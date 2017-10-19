На что пойдут деньги?
Под занавес прошлой недели в Доме Госсобрания - Курултая РБ произошло знаковое событие: впервые состоялись публичные слушания проекта закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Граждане получили возможность выразить свое отношение к представленному бюджету и даже внести в него свои предложения.
Доходная часть бюджета в основном формируется из наших отчислений – это налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций, акцизы, имущественные налоги и доходы от использования государственного имущества. В 2018 году доходы бюджета прогнозируются в размере 147,7 миллиарда рублей. Правда, как заметила представлявшая публике проект бюджета министр финансов Рида Субханкулова, в подготовленном к первому чтению варианте законопроекта отражены не все межбюджетные трансферты, которые будут уточнены только после принятия федерального бюджета. Но пока в нем заложен дефицит в 9 млрд рублей, а расходная часть определена в 156,7 миллиарда. Рида Субханкулова отметила, что значительную часть расходов бюджета, более 80 миллиардов, должны составить «инвестиции в человеческий капитал»: образование, культуру, молодежную политику, здравоохранение. Традиционно на протяжении многих лет эти и другие социальные направления остаются наиболее крупными статьями расходов.
Социальная политика
Являясь самой крупной статьей бюджета (43,526 млрд), она включает в себя как мероприятия по социальному обеспечению населения (34,3 млрд), так и охрану семьи и детства (6, 099 млрд), меры по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечение государственной поддержки всех форм семейного устройства детей (1,739 млрд), содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов (944 млн), страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения (19 млрд).
В республиканском «кармане» отложены ассигнования и на повышение зарплат для работников бюджетной сферы.
Образование
Половина социальной части бюджета в будущем году отойдет сфере образования - 41,109 млрд рублей. А если эту статью расходов рассматривать консолидированно с поступлениями из муниципальных бюджетов, то в целом она составит около 58,4 млрд. И это, конечно, закономерно, ведь именно от качества школьного образования зависит будущее всего региона. На сегодняшний день в республике работают 1298 школ, в которых обучаются более 400 тысяч человек. И это пока сохраняет напряженность застарелой проблемы российского образования, когда процесс обучения проходит в несколько смен. Как отметила министр финансов, приоритетной задачей остается доведение к 2025 году обеспеченности учеников первой сменой до показателя в 100%.
- Напомним, что в 2014 году эта цифра составляла лишь 85%, а сегодня она достигла 90%, - заметила она.
В нынешнем бюджете на эти цели – строительство новых школ и создание новых мест в них за счет капитального ремонта – предусмотрено 3,646 млрд.
Здравоохранение
Наше здоровье оценено в общереспубликанском бюджете в 13,819 млрд рублей, что выше показателей по предыдущему году на 11%. Из них чуть более 8 миллиардов будет направлено на функционирование и развитие стационарной медицинской помощи, в том числе и системы «неотложки». Также предусмотрены ассигнования на обеспечение лекарствами более 700 тысяч льготников. На эти цели выделено чуть менее полутора миллиардов рублей. Не забыли и о тех, кто страдает редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Таких больных в республике насчитывается всего 320 человек, и в среднем медицинское обеспечение одного такого пациента обходится казне в 1 млн 300 тысяч рублей. Отдельной строкой бюджета прошли мероприятия по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на что будет направлено 489 млн рублей.
Культура и кинематография
На эту сферу предусмотрено на будущий год почти два с половиной миллиарда рублей. В целом финансирование оставлено на уровне предыдущих лет и составляет чуть более полутора процентов от общего бюджетного пирога. Прежде всего, средства будут направлены на функционирование учреждений культуры: театров, музеев, дворцов культуры, а также и восьми профильных учебных заведений. Предусмотрены расходы по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования республики. На кинематограф в 2018 году будет выделено 27 млн рублей, а на обеспечение сохранности объектов культурного наследия – 693 тысячи.
Физическая культура и спорт
Ассигнования в эту отрасль держатся вровень с культурой – 2,189 млрд рублей. Причем, на финансовую поддержку массового спорта выделено 7 млн рублей, а вот на спорт высших достижений цифра предусмотрена почти на два порядка выше – 658 млн, большая часть из которых пойдет на подготовку спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства.
Национальная экономика
В этой главе Минфин предложил законодателям профинансировать мероприятия и программы, позволяющие нашей республике стать территорией экономического роста. Поэтому и затраты на национальную экономику займут почти пятую часть расходов республиканского бюджета – 30,854 млрд рублей. Около пяти миллиардов из них традиционно уходит в отрасли сельского хозяйства и рыболовства. Кроме того, эта строка в бюджете играет роль регионального резервного фонда, позволяя минимизировать риски, связанные с возможным неблагоприятным сценарием развития макроэкономики. Эти средства по мере необходимости будут в течение года депутатами направляться в другие графы бюджета. Из этой же строки идет финансирование и госпрограмм по охране экологии и природных ресурсов республики, а также по развитию водохозяйственного комплекса. Здесь же зарезервированы средства на повышения зарплат бюджетникам и минимального размера оплаты труда.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru.