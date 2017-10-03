Современный подход

Еще несколько лет назад учителей моложе тридцати было очень мало. Сегодня ситуация изменилась: молодежь в педагогику пришла. О сделанном выборе, нюансах профессии и новых веяниях в ней рассказывает сегодня наш корреспондент.Вместо «тройки» – «пятерка»Наверное, каждый школьник мечтает об учителе, который никогда не ставит плохих оценок. А для преподавателя иностранного языка из лицея № 107 Маргариты Жерновковой это своего рода принцип.- Что английский, что немецкий - предметы специфические. Кто-то к ним расположен больше, кто-то меньше. Двойками и тройками никого не мотивируешь. Можно пойти другим путем, сказать: давай останемся после уроков и подтянемся до хорошей отметки. Пропустив занятие по болезни, мои ученики не боятся, а спокойно наверстывают упущенное. Да и за четверть я стараюсь не ставить «неуд», - говорит она.Сейчас педагог находится в декрете. Но встрече с нами очень обрадовалась, с удовольствием рассказала о том, как пришла в школу. Учитель – не самая доходная профессия, что известно давно. Но в реальности все не так грустно. Так, в первые два года молодой специалист получает «подъемные»: 20 - процентную надбавку к зарплате. Есть еще стимулирующие выплаты. Затем, как правило, следует аттестация на категорию, чаще всего первую. Участие в творческих и научных конкурсах также не остается без вознаграждения. «Можно просто стоять у доски от звонка до звонка. А можно готовить «олимпиадников», вести репетиторство, реализовывать проекты. Это требует большой затраты творческих сил, но и на зарплате отражается».- Конечно, выдерживают не все. Спустя полгода кто-то понимает, что пришел не туда. Здесь в первую очередь важен не столько опыт, сколько личные качества. И основное - умение находить контакт с детьми.- Говорят, что они – не подарок…- Многое зависит от того, как начнешь урок. Плохое настроение или угрюмость показывать не стоит, так внимания не удержишь. Лично я предпочитаю вести занятия в быстром темпе – время ограничено, а задействовать нужно весь класс. Включить ребенка можно диалогом, а выход к доске превратить в своего рода соревнование.По данным исследований, наиболее высоки результаты у тех учеников, преподаватели которых и сами не стоят на месте. Дело здесь не в повышении квалификации, а в каждодневной деятельности. Пример – разработка электронных портфолио, мастер-классы, научные конференции. Одна из научных работ, созданных Маргаритой Жерновковой и ее воспитанниками, посвящена лингвострановедению. «Пожалуй, это - ступенька перед поступлением в университет», - говорит учительница.Наука движения- Почему выбрала эту профессию? Все просто: сама занимаюсь спортом с четырех лет, имею звание мастера по спортивной гимнастике и аэробике. Так что работа для меня – хорошая возможность передать что-то детям, - говорит учитель физкультуры Аксаковской гимназии № 11 Евгения Диметкова.Звенит звонок, в спортивный зал заходит очередной класс. Короткие минуты построения, и вот уже дети проводят разминку. А мы продолжаем беседу.После уроков многие из них останутся в школе – ждут волейбольный, баскетбольный и другие кружки, в том числе группа аэробной гимнастики, которую ведет наша собеседница.- Конечно, в спортшколе ребята более подготовлены. В этом смысле работать с ними проще. Но общеобразовательная привлекает другим: здесь уровень детей самый разный. И к каждому нужно найти свой подход, - говорит Диметкова.Свой первый урок она провела около пяти лет назад. Конечно, сначала было трудновато. Одно дело теория, другое – практика: правильно выстроить встречу, задействовать отличников и привлечь тех, кто пассивен… Чего стоит инклюзивное образование.Тем более что занимаются дети с нарушениями здоровья в одном потоке с остальными. Но для каждого из них разрабатывается своя программа, учитывающая рекомендации врачей. А еще есть слабовидящие и слабослышащие. Для работы с ними педагоги проходят специальные курсы, и физкультура здесь не исключение.- Со здоровыми сверстниками ребята ладят отлично, проблем нет. Помогают друг другу. Тем более что мы активно задействуем классы и после учебы. Ездим по «аксаковским» местам в Белебее и Оренбурге, посещаем экскурсии. Помимо основной специальности я веду классное руководство.- Остается ли время для научной работы?- Сейчас я ничего не исследую. Но некоторое время назад занималась внедрением аэробной гимнастики в школьную программу. То есть меняла некоторые упражнения, смотрела на результаты, анализировала. А для повышения тонуса применяла на уроках музыку. Наработки показала на конкурсе «Учитель года».Цифровой КВН, и не толькоМногие вчерашние выпускники педвузов жалуются: из-за отсутствия опыта не дают учебных часов. А нет нагрузки - нет и заработка. Однако так было не всегда. Например, учительница математики из лицея № 5 Аида Гилязова вспоминает: на «окна» жаловаться не приходилось. А потом руководство сказало, что постарается не давать больше 24 часов в неделю, чтоб не страдало качество подготовки к урокам. Но пока этого не получается.Как оказалось, математика – предмет вполне творческий. Раз в четверть можно организовать «Цифровой КВН». А на уроках в меру уместны игры. Что в совокупности дает неплохие результаты. Так, пятиклассники очень любят участвовать в олимпиадах: с одного потока набирается до 200 человек. Конечно, ближе к окончанию школы эта цифра сокращается: кто-то находит себя в других предметах.- Чем привлекаю детей? Практичностью. Например, задачи по вычислению площади вполне применимы в жизни. Почему бы не измерить квадратуру класса или своей комнаты дома? Сейчас в учебный процесс внедряется много нового, согласно федеральным государственным стандартам. Работать становится интереснее: осваиваем новые учебники, большой упор делается на электронное образование. Для расчетов применяем даже специально разработанные приложения. А еще компьютер позволяет создавать презентации, что тоже применимо на занятиях.Иван БЕГМА.ivanbegma@yandex.ru