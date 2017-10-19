ОБЛИК ГОРОДА

Весь нынешний год столица прожила под знаком преображения своего внешнего облика. Во дворах работала техника, прокладывались асфальтовые дорожки, устанавливались тренажерные площадки, обустраивались парковочные места. Согласно заключенным контрактам все работы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» должны закончиться уже 20 октября. И хотя реализация ее продолжится и в последующие годы, пришло время подвести некоторые промежуточные итоги.Всего на реализацию проекта было выделено 279,1 миллиона рублей. Из них 223,8 миллиона – из средств федерального бюджета, 45,8 – из республиканского, и еще 9,5 миллионов собрало само население. Одна треть этих денег (90 млн) была направлена на благоустройство общественных территорий, а две трети (180 млн) - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.Программой были предусмотрены: ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек в 81 дворе общей площадью 163 тысячи квадратных метров, замена 151 опоры освещения, установка 19 детских игровых площадок, 10 турниковых комплексов и одной хоккейной коробки.В настоящий момент работы по ремонту асфальтового покрытия закончены в 50-ти дворах, еще в 31 дворе они должны завершиться к 20 октября.Демский районЗакончились работы по благоустройству двора дома по улице Ухтомского, 26/2. Здесь проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия, обустроены дополнительные парковочные места, обновлена контейнерная площадка. Скоро будет установлена современная детская площадка. Как отметил глава администрации района Сергей Плотников, благодаря данной программе было реконструировано 6 дворов.Калининский районРаботы по программе «Формирование современной городской среды» здесь также вышли на финишную прямую. Вовсю трудится техника во дворах Шакши: на улицах Гвардейской, Сельской и Стадионной. Подведены итоги и по партийному проекту «Реальные дела»: всего было обустроено 8 объектов в Черниковке, Шакше и Инорсе. Здесь можно упомянуть и спортплощадку с искусственным покрытием на территории лицея №68, и турниковый комплекс в парке «Первомайский».Кировский районОбновление по программе «Формирование современной городской среды» пришло сразу в несколько дворов.- Главная наша задача – создание комфортной среды для местных жителей, – говорит первый заместитель главы администрации района Олег Котов. - При выборе дворов предпочтение отдали тем, откуда исходила инициатива жителей, участвовавших в формировании заявок, обсуждении проектов. Обновляются 4 дворовых комплекса (17 домов), на что выделено 25 млн рублей. Всего же благоустройством было охвачено 18 дворов.Ленинский районВ программе участвуют 6 придомовых территорий по улицам Достоевского, Красина, Мустая Карима, Летчиков и Ахметова. А по проекту «Реальные дела» уже введено в эксплуатацию 8 объектов.Октябрьский районЗдесь своего преображения дождались 27 дворов. По словам главы районной администрации Роберта Ахунова, в этом году благоустройство коснется почти 10% всех дворов.Орджоникидзевский районУже завершены работы по капитальному ремонту дворовых территорий в рамках партийного проекта «Формирование современной городской среды». На текущий год было запланировано отремонтировать и благоустроить 16 дворов по следующим адресам: Комарова, 12, 14, 18/1, Мира, 9, 35, Первомайская, 10, 19, 23, Кольцевая, 30, 76, 78, Российская, 13, проспект Октября, 89/3, Кремлевская, 76, Ульяновых, 21, 37.Работы включали в себя асфальтировку, расширение дорожного полотна, установку бордюров, устройство пешеходных дорожек. Во всех дворах обустроены дополнительные парковочные места. Советский районВ основном работы тоже завершены. В настоящее время сразу по нескольким адресам: улица Ленина, 130 и бульвар Ибрагимова, 35/1 во дворах ведется установка новых бордюров. Кроме того, в рамках проекта «Реальные дела» открыто пять детских и две спортивные площадки. Стоимость каждой из них – от 200 до 250 тысяч рублей. Кроме этого, финансовую помощь депутаты оказали школам для закупки оргтехники, музыкального оборудования, а также капитального ремонта кровли детских садов.Владимир ГЛИНСКИЙ.dzecko@mail.ru.Фото Валерия ШАХОВА.