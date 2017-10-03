Юго-восточные ворота столицы

В концертном зале «Россия» в Москве проходит церемония награждения лауреатов ежегодной премии ТЭФИ.

Минобороны вновь опровергло захват в плен российских военных в Сирии

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - заявили в ведомстве, отметив, что ...