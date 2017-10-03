Зачем ребенку музыка

«Полжизни за инструментом, а детство проходит мимо», «бесполезная трата времени, никогда не пригодится», - противники классического музыкального образования не скрывают скептицизма. Однако профильные школы никогда не пустуют.
Талант не скроешь
Как определить, есть ли у ребенка такие способности? Если малыш беспрестанно мурлычет что-то под нос и с удовольствием напевает мелодии, попробуйте пройти тестирование в школе. Обучение начинают в пяти-шестилетнем возрасте, и первое, что проверяют – ритм, слух и память. Однако даже при неудовлетворительных результатах отказывают крайне редко, ведь любые способности можно развить.
- Слабые отсеиваются довольно быстро, им тяжело запоминать и понять программу, они не справляются, - рассказывает заместитель директора учебной части музыкальной школы № 13 Ольга Никифорова. – Но слух можно формировать – с ранних лет приучайте детей к пению, слушайте детские песенки и классические композиции, читайте сказки: их мелодика помогает установить тонкое восприятие ритма.
Что дает образование?
Тенденции современной жизни требуют от ребенка быть готовым к взрослой жизни почти с пеленок, поэтому родители предпочитают занять чадо математикой, программированием, робототехникой или одним из видов спорта. Что же дает ребенку музыкальное образование? Преподаватель фортепиано профильной школы № 11 Людмила Чистякова убеждена, что музыкальное образование - основа воспитания осознанного человека.
- Считается, что мы преподаем абстрактный, отвлеченный предмет, но музицирование возможно лишь при осмысленном подходе к нему. От музыканта требуется одновременно думать, двигаться, считывать информацию и в это же мгновение воспроизводить ее. Мышление при этом приближено к компьютерному, поэтому скорость восприятия и обработки данных у музыканта по сравнению с обычным человеком увеличена в разы.
А этого можно добиться толькопри ежедневных усердных тренировках, поэтому музыкант априори умеет упорно трудиться. К полезным навыкам можно отнести присущую сосредоточенность и организованность, умение концентрироваться на проблемеи просчитывать варианты ее решения.
- Отличить воспитанника от случайно забредшего сорванца для преподавателя не сложно – у наших детей внимательный и сосредоточенный взгляд, в какой-то мере обращенный вглубь. Они более чуткие, умеют слушать и слышать собеседника, ясно излагать мысли, - дополняет Людмила Владимировна.
Наставник или друг
Занятия по специальности проходят один на один, и для педагога важно найти общий язык с учеником, создать атмосферу доверия. Если этого добиться не удается, ребенок, как правило, отказывается от продолжения занятий, однако высококвалифицированный преподаватель способен «подобрать ключик» и найти точки соприкосновения.
- Каждая миниатюра должна получить эмоциональный отклик, быть связанной с физическими явлениями: весенней капелью, криком птицы, смехом ребенка. Повзрослевшие ученики способны услышать в исполняемой мелодии сильные эмоции – отголоски пережитого гнева или влюбленности. Этого невозможно добиться без глубокой эмоциональной совместимости с педагогом, который становится для ребенка другом и наставником, - рассказывает Людмила Чистякова.
Научить или воспитать
Какие задачи ставят перед собой педагоги музыкальной школы? Постановка техники, отработка и выучивание композиций, концерты и выступления – все это, по мнению преподавателя фортепиано с почти пятидесятилетним стажем Сильвы Саубановой, не может идти вразрез с воспитанием духовности ребенка:
- Музыка позволяет вырвать ребенка из мельтешения образов, разрозненной информации, которые становятся причиной так называемого клипового мышления. Под воздействием этого дети становятся поверхностными, принимая действительность за последовательность почти не связанных между собой событий, они с трудом взаимодействуют с людьми и нередко лишены сострадания. Задачей учителя становится не только дать понятие о музыке, но и вернуть ребенку способность мыслить, дружить, чувствовать любовь и красоту.
Школа или кружок?
Детское дополнительное образование активно развивается, предоставляя широкий выбор. Стоит ли обучаться музыке именно в специализированном учебном заведении?
- Установленный план, испытанные методики, ответственный подход к физической подготовке музыканта: каждый этап обучения отработан и проверен годами, - отвечает Людмила Чистякова, – а концерты и конкурсы формируют уверенность и способность к публичным выступлениям.
Родители зачастую склоняются к музыкально-танцевальным секциям, избегая перегруженности или сомневаясь в способностях ребенка. Это идеальный вариант для раннего музыкального развития детей или в качестве веселого времяпрепровождения.
Какой инструмент предпочесть?
Выбор происходит в соответствии с желанием ребенка, возможностями и культурным уровнем семьи. Кому-то проще приобрести баян или гитару, чем искать место для громоздкого пианино, другие же не сомневаются в единожды принятом решении.
- Гитара – богатый и тонкий инструмент, - говорит преподаватель музыкальной школы № 13 Юрий Костырев, – сегодня она ассоциируется с электроинструментом или воспринимается как атрибут бардов. Это сольный инструмент, не требующий сопровождения. Для обучения важны физические данные, ведь даже при игре на «половинке» необходимо усилие, чтобы прижать струны, а на пальцах появляются мозоли.
- Обращаем внимание на форму кисти, подвижность и узловатость пальцев, хотя история знает немало знаменитых исполнителей с нестандартной рукой, поэтому пухлые пальчики не станут причиной для отказа, - рассуждает учитель игры на скрипке Илья Крупин. – Иногда слышу опасения об опасности искривлении позвоночника ребенка при музицировании, что может быть только следствием грубейшей педагогической ошибки. Каждое занятие начинается с упражнений по отработке правильной позы, постановки рук, плеч, шеи и головы, которые позволяют сохранить осанку.
- Баян требует физической силы, однако существуют уменьшенные модели, приспособленные для детских рук, - рассказывает Олег Хардин, преподаватель и директор музыкальной школы № 11. – Правильное положение тела для баяниста имеет огромное значение – следует распределять вес инструмента, не перегружая позвоночник и плечевой пояс. На первоначальном этапе обучения главным является приобретение навыка ведения меха, то есть умения вести его плавно, ровно, постоянно и достаточно активно.
Юлия ПАХОМОВА. Yuliapahomova@yandex.ru