Бьется горячее сердце Уфы

Кировский район называют сердцем города. Здесь сосредоточены самые оживленные площадки и востребованные объекты – парки, скверы, вузы, театры. Его площади, улицы, аллеи – визитная карточка мегаполиса. Большая работа и ответственность – поддерживать территорию района в надлежащем порядке, при этом развивая его. Эти заботы легли на плечи Динара Халилова, который руководит им с 2011 года. В редакцию поступает немало вопросов от читателей, проживающих в районе. Их мы адресовали Динару Галиевичу в нашей традиционной рубрике.
- Лето – активная пора благоустройства. Какие итоги ремонтного сезона вы можете уже подвести?
- Не секрет, что объекты инфраструктуры за много лет эксплуатации не отвечают современным требованиям. В связи с этим у нас сегодня реализуются следующее проекты: «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого проводится капитальный ремонт на 7 участках улично-дорожной сети общей площадью 232,6 тыс. м2; «Проект по комплексному благоустройству дворовых территорий, основанный на местных инициативах», где обновляются 14 дворов на общую сумму 28,6 млн рублей; федеральная программа «Формирование современной городской среды» - в ее рамках идет капитальный ремонт 4 дворов на общую сумму более 21 млн рублей.
Летом проведен ремонт 30 улиц частного сектора (Корабельная, Флотская, Трудовая, Туймазинская, Бехтерева, Крестьянская, 2-я Кооперативная, Бородинская, Ураксина, Малокооперативная, Амурская, переулок Кооперативный, Геологов, Демская, Авиаторская, Ашхабадская и др.).
С мая функционирует проект «Интерактивная карта ямочного ремонта г. Уфы». На сегодняшний день в ней размещена 401 заявка по району с указанием мест, где необходимо залатать небольшие участки. Коммунальными службами выполнены 264, по 18 работы продолжаются. Также в летний сезон ресурсоснабжающими организациями проведен ремонт инженерных сетей на 106 объектах.
В перспективе, в рамках проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «Реальные дела» в октябре будет установлена многофункциональная спортивно-игровая площадка в Аксаковской гимназии №11 по ул. Менделеева, 7/2. Активно ведется реконструкция тренировочной площадки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которую предполагается завершить к концу года.
- Как вы относитесь к проблеме вандализма, которая приобрела большую остроту в последнее время?
- Только за текущий год ущерб от порчи общего имущества в районе составил более миллиона рублей. Объектами хулиганских выходок становятся фонтаны, скамейки, скверы и парки, клумбы, детские площадки, светильники и окна в подъездах многоквартирных домов, почтовые ящики.
Мы видим, как за последние годы преобразился наш город, который отчасти благодаря этому стал местом притяжения масштабных международных мероприятий, туризма. Хочется обратиться к неравнодушным уфимцам с призывом: став свидетелями порчи элементов благоустройства, не бездействуйте - обязательно сообщайте о подобных фактах в правоохранительные органы.
- На площадках района происходит много интересных и громких событий. Какие мероприятия в планах?
- Сегодня кировчан почти 165 тысяч, что составляет 15 % населения города. Ежегодно цифра увеличивается на 2500-3000 человек.
У нас проводится большинство значимых мероприятий городского, республиканского и международного уровней. Уже несколько лет подряд в Уфе проходит самый большой в России праздник молока - фестиваль «Молочная страна».
Порадовал третий по счету международный марафон, в котором приняли участие почти 3,5 тысячи человек из 12 стран мира.
Также в этом году состоялись II Международный конгресс помогающих профессий, Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС, XXVII Международный Аксаковский праздник.
Началась подготовка к 100-летнему юбилею республики, который будет отмечаться в 2019 году. К этому времени запланировано введение ряда социально-значимых и знаковых объектов. На территории района дан старт трем проектам предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов – к 100-летию Республики Башкортостан».
Кстати, празднование совпадает с другими важными датами: столетие народного поэта Мустая Карима, вековой юбилей со дня основания Башкирского театра драмы, 80 лет Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова, проведение Летних детских игр.
Так что предстоит осуществить огромный комплекс работ, направленных на дальнейшее благоустройство района, повышение качества жизни населения и, что немаловажно, достойно представлять столицу республики.
- Район – один из ведущих в плане жилищного строительства. Какие проекты сейчас реализуются и какие планируется запустить в ближайшем будущем?
- В прошлом году ввод жилья составил 158,9 тыс. кв. м. В 2017-м сданы в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. До конца года планируется введение в эксплуатацию еще нескольких домов как в центральной части, так и в микрорайоне Кузнецовский Затон. Мы также не отстаем в плане развития ранее застроенных территорий: это кварталы «Нестеровский», «На Успенской», «Йондоз», «Московский». В связи с чем хочется отметить положительную тенденцию: заселение новых микрорайонов вследствие интенсивной миграции молодежи приводит к демографическому омоложению, что отражается в укреплении ведущих позиций нашего района во всех отраслях.
Среди объектов здравоохранения и образования следует отметить завершение строительства Республиканского перинатального центра на 130 коек по ул. Авроры и Лицея № 160 на 550 мест в мкр. Колгуевский. Активно продолжается строительство набережной на реке Белой.
- Насколько успешно идет застройка нового микрорайона в Кузнецовском Затоне, сдача уже отстроенных домов? Какая часть из вводимого здесь в эксплуатацию жилья реализуется в рамках социальных программ?
- В этом году в микрорайоне введено в эксплуатацию 4 жилых дома, до конца года планируется еще два (всего 83,5 тыс. кв. м). В четырех многоэтажках квартиры реализуются в рамках федеральных и республиканских программ поддержки граждан, нуждающихся в жилье. В настоящее время за гипермаркетом «Лента» начато строительство 10-ти высоток, квартиры в которых также будут реализовываться в рамках различных социальных программ. Всего на этой площадке планируется построить 33 многоквартирных дома (200 тыс. кв. м жилья), два дошкольных образовательных учреждения на 350 мест и школу на 1100 мест. Площадь проектируемой территории составляет 606 га, в том числе 178 га под жилые зоны. С учетом введенных в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах домов к 2022 году планируется построить 7760 новых квартир общей площадью 367 тыс. кв. м.
- Открыта новая школа в Колгуевском микрорайоне. Нужны ли еще школы, детские сады?
- Новый учебный год ознаменован таким важным и долгожданным событием, как открытие лицея №160. Он рассчитан на 550 мест, его общая площадь 15000 кв. м. Сегодня здесь обучаются 746 человек. Это - современное общеобразовательное учреждение с кабинетами, оснащенными IT-оборудованием, лабораториями. Порадует ребят и взрослых хорошая спортивная база - на территории построено профессиональное футбольное поле, есть волейбольные, баскетбольные площадки, игровые зоны для малышей. Надеемся, что новый лицей станет одним из ведущих образовательных учреждений города.
Нужны ли нам еще школы, детские сады? Конечно, потребность в них была и есть. Уфа - привлекательный город. Со строительством новых микрорайонов происходит миграция населения, рост рождаемости. В этом учебном году в школах района обучаются 19136 ребят, 9314 малышей посещают детские сады.
Вопрос строительства объектов социальной инфраструктуры остро стоит в микрорайонах Бакалинский, Иремель, Юрюзань, Кузнецовский Затон.
- На территории района много памятников архитектуры, культурного наследия. Какая работа ведется по их сохранению? В частности, краеведов беспокоит судьба Виденеевского дома.
- Проведена реставрация памятника архитектуры по адресу: ул. Пушкина, 110. Выполняются работы по восстановлению памятника культурного наследия по ул. Свердлова, 71. Планируется выполнение работ по сохранению зданий по ул. Свердлова, 86 и 88, Цюрупы, 48/50 и 52. Также, в целях сохранения памятников архитектуры и истории, инспекторами Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений ежедневно проводится обход всех объектов, расположенных на территории района.
Виденеевский дом, построенный в начале XX века, как объект культурного наследия находится в ведомстве Министерства культуры РБ. Напомним, что добротный особняк во многом пострадал из-за того, что взявшая на себя обязательство по строительству на данном участке комплекса Clover Plaza московская фирма «Эрмитаж» не смогла реализовать намеченных планов. Сегодня, в соответствии с договором о развитии застроенной территории квартала, ограниченного улицами Гоголя, Свердлова, Карла Маркса, Пушкина, муниципальному унитарному предприятию «Служба заказчика и технического надзора» предложено воссоздать историческое здание в его первозданном виде.
- В Кировском районе достаточно обширный частный сектор. Его жители часто жалуются на проблему вывоза мусора. К примеру, весной жители Кооперативной поляны сообщали, что коммунальные службы редко сюда заезжают.
- В районе около 6730 частных домов, включая отдаленные территории - деревни Искино, Мокроусово, Локотки, Атаевка, Поляна, Королево, Камышлинский мелькомбинат, а также поселки ст. Уршак, Мечта, Чесноковка, в которых проживают около 15000 человек. Ежедневно из частного сектора коммунальщиками вывозится 100-120 кубометров мусора.
В Кооперативной поляне около 937 домовладений, из них заключены договора с 686, что составляет 73 %. Вывоз мусора из контейнеров осуществляется ежедневно по графику.
Сложность в том, что наши граждане считают, что в обычные баки можно выбрасывать отходы любых размеров, и со своих дворов выносят негабаритные. На собраниях мы объясняем жителям о необходимости самостоятельной утилизации такого мусора, и в этом нам активно помогают председатели уличных комитетов. Также контейнерами для отходов пользуются граждане, проживающие в пригороде, а иногда и торговые предприятия, чего делать нельзя. Сотрудниками центра общественной безопасности только за 9 месяцев этого года было составлено 828 протоколов об административных правонарушениях.
- Как вы оцениваете работу своего коллектива? Какие качества цените в сотрудниках?
- Коллектив у нас хороший, рабочий. Все сотрудники, ответственны и компетентны, а самое главное, неравнодушны. За это и ценю.
- Должность главы района подразумевает большую занятость. Хватает ли времени на увлечения?
- Времени, действительно, остается немного, но когда оно появляется, стараюсь вспоминать про свои увлечения: пару раз за лето
удалось порыбачить, зимой возьмусь за сноуборд.
- Какие уголки Уфы вам наиболее дороги?
- Их много. Улицы Ленина, Пушкина, Тукаева, площади Советская и Салавата Юлаева, скверы «Театральный» и С. Юлаева. Недаром они притягивают к себе горожан и гостей Уфы.
Подготовил Иван ЗАРОКОВ.