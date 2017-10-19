Столичный почерк

Москва считает неприемлемыми заявления главы дружественного Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани относительно "поддержки" Россией движения талибов*, говорится в комментарии Департамента ...

Нападавший на журналистку Фельгенгауэр рассказал о двойном гражданстве

Нападавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила ...