Ребенок – прежде всего

Если бы не врачи в белых халатах, можно было бы подумать, что я очутилась в детском саду. В коридоре гастроэнтерологического отделения РДКБ малыши с игрушечными колясками, куклами, машинками и танками. Топот маленьких ног и ни одного свободного места в палате. А между тем поступили еще четыре малыша с язвой, их тоже нужно принять. В реанимации же находится подросток с отравлением, жизнь которого на волоске. Все эти пациенты под пристальным вниманием заведующей отделением Гульнары Миннехазиповны Якуповой, трудовой стаж которой – 28 лет. Сегодня мы публикуем беседу с ней нашего корреспондента.
- С какими заболеваниями поступают к вам дети?
- С патологией пищеварительного тракта и с диагнозами, которые должны лечиться только здесь: циррозы, аутоиммунные гепатиты, неспецифические язвенные колиты, болезнь Крона. Также мы занимаемся лечением наследственных заболеваний желудочно-кишечного тракта (целиакия, гликогенозы), готовим больных к пересадке печени в условиях федерального центра. А еще в отделении функционирует гастрошкола, где врачи объясняют детям правила питания. ЖКТ - второй орган после кожи, который непосредственно контактирует с внешней средой, поэтому очень важно, что мы едим, в какое время и каким образом. Растет количество тех, кто рождается либо по истечении нескольких лет становится аллергиком. В зависимости от заболевания мы прописываем специальные диеты.
- В отделение поступают дети с отравлениями…
- За последние два года число таких пациентов резко увеличилось.
Если состояние не тяжелое, то лечим в условиях отделения. При сильных отравлениях немедленно направляем в реанимацию. Чаще всего случаи происходят из-за лекарственных препаратов. Их, не задумываясь о последствиях, на видном месте оставляют взрослые. К сожалению, бывают летальные исходы. Два года назад ребенок, играя, выпил несколько таблеток очень сильного нейролептика. Родители спохватились только тогда, когда не могли долго разбудить его. Время было упущено: когда малыша доставили к нам, уже были поражены почки, печень и головной мозг. Все методы современной медицины, в том числе и гемодиализ, не помогли. Главный совет – все препараты должны прятаться под замок! Сама по привычке держу таблетки высоко в шкафчике, хотя дети уже выросли. Нередко по ошибке они могут проглотить уксусную кислоту или бензин. Был такой случай. Отец налил опасную жидкость в пластиковую тару из-под фанты и оставил ее в автомобиле на заднем сиденье. Ребенок, ничего не подозревая, глотнул, и пока его везли в отделение, у него уже развился отек легких. Ему была оказана своевременная помощь, обошлось без серьезных последствий. Чтобы избежать подобной беды, следует бутылки маркировать. Кстати сказать, сейчас уксус начали выпускать с красной крышкой. Его тоже нужно убирать подальше. Последствия отравления эссенцией очень серьезные: остаются рубцовые сужения в полости пищевода. Такая патология может привести к инвалидности. Может понадобиться и оперативное вмешательство.
- А вдруг попало инородное тело?
- Если оно оказалось в дыхательных путях, при невозможности извлечь его методом оказания первой неотложной помощи, назначают рентген и при необходимости бронхоскопию, после чего извлекают. Если же попало в желудочно-кишечный тракт, может понадобиться хирургическое вмешательство, иначе может развиться кишечная непроходимость.
- Подростки перестали употреблять спайс?
- Волна отравлений суррогатом прошла. В Нефтекамске были смертельные случаи, в Уфе, по счастью, нет. Ребята поступали в основном в районные больницы, их возвращали к жизни. После введения закона о запрете спайса такие случаи не повторялись. Однако продолжают тревожить попытки суицида. Неокрепшая детская психика видит в нем выход, не чувствуя поддержки родителей, не находя общего языка со сверстниками. Взрослым надо насторожиться, если ребенок вдруг стал вялым и сонным, обратите внимание на его вены, выясните, почему у него такое состояние. Главное – любите своих детей. Ведь прежде всего в ответе за них – мы, родители, а не учителя и врачи. Вполне понятно, что сейчас всем приходится много времени отдавать работе. Но вечером обязательно присядьте с сыном или дочерью рядом, обнимите, спросите, как дела, что нового.
- Случается, ребенок жалуется на боли в животе, однако анализы в норме. В чем дело?
- Проблема может заключаться в функциональном расстройстве. Ребенок понервничал – появился дискомфорт. Желудочно-кишечный тракт имеет свою систему и тесно связан с головным мозгом. Если сигнал поступает, сразу возникает спазм. Родителям при таких симптомах следует спросить, где болит, приложить руку к животу, погладить, успокоить. Отвлекающий момент очень важен.
- Существует мнение, что язву «зарабатывают» нервной работой, вредными привычками…
- Не обязательно. Это достаточно сложное заболевание с таким же механизмом возникновения, и стресс – только одна из причин. Важны наследственность, образ жизни, наличие бактерии хеликобактер, сказываются и другие факторы.
Сейчас недуг активно лечится новейшими препаратами, без скальпеля. Если раньше ребенок поступал с кровотечением и его срочно отправляли на хирургический стол, то сейчас благодаря антихеликобактерной терапии, специальной диете происходит заживление. Но, конечно, заболевание нужно контролировать.
- Были случаи неправильного голодания с тяжелыми последствиями?
- Сейчас много модных диет для похудения. И подростки начинают ими увлекаться либо просто голодать. Причем при неправильном подходе, будь то ребенок или взрослый, страдает в первую очередь головной мозг. И, как следствие, может развиться нервная анорексия – сложное психическое заболевание, когда требуется помощь психиатра. К сожалению, некоторые девочки очень комплексуют из-за лишних килограммов, которые набрали вследствие гормональной перестройки организма. Либо самостоятельно пробуют худеть, либо обманывают родителей, говоря что едят, а сами выбрасывают пищу. Такие случаи происходят, и нам благодаря командной работе удается своевременно победить болезнь. Объясняю девушкам, что есть конкурсы красоты среди полных, они выходят на подиумы и порой смотрятся ничуть не хуже «стройняшек». Они справляются с недугом, выходят замуж, приводят показать своих детей, а мы радуемся за них.
- В отделении готовят детей к трансплантации печени. Расскажите об этом.
- Сейчас возможности наши расширились. Если раньше были неизлечимые заболевания, то сейчас говорим родителям: «Не расстраивайтесь, девиз больницы – ребенок прежде всего!». Тех, у кого обнаружилось тяжелое заболевание, отправляем по квоте в Москву. Перед этим пациент проходит сложные тесты, исследования, консультируется у генетика, находится на поддерживающей терапии. Их у нас уже достаточно много, всех их любим, поддерживаем связь, и, кстати сказать, первой пациенткой в стране, которой пересадили печень, была девочка из Уфы. И недавно из Москвы вернулся малыш, которому пересадили часть органа практически через несколько недель после рождения. Он заболел внутриутробно, и после постановки диагноза сразу же нашими хирургами был отправлен в НИИ. Трансплантация показана детям с наследственными заболеваниями либо с циррозом печени, когда другие методы лечения оказываются неэффективными и есть угроза для жизни.
- Что вы скажете о качестве популярных сейчас йогуртов и творожков, которыми так любят баловать детей взрослые?
- Все промышленные продукты питания сертифицированы и проходят контроль в Роспотребнадзоре. Однако они должны храниться при определенной температуре. У настоящих йогуртов с биокультурами (лакто- и бифидобактериями) срок хранения должен быть не больше месяца, другие у меня вызывают подозрение. К тому же в них содержится значительное количество сахара, крахмала и наполнителей, ароматизаторов, которые пользы не принесут. Что касается добавок, «идентичных натуральным», здесь идут споры. Раз они выпускаются, значит, могут использоваться теоретически. Правда, есть вещества, входящие в состав продуктов под маркировкой «Е», которые бывают не только разрешенные, но и опасные, а список их известен. Так что внимательно читайте этикетки. Надо сказать, увлечение заморскими кисломолочными «изысками» постепенно проходит. В супермаркетах отмечаю про себя, что на них постоянная уценка. Лично я такие продукты никогда не покупаю.
Хочу обратить внимание, что есть национальные программы по питанию детей до года и до трех лет, разработанные Союзом педиатров России. Сейчас много биоорганических каш, производители которых выращивают зерно в полях без каких-либо удобрений. Они проходят соответствующий контроль, к тому же витаминизированы и очень полезны. Надо сказать, что то, чем питается ребенок до трех лет, формирует его ЖКТ. Это доказано мировыми клиническими испытаниями.
В заключение хочу отметить, что в питании главное - чувство меры. Родители с раннего возраста должны прививать детям культуру питания, приобщать к физической культуре и помнить: ребенок - прежде всего!
Ирина ШИПУНОВА.