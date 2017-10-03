Юго-восточные ворота столицы

Кто-то сильный и большой построил из кубиков прекрасные башенки многоэтажек, проложил асфальтовые дорожки, предусматривающие даже канавки для слива дождевой воды, украсил дворы детскими площадками... Вот только ни ребенка, ни собачки, никого. Типичная пустота спального района.
Карусели, карусели...
Именно такая картинка предстала передо мной, когда я в полдень с Колгуевской вышел во дворы новостроек. Появилось даже ощущение одиночества, когда наедине остались здания, я и юго-восточный ветер, продувающий двор со стороны Нагаево. Зато удалось не спеша оценить инфраструктуру. Несмотря на сложности рельефа, коммунальщики потрудились на славу, проложив асфальтовые тропки так, чтобы жителям было удобно. Да и одних только детских площадок на довольно ограниченной территории насчитал пять. Причем ни одна из них не повторяет другую. В результате получился целый комплекс развлечений для детворы, где нашлось место и для импровизированной полосы препятствий, и для площадки для мини-футбола. А про карусели, качели и горки даже и говорить нечего – все хороши, ярки, проверены на безопасность. И ни одного ребенка во дворе.
- Да что вы?! – машет на меня руками Эльвира, которая вышла прогуляться с младшим сыном Артуром. – Просто холодно сегодня на улице, да и дети – кто в школе, кто в садике. А вы бы вечером посмотрели – ребятни полон двор.
- А как давно вы переехали сюда?
- Еще в 2011-м.
- И сильно вокруг все поменялось?
- Конечно, появились магазины, например, та же «Лента». «Магнит» появился. А самое главное построили школу. Со дня на день с моим старшим сыном ждем ее открытия.
- А чего, на ваш взгляд, здесь не хватает?
- Пожалуй, только транспорта. К сожалению, если под рукой нет машины, выехать из Колгуевского довольно проблематично. Только две маршрутки ходят: 252-я и 211-я. А вот я на работу езжу на «Промсвязь», так приходится подниматься до «Президент-отеля». Все остальное устраивает. Уютный район, в основном здесь живут молодые, работающие люди.
Старший по дому
Увидел отъезжающий от подъезда «Ландкрузер», бросился к нему:
- Здравствуйте, наша газета вводит новую рубрику, в которой мы рассказываем про городские районы. Вы не могли бы мне поведать о том, как живется в Колгуевском?
- Так я не местный, - отвечает водитель. – Зато мой друг вам все обстоятельно расскажет. Он старший по дому...
Анатолий Свитич, председатель совета дома №12 по улице Габдуллы Амантая, оказался спортивно подтянутым, приветливым мужчиной. И любезно решил стать нашим проводником в тайны колгуевских дворов.
- Я, как и большинство местных жителей, заселился в новостройку в 2011 году, - неспешно рассказывал он во время нашей прогулки. - До этого жил на Рихарда Зорге, но сегодня могу точно сказать, что с переездом ничего не потерял, а скорее приобрел: красивый вид из окна, свежий воздух, хороших соседей. Ведь мы здесь все почти одного поколения, поэтому довольно легко находим точки взаимопонимания.
- Но ведь не может быть все так гладко и идеально?
- Нет, конечно, - отвечает Анатолий. – А я вам сейчас покажу наши болевые точки. И первая из них, как ни странно, наша общая большая радость – новая школа.
- Как это?!
- То, что построена гимназия – для нас долгожданная радость, но есть и некоторые проблемы. Дело в том, что по утрам по Амантая очень напряженное автомобильное движение, и мы просто опасаемся за наших детей. У нас в микрорайоне есть свой чат в Whatsapp’е, где в последнее время как раз и обсуждается эта проблема. Мы бы хотели, чтобы рядом со знаками пешеходных переходов и «Осторожно, дети» поставили светофоры, что на наш взгляд сразу повысило бы уровень безопасности. Мы уже обращались с такой просьбой в соответствующие инстанции, но пока решить проблему не удается. Может, с вашей помощью получится?
Прямо напротив гимназии стоят две торговых точки – павильон на остановке и «Магнит». Из павильона вышла стайка молодых людей, «вооруженных» баллонами с пивом. Поймав мой взгляд, Анатолий прокомментировал:
- Да, и это еще одна проблема. Ведь с вводом в строй школы, по законодательству в радиусе ста метров должна быть запрещена продажа спиртных напитков и сигарет. Готовы ли торговые заведения выполнить эту норму, пока тоже не понятно.
Тротуары и бордюры
Пока мы продолжали движение вдоль улицы Амантая, визуализировалась и еще одна проблема:
- Вот идет женщина с детской коляской. Пока она движется по тротуару - все замечательно, но дальше...
Женщина нерешительно остановилась у перекрестка. Дело в том, что высота бордюрного камня не позволяет ей проехать без риска для ребенка. Пришлось брать его на руки, а Анатолий помог перенести коляску.
- И это еще не все, - продолжил старший по дому. – Видите, на той стороне тротуар вообще не имеет продолжения. И ей теперь придется некоторое время идти вдоль проезжей части. Вроде бы мелочь, но из таких мелочей и состоит наша жизнь. Мне кажется, стоило бы сделать нормальные съезды с тротуара, да и продолжить его на той стороне. Кстати, взгляните на этот проезд, который соединяет улицы Амантая и Бакинскую. Зимой здесь тротуары становятся сугробами, и прохожим приходится лавировать между машинами.
Наша прогулка завершилась на пустыре.
- А говорят, в городе земля дорогая?
- Здесь должен был встать детский сад, но вместо него построили еще одну башенку. Правда, нас уверяют, что оставшегося места для детсада хватит. Поживем-увидим, - улыбнулся Анатолий и распрощался с нами.
Пространство возможного
Именно такое ощущение осталось после нашей прогулки по Колгуевскому. Заметно, что в нем живут люди, привыкшие сами отвечать за все происходящее в жизни и окружающем мире. Никто из встреченных нами жителей ни разу не пожаловался на свой микрорайон. «Да, есть какие-то недочеты, но мы с ними справимся», - уверены они. Ведь именно на их глазах новостройки со всеми их «прелестями» - неустроенностью, строительным мусором – превратились в довольно уютный столичный уголок, украсивший юго-восточные ворота нашего города.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.