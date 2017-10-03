Мир, который построит биткойн

Небольшой подвальчик с постоянно гудящей вентиляцией. В нем процессоры ежесекундно перемалывают огромные массивы цифровой информации, чтобы выловить так называемый «хэш», удовлетворяющий заданным условиям его сложности, что позволит создать запись о транзакции. Так рождается биткойн.Недавно в пространстве социальных сетей упомянулся анекдотичный случай, когда в подмосковном Подольске «интеллигентного вида цыгане торговали около универмага биткойнами». Причем сувенирными монетками с изображениями знаменитой криптовалюты. И это стало прекрасной иллюстрацией того, что к ней, наконец, пришла всеобщая слава.Игорь Митрохин, уфимский добыватель криптовалют, считает, что вход на рынок скоро закроется:- В принципе, для биткойна – он уже почти закрыт. Потому что лихорадка, охватившая мир, привела к тому, что резко подорожали видеокарты, участвующие в майнинге, а сам биткойн стал очень трудоемким.Хотя назвать трудоемким процесс, в котором человек почти ничего не делает, пожалуй, преувеличение. Ведь за человека трудятся процессоры и видеокарты.- Скажите, Игорь, а есть хоть какой-то практический смысл во всех этих цифровых исчислениях, которыми заняты компьютеры во время майнинга?- В вашем смысле пользы от них нет. Но ведь когда люди ищут в земле золото, они тоже совершают совершенно нелепые с точки зрения практического смысла действия: дырявят землю, перелопачивают тонны грунта. Именно поэтому и сам процесс получения криптовалюты называется майнингом – «добычей».- А в чем тогда трудности? Собрал компьютеры, нашел помещение и «добывай» себе цифровые «монетки»?- Вот еще каких-то лет пять назад так оно и было. Любой мог войти на рынок и «майнить» чуть ли не с домашнего компа. Но в том-то и заключается особенность криптовалюты, что их количество считанное. Их всего может быть добыто 21 миллион биткойнов. А значит, чем больше людей бросается в этот бизнес, чем больше вокруг него крутится добытчиков, тем дороже и менее доступным он становится. Поэтому очень многие сегодня стали переквалифицироваться на майнинг других криптовалют: лайткойнов, этериумов или рипплов. А уже их потом меняют на те же биткойны.Кстати, одна из первых покупок за криптовалюту произошла в мае 2010 года, когда за 10 000 биткойнов была куплена порция пиццы. По нынешнему курсу такая пицца обошлась бы уже около 50 млн долларов.- Кстати, - уверен Митрохин, - от добычи криптовалют существует и существенная помощь макроэкономике. Во-первых, резко увеличивается потребление электроэнергии, а значит, дополнительные деньги поступают в отечественную энергетику. Во-вторых, резко увеличился спрос на видеокарты, что позволяет увеличить прибыль их производителям и магазинам электроники. В-третьих, в какой-то мере помогает бороться с незанятостью населения.Мнение Игоря в определенной мере совпало и с недавним заявлением Владимира Путина, который оценил риски и бонусы от использования различных криптовалют в нашей стране. Несмотря на их анонимность и нерегулируемость, президент России все же считает, что в нашей стране необходимо наладить оборот криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. Такое заявление было сделано буквально на днях на первом предметном совещании по использованию цифровой валюты.- Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу, - заявил Владимир Путин. - Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. При этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.Вопрос о том, быть биткойну или нет, уже давно не стоит. Он стал такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и те «интеллигентного вида цыгане», торговавшие в подмосковном городке подделкой под них. Об этом говорит и то, что уже все большее количество предприятий согласно реализовывать свой товар за виртуальные деньги. К примеру, к концу 2017 года собирается создать свою собственную криптовалюту сеть закусочных Burger King, а в соседнем Екатеринбурге, как рассказала новостная лента, на биткойны перешел даже салон эротического массажа.Владимир ГЛИНСКИЙ.