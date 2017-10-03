Двигатели, индейцы и кони

Сколько хороших идей и амбициозных инициатив разбивается о пресловутое: «Недостаток финансирования». Хотя…Стоит хорошенько «поспрашивать» о чем-то подобном в глобальной деревне, то есть в Интернете, как вы откроете для себя много нового. Там собирают деньги на запуск спутника, здесь готовят экранизацию вашей любимой книги. Творческие проекты, новые изобретения, планы по спасению умирающего вида… – теперь их судьба зависит не только от сильных мира сего и государственного бюджета, но и от обычных пользователей Сети (а это миллиарды людей!). Пожелание «скинулись бы всем миром по рублю…» вполне может стать реальностью, но с условием, что идея будет интересна не только вам. Такой метод финансовой поддержки называется краудфандинг, и денежные переводы, как правило, осуществляются через специализированные электронные платформы. Среди них наиболее известны Planeta, Boomstarter, Kickstarter, Kroogi, работающие не первый год.Здесь можно встретить успешно реализованные проекты, к примеру, фильм «28 панфиловцев», последний студийный альбом уфимской рок-группы «Lumen», а также серия передач натуралиста Евгении Тимоновой, совместно работавшей с более известным в народе ученым Николаем Дроздовым.Двигатель мечтыОсобенно приятно было встретить в разделе «технологии» ученых из Уфы, которые изобрели первый в России многотопливный двигатель для малой авиации - ДДА-120, рассчитанный на серийное производство.- Разработки велись еще с 80-х годов в Авиационном техническом университете, и пришло время, когда их нужно воплощать в жизнь, - рассказывает генеральный директор ООО «Двигатели для авиации» Платон Маслов. - Я инициировал этот проект в 2013-м, и в процессе работы над ним удалось найти соратников, высококлассных специалистов, которые также горят этим делом. Главный наш научный сотрудник Рустам Еникеев - заведующий кафедрой двигателей внутреннего сгорания УГАТУ.Сейчас в команде шесть человек, которые вкладывают в идею не только силы, свободное от работы время, но и собственные средства. В прошлом году благодаря грантовой поддержке фонда Бортника по программе «Старт-1» удалось завершить проектирование трехмерной модели и провести испытания на лабораторном образце. А чтобы создать прототип устройства, решились участвовать и во втором туре программы «Старт-2», но ее главным условием было софинансирование. Собственно, это и подвигло зарегистрироваться на краудфандинговой платформе, с целью собрать необходимые 3 млн рублей. Однако желающих поддержать проект пока не так много. Сбор средств то ли из-за непопулярности, то ли из-за недоверия идет крайне медленно (за полгода удалось собрать лишь пятую часть всей суммы), зато в лидерах на том же ресурсе – настольные игры и новые надувные диваны, чье финансирование составило по семь и четыре миллиона рублей…Клиника на краю землиВ качестве положительного примера можно привести проект уфимского врача-инфекциониста Виктории Валиковой. При помощи краудфандинга ей удалось открыть больницу в глухой индейской деревне Чуинхатуюб под Гватемалой. Кампания сбора была запущена в январе прошлого года, и уже к середине марта удалось собрать 1,3 млн. Клинику строили более десятка волонтеров из разных стран, но в основном из России. Общая стоимость варьируется от 3 до 4 млн.Сейчас в ней работают волонтеры из разных стран мира, которые пока ограничиваются оказанием первой медицинской помощи. Но в перспективе клиника должна расширить спектр услуг и запустить образовательные программы в области гигиены.Для дальнейшей реализации проекта на международном ресурсе запущен очередной сбор средств - 85 000 $.Душа башкирских прерийВ прошлом году Денис Умутбаев организовал сбор средств на возрождение традиционного коневодства. Тогда он сумел собрать свыше 450 тысяч рублей.- Мои предки, за исключением отца и деда, были коневладельцами, и меня не миновала эта судьба. Еще в 2015-м я обзавелся поголовьем лошадей башкирской породы, состоявшим из 15-ти чистокровных кобыл, надеясь, что доведу их численность до нескольких сотен, а то и до тысячи, - рассказывает Денис. - Собранные средства составили треть суммы, которую направил на реализацию проекта.Сейчас 30-летний предприниматель владеет в Баймакском районе небольшим табуном из 37 кобыл. И в дальнейшем он собирается наладить производство молочного детского и спортивного питания под брендом «G-ребенок».Вместе с этим проект получил хорошую огласку. В сентябре Команда Google Россия предложила Денису Умутбаеву сняться в социальном ролике «Вдали от столиц», где обозначались карты значимых дел, происходящих каждый день во всех уголках нашей страны.Анастасия ЛИСТКОВА.