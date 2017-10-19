Столичный почерк

Тройное ускорение
Жизнь современного мегаполиса идет в стремительном темпе, где все большее значение приобретает мобильность горожан – способность быстро добраться из точки «А» в точку «Б». Однако скорость перемещения тормозят перегруженность дорог автолюбителей и неизбежные пробки в часы пик. Решение проблемы лежит в сфере развития систем скоростного общественного транспорта, имеющего обособленные пути. В Уфе первой такой системой стал проект городской электрички «Толпар», курсирующей по маршруту Дема - Шакша в среднем в два-три раза быстрее, чем маршрутный автобус.
Разумная альтернатива
Оптимальный вариант скоростной перевозки большого числа пассажиров – подземное метро. Но его строительство требует очень больших затрат. Альтернативой может стать создание пассажирских систем на основе наземного легкорельсового транспорта, прежде всего, скоростного трамвая. Однако и этот путь связан со значительными расходами, ведь для повышения скоростей пути нужно модернизировать и сделать максимально обособленными от пешеходов и автомобилей.
В Уфе для создания скоростной транспортной системы было решено использовать готовую инфраструктуру – электрички и железнодорожные пути, проходящие практически через весь город. Речь идет о запущенном в сентябре 2015 года проекте «Толпар», представляющем собой электропоезда, утром и вечером курсирующие по маршруту Дема – Шакша. 32-километровый отрезок пути электропоезд преодолевает за 41 минуту. На автобусе этот путь займет в среднем от полутора до двух часов. Время движения по железной дороге от станции «Спортивная» (район стадиона им. Гастелло) до вокзала «Уфа» составляет 25 минут, а по автобусному маршруту от остановки «Стадион им. Гастелло» до БГУ – 1 час. Для перевозки пассажиров городской электрички используются четырехвагонные электропоезда серии ЭД–4МК. В июле 2016-го в них установили Wi-Fi-роутеры для доступа к Интернету, а в головных вагонах появились зарядные устройства для мобильных телефонов.
Быстрота и удобство делают данный вид транспорта все более популярным и востребованным. С сентября 2015-го по 2017 год среднемесячный пассажиропоток увеличился на 42 % и составил свыше 11 тысяч человек.
Перспектива стыковки
Следующим важным этапом развития проекта «Толпар» должно стать создание пересадочных узлов, где можно пересесть в поезд как из личного автомобиля, оставив его на специальной парковке, так и других видов общественного транспорта. Это позволит значительно – в 10 и более раз - увеличить пассажиропоток, повысить удобство и общую популярность новой для Уфы системы скоростного электротранспорта.
На маршруте Дема – Шакша «Толпар» делает 8 остановок, часть которых будет превращена в пересадочные узлы. В этом направлении уже сделана большая работа - в ремонт и модернизацию остановочных пунктов по маршруту городской электрички железнодорожники вложили более 200 миллионов рублей. Платформы станций Дема и Спортивная прошли капитальную реконструкцию с установкой современной системы турникетов. К Спортивной проложена новая дорога, по которой смогут ходить автобусы. С июля 2017 года начались работы по строительству автобусной станции, обустройству площадки отстоя и разворота автотранспорта в рамках создания транспортно-пересадочного узла на станции Дема.
Создание только этих двух важнейших узлов способно резко увеличить число пассажиров городской электрички. Микрорайон Дема постоянно растет, а расположенная у стадиона «Гастелло» станция Спортивная при организации автобусного сообщения станет удобным местом посадки на поезд не только для жителей Черниковки, но и расположенного неподалеку динамично развивающегося микрорайона Инорс. И это лишь часть намеченной работы. В период 2018-2019 годов планируется выделение 70 миллионов рублей на проведение строительно-монтажных работ по платформам 1629-й километр и станции Черниковка в соответствии с разработанными проектами.
При грамотном подходе, используя потенциал существующей железной дороги, можно относительно малыми средствами создать эффективную систему скоростного пассажирского транспорта, по сути, аналог надземного метро.
Алексей ФАТЫХОВ.
krosh1983@list.ru