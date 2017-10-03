Ящур не пройдет

В Туймазинском районе введен режим ЧС из-за вспышки ящура. Предположительно, источником болезни стали овцы, которых привезли в КФХ «Нур» из Средней Азии без разрешительных документов. Чтобы не допустить распространения инфекции, животных в очаге заражения ликвидируют, остальную скотину прививают, а сама территория закрыта на карантин. Но как же так - опасный вирус появился в хозяйстве, которое выращивает скот на реализацию! Насколько тщательно отслеживается качество продукта, попадающего на прилавки? Есть ли вероятность продажи мяса больного животного? Наш корреспондент решил выяснить это, отправившись на один из самых популярных рынков - «Центральный».
Покупатели приценивались к фермерским мясу, творогу, сметане, хотя весть о ящуре уже гуляла по торговым рядам.
На всякий случай спрашивали:
- А продукты точно не зараженные?
И слышали в ответ:
- Что вы, а лаборатория на что?
Работа в ветеринарно-санитарной экспертизе при рынке кипела уже с семи утра: фермеры выгружали туши, предъявляли документы. Поступившее для ветеринарно-санитарной экспертизы мясо должно сопровождаться свидетельством формы №2 с обязательным указанием вида продукции, количества, производителя, адреса и даты выработки, а также благополучия хозяйства по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Кроме того, необходима отметка о предубойном осмотре животного, а затем о предварительном осмотре туши.
Мясо везут из районов, которые расположены ближе к столице: Аургазинского, Кушнаренковского, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, реже - Буздякского и Стерлитамакского: говядину, свинину, конину, баранину, птицу. Поступление связано, конечно, со спросом. В предновогодний период наплыв частных производителей небольшой, ну а сейчас прилавки ломятся от продукции.
Всесторонняя проверка
Для ветеринарно-санитарной экспертизы поставщик обязательно должен предъявить голову, внутренние органы (печень, легкие, сердце, селезенку, почки). У домашних животных встречаются такие заболевания, как бычий цепень, дикроцелиоз, фасциолез печени говяжьей и бараньей. Они выявлялись достаточно часто лет 14 назад, сейчас же - единичные случаи. Для исключения этих заболеваний обязательно делается разрез мышц сердца, двигательных, жевательных. Проводится физико-химическое исследование мяса, проба варки - для установления нехарактерных запахов. Вся поступившая свинина обязательно исследуется на трихинеллез. На это заболевание также проверяются кабаны, медведи, барсуки. Только после проведения всех необходимых исследований на тушу ставится клеймо и выдается соответствующий документ. Для реализации на рынок, в торговую сеть и общепит направляется только тщательно проверенная продукция. Но если у специалистов закрались какие-то сомнения, ее направляют в республиканскую лабораторию.
- У нас мясо должно быть всегда свежее, поэтому впрок никогда не заказываем, - делится опытом предприниматель-продавец Виктор. - Я специализируюсь только на свинине, которую поставляют мне фермеры из Кушнаренково. Уже и свои покупатели есть, потому что продукция обладает хорошими вкусовыми качествами, что зависит от корма. К концу дня делаю скидки. А две бабушки постоянно берут у меня ребрышки на суп. Цены не меняются в течение пяти лет: просим от 150 до 350 рублей за килограмм. А вот аренда за место все растет, сейчас она уже 1 600 в день.
- А все дело в том, что сельчане экономят на прививках, - присоединяется к разговору продавец Ренат. - Раньше как было? Вакцинацию государство оплачивало, а у ветврача имелся список, с которым он ходил по деревне и прививал скотину. В абсолютном своем большинстве наше башкирское мясо - самое что ни на есть экологически чистое.
Фануза-апа торгуется за курочку у прилавка индивидуального предпринимателя Ольги. Та говорит, что и сама выращивает птицу, и приезжает раз в неделю торговать.
- Куриная лапша даже мне, 87-летней, сил придает. И никакого лекарства не надо.
А что до ящура, Фануза-апа рассуждает так:
- Наоборот, хорошо работают наши службы, раз быстро все обнаружили. Значит, ящур не пройдет!
Ирина ШИПУНОВА.