Ребенок – прежде всего

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Госдеп готов вернуть российские флаги, снятые со зданий дипмиссий Госдепартамент США готов вернуть флаги России, снятые с захваченных дипломатических миссий РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско, заявил РИА Новости чиновник ведомства в четверг.

В Сети опубликовали видео установки автодорожной арки Крымского моста Ролик опубликован инфоцентром «Крымский мост». Напомним, транспортировка арки к фарватеру началась утром в среду, 11 октября. Из-за этого на протяжении трех суток после начала операции будет закрыто ...