«Золотой час» для крохи

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГКБ №17 кажется, что время здесь затаилось и выжидает, когда кроха откроет глаза и сделает первый самостоятельный вздох. Сюда переводят детей со всех роддомов Уфы, у которых есть хотя бы один шанс выжить.
Экстремальные дети
Реамобиль оборудован неонатальным монитором, который отслеживает частоту сердечных сокращений, артериальное давление, температуру. Ребенка помещают в так называемый инкубатор, где условия точно такие же, если бы малютка находился в чреве матери. Обязателен аппарат искусственной вентиляции легких: у таких детей они недоразвиты и еще не расправились. Но прежде чем маленького пациента отправят в путь, неонатолог должен тщательно подготовить его к транспортировке и взять у матери разрешение. Несколько километров до больницы очень опасны, поэтому бригада медиков в дороге все время не отрываясь, следит за состоянием крохи.
В отделении он проведет столько времени, сколько потребуется для полной стабилизации, со значительной прибавкой в весе.
На третьем этаже находится отделение патологии новорожденных, где для постановки диагноза есть все: самое современное оборудование и лаборатории. Но главная особенность - палаты совместного пребывания матери и ребенка.
- Наше условие, чтобы детки чувствовали рядом тепло родного человека, а мамы обучались за ними ухаживать. Как только ребенка выводят из реанимационного отделения, снимают с аппарата искусственной вентиляции легких, его кладут в палату к мамочке. Там он находится либо в кювезе, либо в кроватке. Мама ухаживает за своим ребенком от и до, медсестры ей в этом помогают, - рассказывает заведующая отделением, кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, Альбина Фатыхова - К нам поступали малютки с массой тела от 500 до 1500 граммов, выхаживание их относится к высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи. Мы должны добиться того, чтобы все они, независимо от веса, выжили и с хорошим результатом выписались домой. С экстремально низкой массой тела новорожденные, к сожалению, выживают на 80%. Все зависит от патологии матери, которая и привела к преждевременным родам: инфекционные заболевания, те, что передаются половым путем, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие. И матери не обязательно асоциальные, просто с плохим здоровьем. Последний маловесный ребенок поступил к нам с весом 630 грамм, с тяжелой патологией. Очень радует, что при дальнейшем наблюдении после выписки отмечается благоприятное развитие, с хорошим зрением. Обычно у таких пациентов как следствие обнаруживаются поражение центральной нервной системы, хронические заболевания легких, поражение органов зрения, слуха. А когда мы провожали мальчика домой, он улыбался, как обычные дети.
- Есть в неонатологии такое понятие, как «золотой час», что он означает?
- Важно, в каких условиях появился младенец: хорошо оснащенная операционная, с оптимальным микроклиматом: обогревом и влажностью. Это - уникальный промежуток времени, который нужно использовать по максимуму. Именно поэтому теперь принято прикладывать здорового новорожденного к материнской груди. А малыш инстинктивно подтягиваются к ней, делая первые усилия. Даже у младенцев с нормальным весом в первый час рождения имеются проблемы с частотой дыхания и сердечным ритмом, а в отношении недоношенных нужно срочно приступать к реанимации. От успешного ее проведения зачастую зависит дальнейшая жизнь ребенка. Иногда он месяц не может дышать самостоятельно: нужно чтобы легкие созрели.
Благоприятные прогнозы
К больным новорожденным приходят мамы и ухаживают за ними. Мама Рушания вполне здорова, но для безопасности все же в маске. Она наклонилась, гладит крохотные ручки и что-то шепчет. Мы не стали мешать... Недоношенных детей кормят сцеженным грудным молоком, пока не появится устойчивый сосательный рефлекс.
- У мальчика прогнозы благоприятные, - пояснила Альбина Изаиловна. – Уже расправились легкие, все будет хорошо.
- Какие заболевания в основном обнаруживаются у детей?
- Основная патология - инфекция, как правило, внутриутробная. Это одна из причин преждевременных родов, что в 99 процентах случаев подтверждается клиническими лабораторными исследованиями. На стадии беременности она выявляется не всегда, даже если мама – очень ответственна и сдает анализы в специализированных коммерческих клиниках. Дело в том, что есть латентный период, когда мать уже инфицирована, но исследование того не показывает. Как правило, гепатит С не лечится, как и ВИЧ. В этом случае надежда, что ребенок будет здоров - небольшая.
- К сожалению, в Уфе довольно значителен процент детей с ДЦП. Разговариваешь с родителями – они пеняют на то, что при родах ребенок испытывал кислородное голодание. Как вы считаете?
- Вследствие осложнений при рождении в той или иной мере ребенок испытывает острую гипоксию, но она быстро проходит. Если же страдал ею внутриутробно постоянно, например, при угрозе прерывания беременности, испытывал стрессовые ситуации - это совсем другое. Здесь, прежде всего, нужно после выписки из больницы в дальнейшем проводить реабилитационные мероприятия: медикаментозную терапию, массаж, развивающие занятия. Уже доказано, что в первый год жизни закладывается основа, каким ребенок станет в будущем. Безусловно, к сожалению, среди недоношенных детей большой процент инвалидности. Но когда родители делают все возможное, их малыши достигают невиданных результатов.
- Есть случаи врожденной патологии?
- Да, встречается, но обычно это патология головного мозга. В отделении нейрохирурги нашей больницы выполняют самые сложные операции. Для этого у нас имеются все возможности: новейшее оборудование, опытные специалисты, хороший уход.
- Дети, рожденные по программе ЭКО, попадают к вам в отделение?
- Да. Теперь обычно подсаживают по три яйцеклетки. И в основном появляются тройни-двойни. Если у мамы не было других проблем, кроме зачатия и вынашивания беременности, дети рождаются здоровыми.
Одно счастье на троих
Вот Марина выписывается вместе с дочуркой Яночкой. Признается, что поначалу боязно было брать в руки такую крохотулю. Девочка мирно спит в конверте. Уже подъехал папа, и скоро они отправятся домой. Марина объясняет:
- Пережили с супругом такие моменты, что трудно передать. Двухлетний сын чувствовал наше настроение. Когда возвращались домой, с тревогой подбегал и вопросительно заглядывал в глаза. Сначала лежали в шестом роддоме, на 12-е сутки дочь перевели в ГКБ №17 в отделение реанимации, а я отправилась домой. Утро начиналось со звонка: как там наша доченька? Постоянно с мужем приезжали к ней, разговаривали. Причем беременность развивалась нормально, на сохранении не лежала, но потом оказалось, что неправильно прикреплена плацента. Врач в роддоме позже сказал, что такой диагноз – бомба замедленного действия. И она «рванула», когда плоду было 29 недель. Родилась весом 1 килограмм 330 граммов, не дышала. Восемь дней находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Потом почти месяц - под кислородной палаткой. Все это время мы были в подвешенном состоянии. Ждали и надеялись хотя бы на самую мизерную положительную динамику. Врачи обнадеживали, делали все возможное. Здесь работают профессионалы, которые знают абсолютно все и переживают за детей вместе с нами. Вскоре личико моей малышки порозовело, доктора стали постепенно отменять один метод лечения за другим, сняли с аппарата ИВЛ. И сейчас у нас одно на троих огромное, выстраданное счастье. Выписываемся с весом 2,176. Ребенок спокойный, хорошо спит и кушает.
- Такие младенцы – настоящие бойцы, - говорит Альбина Изаиловна. – Не перестаю удивляться, как порой в крохотном человечке обнаруживается столь сильное стремление к жизни. Пока они находятся в отделении, к ним за месяц-полтора привыкаешь так, что даже снятся. Стоит ли говорить, с какой радостью их встречаешь, когда мамы уже приводят показать их совсем окрепшими?
Ирина ШИПУНОВА.