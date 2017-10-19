- «Локомотив» выиграет у наших, тем более в 13-м туре, - убеждал меня накануне матча старый знакомый, болельщик со стажем. В ответ на прогноз, что уфимцам не стоит беспокоиться за результат, он снисходительно усмехнулся.Действительно, на тот момент московский футбольный клуб «Локомотив» уверенно шел на втором месте в РФПЛ и показывал хорошую игру. В его составе много известных спортсменов, защищающих цвета сборных своих стран. Но футбол нынче – штука, не прогнозируемая разумом и логикой. Внутренние ощущения, интуиция иногда становятся более надежными аргументами.Со стартовым свистком уфимцы уверенно вышли на поле и за пять минут создали четыре опасных момента – когда такое бывало в матчах с лидерами! Подопечные Юрия Семина за весь тайм не смогли даже нанести удар в створ ворот – настолько грамотно играла команда Сергея Семака, выдерживая свои позиции. Во втором тайме уверенность в победе воплотилась в гол, забитый Сильвестром Игбуном – 1:0!После удачного старта в чемпионате России ФК «Уфа» несколько «притормозил» и опустился на 11-е место. Среди болельщиков пошли разговоры про борьбу за выживание, отставку тренерского штаба, но ведь турнир не дошел даже до своей середины – надо верить в свою команду!Чтобы построить боеспособный коллектив, который может воплощать на поле тренерские задумки и решать поставленные задачи – нужно время. И оно наступило в матче 11-го тура с тульским «Арсеналом», который уфимцы смогли переломить в свою пользу и выиграть.Уже в следующей встрече в Москве с командой ЦСКА «горожане» продемонстрировали гораздо более солидный футбол, могли и выиграть, но армейцев спас голкипер сборной России Игорь Акинфеев. Справедливости ради стоит отметить и нашего вратаря Александра Беленова, который уверенно взял мяч после спорного пенальти на последней минуте.Ну а затем состоялась уже вышеупомянутая победа над «Локомотивом». В результате ФК «Уфа» набрал в последних трех турах 7 очков и поднялся на 7-е место.Следующая игра пройдет 21 октября в Хабаровске с местным СКА, и мы ждем от нашей команды не только положительного результата, но и интересной игры.Марат ЛУТФРАХМАНОВ.mar-max-lut@mail.ruФото Валерия ШАХОВА.