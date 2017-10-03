Трамвайное будущее

В рамках прошедшего в Уфе Транспортного форума обсудили развитие внутригородских пассажирских перевозок. По мнению специалистов, среди всех видов городского транспорта лучшие перспективы по соотношению стоимость -эффективность имеет трамвай. С учетом этого обстоятельства Муниципальное управление электротранспорта Уфы подготовило концепцию развития трамвайного сообщения, позволяющую создать эффективную транспортную систему.Период бурной автомобилизации 2000-х, когда количество автомобилей в Уфе росло в геометрической прогрессии, привел к тенденции расширения дорог, которые нередко производились за счет снятия линий трамвая, считавшегося устаревшим и неэффективным видом городского транспорта. В 2004-м были демонтированы линии на проспекте Октября между «Госцирком» и «Аграрным университетом». В 2007-м рельсы убрали с улицы Ленина на участке от Революционной до бульвара Ибрагимова. Но самый болезненный удар по уфимскому трамваю был нанесен в 2008 году, когда пути были демонтированы на проспекте Октября от «Госцирка» до въезда в Черниковку. Тем самым система трамвайного сообщения была разорвана на северную и южную, что не могло не сказаться на пассажиропотоке. Если в 1995 году только трамваем воспользовалось свыше 90 миллионов человек, то в 2016-м трамвай и троллейбус вместе перевезли лишь 24,5 миллиона пассажиров. Такой результат связан не только с разрывом единой системы маршрутов, но и комплексом других факторов: массовой автомобилизацией населения, высоким уровнем износа подвижного состава и большим числом маршрутных автобусов, конкурировать с которыми в современных условиях трамваю очень тяжело. С подобными процессами ранее столкнулись многие европейские города, где в связи с ростом автомобильного парка также происходил массовый демонтаж рельсов ради расширения проезжих частей дорог. Однако сейчас европейские мегаполисы стали активно восстанавливать утраченные трамвайные пути и закупать новые вагоны, признав, что только хорошо развитый легкорельсовый транспорт способен обеспечить быструю и комфортную перевозку большого числа людей, став альтернативой стоящим в пробках автобусам и личным автомобилям.Для удобства и надежностиВ последние годы, под влиянием растущих дорожных проблем, развитие трамвайного сообщения стало трендом многих российских городов, в том числе и Уфы.- По провозной способности его конкурентом является только метро и городская электричка, - считает генеральный директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.Переломить негативный тренд на снижение пассажиропотока и вернуть популярность трамваю может строительство новых путей. В настоящее время МУЭТ разработал концепцию перспективного развития сети. Наиболее важным станет первый этап. Он должен соединить северную и южную части прокладкой рельсов от Госцирка до улицы Трамвайной и далее в Черниковку до ул. Победы, причем линию предлагается проложить по улицам Комсомольской и Российской. В августе этого года МУЭТ представил данный проект на публичные слушания. Согласно документации, длина путей составит 6,3 километра. Рельсы проложат от разворотного кольца на Госцирке по бульвару Саид-Галиева и далее по обочине вдоль четной стороны Комсомольской и нечетной Российской, расположенным ближе к микрорайону Сипайлово. На маршруте планируется создание 8 остановок, расстояние между которыми составит от 400 до 600 метров. Предполагаемая скорость движения - 24 км/ч. Как пояснили в МУЭТ, новый проект будет выполнен в строгом соответствии с действующими СНиПами и предусматривает укладку рельсов по специальным технологиям, обеспечивающим снижение шума при движении вагонов – такая уже применялась при реконструкции линий по улице Зорге.Второй этап предполагает прокладку новой 6,4-километровой ветки, которая должна подойти к Госцирку из района Зеленой рощи по улицам Менделеева и Рудольфа Нуреева, обеспечив удобным транспортом жителей активно застраиваемого Глумилино. На третьем этапе рельсы, проложенные по Комсомольской, свяжут Госцирк и депо имени Зорина, а четвертый предполагает строительство 4,8 километра трамвайных линий в исторической части города по улицам Цюрупы - Заки Валиди – Пушкина.- Соединение путей южной и северной частей города в единую сеть, запуск новых маршрутов по улицам Менделеева, Цюрупы и Заки Валиди приведет к значительному росту востребованности трамвая у населения, повышению надежности и удобства проезда за счет вариативности маршрутной сети, - считает Аскар Фазлыев. – Развитие трамвайного сообщения позволит по сравнению с 2015 годом увеличить пассажиропоток на 15 миллионов человек в год, или на 50%, а также на 2/3 повысит выручку предприятия-перевозчика.Алексей ФАТЫХОВ.