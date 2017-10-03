«Журавлиная песнь» Башкортостана

В Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Республики. Вместо традиционного концерта приглашенным показали балет «Журавлиная песнь».Такой формат мероприятия был анонсирован главой республики Рустэмом Хамитовым на прошедшем Нуреевском фестивале, где он высоко оценил обновленную версию практически первого национального балетного спектакля.Эта постановка занимает особое место в истории башкирского балета. Он был создан в 40-х годах прошлого века композиторами Львом Степановым и Загиром Исмагиловым. Либретто на основе башкирских легенд написал знаменитый танцовщик Файзи Гаскаров. Для постановки пригласили балетмейстера Ленинградского театра оперы и балета Нину Анисимову. Под впечатлением от спектакля с народной артисткой СССР Зайтуной Насретдиновой в главной роли в сердце будущего гения мировой сцены Рудольфа Нуреева вспыхнула любовь к танцу. «Журавлиная песнь» раскрывает душу народа, сочетая национальные мотивы с классической хореографией.- Наша национальная классика выдержала испытание временем, и это самая высокая оценка постановки, - считает народная артистка РФ и РБ, художественный руководитель балетной труппы Леонора Куватова, - но пришла пора, когда потребовалось обновить сценографию, костюмы – словом, реанимировать спектакль на современном уровне. Грант главы республики помог выполнить эту задачу.Перед художником-постановщиком, заслуженным деятелем искусств России и Башкортостана Рифхатом Арслановым стояла непростая задача: уравновесить старую версию со своим видением спектакля.- Мы постарались показать картины нашей природы, применяя современные технологии, - говорит он, - что, на мой взгляд, придало спектаклю большую динамику, подчеркнуло фольклорное начало сюжета.«Журавлиная песнь» - один из тех балетов, где сюжет понятен без чтения либретто, что для этого вида искусства большая редкость. Любовь Зайтунгуль и Юмагула побеждает зависть, жадность и коварство. Влюбленным сочувствует сама природа, а журавли, как символ свободолюбия, приходят героям на выручку.- Балет с самого начала лег на душу, на мое естество, - признается прима башкирской труппы, исполнительница роли Зайтунгуль Гульсина Мавлюкасова. – Чувствую себя в родной стихии, и, надеюсь, это находит отражение в танце.Партию Юмагула исполнил народный артист РБ Ильдар Маняпов, в роли Арсланбая – солист театра Сергей Бикбулатов.«Журавлиная песнь», по праву называемая башкирским «Лебединым озером», с момента ее постановки никогда не покидала репертуара театра, и в этом сезоне публика сможет по достоинству оценить вечную сказку башкирского балета.Светлана ЯНОВА.