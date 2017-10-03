Вокзал сдадут к юбилею

Работы по реконструкции железнодорожного вокзала Уфы, начавшиеся в 2006 году, должны завершиться к 2019 году, когда республика будет отмечать столетний юбилей.За последние десять лет рельсовые ворота города уже в третий раз в своей истории радикально поменял свой привычный облик. Первое кирпичное здание было построено в 1888 году и прослужило до 1967 года, когда на его месте построили новый комплекс из стали, стекла и бетона. Последняя по счету и наиболее масштабная реконструкция началась в 2006-м. Для улучшения транспортной доступности серьезно изменили прилегающий к станции склон Уфимского полуострова, что дало дополнительное пространство для стоянки и проезда автомобилей, а также позволило ввести одностороннюю схему движения. Само здание получило пристрой, обеспечивший дополнительные площади для пассажиров и удобный выход на платформы и остановки общественного транспорта по специальным надземным переходам.В настоящее время реконструкция выходит на заключительный этап, который должен завершиться в 2019 году. Стоимость работ оценивается в 1 миллиард 145 миллионов рублей, из которых ОАО «РЖД» выделит около 842 миллионов, а Башкортостан – порядка 303 миллионов. За регионом закреплено финансирование работ по грунтоукреплению, строительству ливневой канализации и водопроводных сетей. РЖД возьмет на себя реконструкцию существующего здания, подземного пешеходного перехода и платформ №2 и №3 с адаптацией для маломобильных групп населения. Также будет построена пассажирская платформа №4 и удлинен подземный переход.По словам начальника Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Андрея Комаровского, проблемным пунктом проекта реконструкции является строительство на привокзальной территории гостиницы стоимостью около 203 миллионов рублей. РЖД не считает возможным финансировать проект за свой счет, а найти инвестора пока не удается. При этом необходимость объекта не вызывает сомнений – практически во всех российских городах-миллионниках есть гостиницы в шаговой доступности от железнодорожных вокзалов, а некоторые крупные станции имеют в непосредственной близости по нескольку отелей. В числе возможных причин нежелания инвесторов строить гостиницу было названо наличие на отведенной под нее территории обременения в виде требующих переноса инженерных сетей и центра управления железнодорожным движением. По словам представителей РЖД, проблема будет решаться совместно с республикой.Алексей ФАТЫХОВ.krosh84@list.ru