал стать учителем и, в конце концов, стал учителем учителей. В нем соединены два таланта: писательский и человеческий, наверное, поэтому он понятен и дорог многим.- В 2015 году Фонд имени Мустая Карима учредил гранты для студентов нашего факультета, - отметил декан факультета БФиЖ Риф Ахмадеев. – Все претенденты проходят строгий отбор, допускаются лишь отличники учебы, которые активно занимаются научной деятельностью, изучают творчество Мустая Карима. В творческой мастерской будут проходить самые знаковые события – научно-практические конференции, встречи с учеными и выдающимися общественными деятелями, презентации и диспуты.Она оснащена самым современным мультимедийным и интерактивным оборудованием. Для удобства обустроен узел компьютерного управления. Примечателен и стенд с именами стипендиатов Фонда имени Мустая Карима. Оставлены пустые строки и для будущих обладателей. В 2016 году гранты получили Гульдания Сагинбаева, Рустам Саяфи и аспирантка Зарина Назырова. Все они студенты кафедры башкирского языкознания и этнокультурного образования. Рустам Саяфи перевел на персидский язык сборник стихов Мустая Карима, Гульдания Сагинбаева занимается исследованием творчества поэта, а Зарина Назырова свою диссертационную работу посвятила исследованию концептуальной сферы «Родина» в творчестве Мустая Карима.- Его книги вызывают самые сокровенные чувства в человеке, заставляют размышлять, - говорит Зарина. - С детства любила читать его произведения, даже сама начала писать стихи. У Мустафы Сафича Родина – это и деревня Кляшево, где он родился, и река Дим, и Башкортостан, изящные березки и величественные горы. В этом плане у него большой багаж образов, и я собираюсь эту тему раскрывать и дальше.Альфия Ибрагимова.