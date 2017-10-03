Любовь, постой за дверью

На малой сцене Татарского театра «Нур» с успехом прошла первая премьера сезона - пьеса лидера немецкой новой драмы Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлого» в постановке Байраса Ибрагимова.
Звонок. На пороге обычной квартиры появляется женщина в красном плаще и черной юбке - словом, по всем признакам - роковая. И заявляет мужу: «19 лет назад ты сказал, что будешь любить только меня! И теперь ты уйдешь со мной!».
Однако пожалеть тронувшуюся умом бедняжку, которая не понимает, что от нового чувства, увенчавшегося рождением сына и скрепленного покупкой совместного жилья, так просто не откажешься (первая мысль зрителя), не получается. Роми Фогтлендер - женщина за дверью - красива и броско одета (ее играет Ирина Ганиева, на счету которой немало удачных драматических ролей), жена Клаудиа - явно не Шиффер (Зухра Шарафутдинова, Айсылу Гумерова) - ходит в халате все действие - прямо как в жизни. Что, собственно, символизирует рутину этой самой семейной жизни. Представьте: оттрубив восемь (а то и десять) часов на какой-нибудь не слишком вдохновляющей работе и кое-как дожив до уикенда, на самом деле вы должны… встрепенуться и найти общие с супругом интересы.
Производство помидор и охота за грибами, походы в лес и в кино, вливание в шумную компанию, до хрипоты спорящую о театре, литературе и искусстве (конечно, если вы сами - актер-режиссер-художник-литератор), разведение собак и пауков, борьба цветоводов с автолюбителями, «Рембрандт и Хендрикье», «Пьер и Мария Кюри», «звезда и продюсер», не говоря уже о более интимных развлечениях - подойдет любой сценарий (кроме криминального, конечно), который подбросит огня в топку совместных ярких эмоций. И, конечно, самый традиционный путь - дети (желательно во множественном числе) - если воспитывать с фантазией и увлечением. Во времена, когда большинство семей обитали на собственном подворье посреди пашни, для отца и сыновей, матери и дочерей и всех вместе находилось множество объединяющих занятий, а теперь - слишком легко превратиться в разные вселенные, слушающие разную музыку на разных компьютерах.
Как все мы понимаем, во многих сегодняшних семьях ничего похожего нет. Есть квартира, ремонт и большой телевизор - и один ребенок. В данном случае - переезд и 70 коробок совместно нажитого имущества - но видели ли вы хоть одну семью, которую переезд в корне изменил бы? Страшна не женщина из прошлого: набирать силу этому «безумию любви» помогает ощущение самого героя, Франка (Эльмир Газизуллин, Эльмир Хаертдинов): может, и не стоило жениться на этой женщине, заводить с ней ребенка? Получается, ей он тоже не отдал всего себя.
Параллельно разворачивается история любви единственного сына пары - Анди (Ильшат Салаватов) и соседской девочки Тины (Ильгиза Муллабаева). Из-за переезда семьи Анди они должны расстаться - видимо, навсегда. (Хотя в наш век глобализма, если оба живы-здоровы, расстаться навсегда, по-моему, можно только нарочно). Разговорившись с Анди, Роми понимает, что в головах мужчин концепции «я буду любить тебя всегда» и «никогда не увижу - ну и все, конец истории» прекрасно уживаются. А Тина верит ему. Необходимая часть любви - доверие; здесь же мужчины (это не значит, что всегда только мужчины) оказываются недостойными его. Что и приводит данную семейно-бытовую драму к страшной развязке. То же самое, что и всегда: если пропадает доверие, любовь распадается на обыденные составляющие: желание, страх одиночества, общий быт. А они неспособны никого сделать счастливыми.
Так что, произнося «Я буду всегда любить тебя», постарайтесь сдержать обещание. Даже если, как пел Высоцкий, «потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна…».
Екатерина КЛИМОВИЧ.