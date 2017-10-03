Кирпичный стиль на фоне айсберга

Очередного памятника архитектуры - доходного дома купца Федора Кочкина, который располагался на улице Аксакова, наша столица лишилась в прошлом году. Но на днях Общественный совет по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры Уфы обсудил проект восстановления его фасада, который вызвал бурные дискуссии.
Также на заседании Совета глава администрации Уфы Ирек Ялалов представил руководителей недавно созданного Фонда содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия города «Имэн Кала» - председателя наблюдательного совета Сергея Веремеенко и генерального директора Ильдуса Адигамова.
- Несколько месяцев назад они по моей просьбе подключились к важному вопросу поиска инвесторов для достройки ряда религиозных объектов. Это, в первую очередь, храм на улице Комсомольской и мечеть «Ар-Рахим», - сообщил Ирек Ялалов. - А в целом у нас в разобранном состоянии «замерли» три православных храма и три мечети. Но самое важное направление - сохранение культурно-исторического наследия.
Конкретный пример актуальности темы - доходный дом Кочкина, построенный в 1915-1917 годах, пустовал с 2005 года, однако имел статус памятника культурного наследия. Но прошлой осенью компаниям «Стройинвест» и «ПСК №6» - застройщикам будущего «Квартала Аксакова» - удалось через суд добиться снятия охранного статуса, после чего, несмотря на протесты общественников, оперативно заработал экскаватор. В результате разразившегося скандала владельца компаний-застройщиков Андрея Носкова обязали восстановить хотя бы фасад снесенного памятника.
Проект архитектурной концепции здания был представлен директором ООО «ИСЦ ПСК-6» Павлом Винкельманом. Он вызвал вопросы у многих членов Совета, а также у Сергея Веремеенко, восстановившего ряд исторических зданий в Москве - как церквей, так и купеческих домов:
- Фасад исторического здания довольно красив, но большой новодел в стиле хай-тек просто «проглатывает» его. Если бы они были схожи по стилю… А так - будто огромный кусок льда нависает над маленьким домом, - отметил он.
- Мы решили идти по контрасту эпох, - ответил Павел Винкельман.
- Замечания справедливые: есть перегруз по холодной стеклянной части. Можно было поэкспериментировать - двухэтажный исторический ряд повторить на первом уровне, а эти решения слишком простые. Над проектом еще работать и работать, - прокомментировал ситуацию главный архитектор Уфы Ильдар Ибрагимов.
В результате застройщику было предложено доработать проект вместе с главным архитектором и снова представить Совету.
- Можно ли восстановить фасад по-другому? Конечно, - ответил на наш вопрос член градостроительного совета Уфы, член Союза архитекторов России и автор проекта «Галереи АРТ» с сохраненным фасадом особняка Бондаренко Дмитрий Винкельман. - Например, предложение встроить в нижний уровень многоэтажного стеклянного фасада воссозданные фасады утраченных зданий конца XIX-начала XX века - и в этом ряду восстановить дом Кочкиных, в том числе боковые стены - действительно очень интересное. Как подчеркнул мэр, архитектура должна выражать дух своего времени, поэтому подлинные кусочки старой Уфы становятся вдвойне ценными. А вообще-то современные технологии позволяют возвести многоэтажное здание вокруг старой постройки и без сноса и при этом контрастно подчеркнуть ее красоту. Опять очевидна нелепость и непростительность сноса дома.
Екатерина КЛИМОВИЧ.