Тихо тикает счетчик

«Председатель садоводческого кооператива «Тихие Зори» Зубовского сельсовета Вячеслав Хабибуллин обязывает владельцев участков выносить приборы электроучета на улицу. В этом году вопрос встал особенно остро – за отказ грозит отключить. Несколько домов уже обесточили, и мы беспокоимся, что вскоре очередь дойдет и до нас. Насколько правомерны его действия?» – обратилась в редакцию читательница УВ.
Что говорит председатель
- Во-первых, не отключили, а привели в соответствие с законодательством. В 2013 году на общем собрании тогда еще СНТ «Тихие зори» приняли решение о том, чтобы обязать всех собственников вынести приборы учета на улицу и заменить ветхие провода. Во-вторых, это необходимо, чтобы исключить факт воровства электроэнергии. Соседнее товарищество «Приют» уже отключали из-за долгов в 430 тысяч рублей, и я не хочу, чтобы история повторилась с нами. В августе размещали объявления и присылали уведомления о выполнении решения до 1 сентября. И только с 23 числа начали осуществлять отключение. По итогам рейдов 16 домов уже обесточены.
- А что вы скажете на несогласие некоторых членов товарищества?
- Хочу отметить, что ни один из собственников, которых мы отключили, не пожелал ознакомиться с решением общего собрания. Видимо, они предпочитают сразу же звонить в СМИ. А пока у меня нет предписания прокуратуры прекратить действия, буду продолжать выполнять решение общего собрания. Оно для меня закон.
- Позволите ознакомиться с протоколом?
- Предоставлять этот документ журналистам не считаю нужным, я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Вы не тот орган, чтобы его с меня требовать. Будет от собственников или от вас официальный запрос, тогда другое дело. Но подозреваю, что жалобы поступают от злостных неплательщиков.
«Живем мирно»
Мы решили сами съездить в кооператив: разведать обстановку, а заодно узнать мнение остальных садоводов. Первое, на что обратили внимание, – хорошая охрана: шлагбаум у въезда, сторожевая будка и повсюду камеры видеонаблюдения. Впрочем, нас на территорию пропустили без особых проблем. И даже в эти осенние дни нам удалось застать несколько дачников:
- Как отстроили дом, поставили на фасаде коробку с электросчетчиком. Никаких проблем с энергией нет, хотя прибор нам обошелся приблизительно в 11 тысяч рублей, - рассказывает Лилия Рашитова. – Вообще живем мирно.
- Мы еще в июле перенесли счетчик. А куда деваться? Соседям вот провод обрезали, - махнула рукой пенсионерка Ираида Петухова. - Пришлось заплатить за это пять тысяч. Правда, сначала отказывалась отдавать всю сумму, так как электрик провел провод не через изоляторы (как это положено), да еще насчитал мне лишних метров кабеля. Но пришлось доплатить, очень уж настойчиво требовали. А председатель даже вникать в мою проблему не стал.
Пользуясь случаем, мы попытались еще раз поговорить с Вячеславом Ринатовичем. Тем более, что охранник любезно сообщил, что он нас ждет. Но вопреки нашим надеждам на конструктивный разговор, председатель повел себя несколько странно. Беседа велась через границу с участком, поэтому он счел справедливым запретить нам съемку на своей частной территории, зато сам фиксировал разговор на камеру, пытаясь «уличить» корреспондента в нарушении.
Так и не дождавшись от него ответов на заданные вопросы, мы попытались отыскать заветный протокол собрания у кого-нибудь из собственников. Но в результате нашли очередные проблемы.
Несогласных наказывают
Алексей Кучеренко, представляющий интересы своей жены, владелицы участка, Луизы Мухамадиевой, добивается предоставления пресловутых документов уже с июля, дважды отправив официальные запросы по почте. Не получив ответа, повторил свою просьбу при свидетелях в общем чате, теперь старается истребовать их через суд.
- Еще года не прошло, как мы купили участок, а на нас уже идет откровенная травля, - говорит Алексей. – Все началось с того, что я отказался предоставлять копию договора купли-продажи, акта передачи и паспорта. Я сказал, что его не должно касаться, как и за сколько мы покупали участок… Председатель объяснил, что так положено по уставу (который нам опять же не показал), и на основании отказа не стал включать нас в товарищество. Мы решили заключить индивидуальный договор. И тогда стало ясно, зачем ему понадобились те документы: в нем он указал, что мы должны заплатить 1 % от стоимости купленного хозяйства. Но это еще не все: за въезд большегрузных автомобилей, необходимых для завоза стройматериала, с нас требовали плату в размере 1000 рублей.
Тогда Алексей обратился в администрацию Зубовского сельского поселения (как-никак, земля, на которой расположен садовый кооператив, находится в муниципальной собственности). В официальном ответе было сказано, что разрешение на установку шлагбаума не давалось.
- Кроме того, в июле нас отключили от электричества якобы из-за неисправности проводки и пожароопасной ситуации. Но акт проверки опять же не предоставили. Да и как они могли проводить осмотр в мое отсутствие? – продолжил Алексей.
Примечательно, что председатель уже уведомлял супругов о возможности прекращения подачи электричества по электронной почте, правда, причина была указана иная. Цитата:
«В связи с отсутствием требуемых документов (подписанного договора обслуживания инфраструктуры, копии договора купли- продажи, акта приема передачи, копии выписки из ЕГРП и копии паспорта владельца) мною на ближайшем заседании правления, будет поднят вопрос о законности нахождения неизвестных лиц на территории нашего кооператива, законности переноса паводкового рва, скатной кровли (на примыкании к проезжей части ул. Авиаторов), норм по расстоянию от строений до проезжей части (границ территории) и отключении строения на участке 231а от электроснабжения».
Сейчас дачник продолжает добиваться справедливости, обратившись в прокуратуру и полицию, а также намерен обратиться в высшие властные инстанции.
Ответ Энергосбытовой компании Башкортостана:
- Как правило, прибор учета устанавливается на границе балансовой принадлежности (ГБП) электрических сетей СНТ и отдельно взятого садовода. Правовые нормы не регламентируют вопрос о том, где именно должен стоять счетчик – внутри помещения или снаружи. Если председатель действует согласно решению собрания, значит, в его действиях нет ничего противоправного. Хотя данного документа у нас не имеется, и отключение производится без участия компании, - прокомментировала пресс-секретарь Анна Зиннатова.
Комментарий юриста:
- В данном случае отключение электричества председателем –нарушение законодательства; гражданских прав и конституции. Если есть какое-то предписание РЭС, то председатель должен собрать общее собрание, всех с ним ознакомить, а если понадобится, отксерить и каждому раздать. Кроме того, статья 210 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что каждый собственник отвечает за сохранность своего имущества. А в садовых товариществах, особенно зимой, очень много случаев воровства. Установить сотни счетчиков на улицах, все равно, что положить деньги на порог и до весны ждать, что с ними случится. Поэтому опасения собственников оправданы. И согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), счетчики следует стваить в доступном для обслуживания, сухом помещении с температурой не ниже нулевой отметки. Пункт 1.5.27, - отметила член коллегии адвокатов РБ Гульшат Файзерахманова.
КОРЗИНКА: Сразу после визита нашего корреспондента в «Тихие зори» в виртуальной группе WhatSapp появилось сообщение: Скриншот
ФОТО: Именно за этот счетчик Ираида Васильевна отдала 5 тысяч рублей.
P.S. Некоторые имена и фамилии по просьбе садоводов изменены.
Анастасия Листкова.
Фото Валерия Шахова.